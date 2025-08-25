Miguel Uribe Londoño votó por Gustavo Petro pese a pertenecer al uribismo: reviven entrevista en la que explicó sus razones

El ahora precandidato Miguel Uribe Londoño habló de su elección por Gustavo Petro en 2011 - crédito Colprensa/Presidencia

En medio de las opiniones divididas por cuenta del reciente anuncio de la precandidatura presidencial de Miguel Uribe Londoño, padre del fallecido senador Miguel Uribe Turbay, salió a la luz una vieja entrevista suya en la que contó que apoyó a Gustavo Petro.

Uribe Turbay, que ha sido objeto de críticas por parte del presidente, que lo acusó de “usar” la imagen de su hijo para impulsar al Centro Democrático, apareció en 2015 en el programa web La barbería de El Ventilador. Allí, el ahora precandidato habló de su voto por Gustavo Petro en las elecciones de 2011 para la Alcaldía de Bogotá.

Durante su intervención, el dirigente explicó la motivación detrás de esa decisión, dejando claro que su postura se debió a desacuerdos significativos con las propuestas del entonces candidato rival.

“En el uribismo no hay obligación de hacer exactamente todo lo que ordene el doctor Álvaro Uribe, pero en aquel instante, en 2011, yo voté por Petro porque estaba en desacuerdo con las propuestas de Enrique Peñalosa”, comentó el también exsenador.

Miguel Uribe Londoño votó por Gustavo Petro, según una entrevista dada en 2015 - crédito El Ventilador/Youtube

Uribe Londoño detalló que entre las iniciativas con las que no concordaba estaba la idea de cerrar el Country Club y las restricciones al uso del vehículo particular.

“No es posible que quiera que todos los que vivimos aquí nos montemos en una bicicleta con huecos y que quiera acabar con el carro particular cuando además no hay un sistema de transporte público eficaz y el más importante de todos es su negación al metro, no le encuentro justificación”, señaló el hoy precandidato.

Incluso, Uribe aseguró que conoció personalmente al hoy jefe de Estado, después de que el abogado Álex Vernot, cercano de Petro, los presentara en medio de un evento.

Aunque puntualizó que este voto reflejaba un contexto específico y no un alineamiento político, este episodio ha llamado la atención porque en los tiempos recientes su figura se ha posicionado como una de las más severas críticas contra la gestión de Petro.

Así ha sido la carrera de Miguel Uribe Londoño, ahora precandidato del Centro Democrático

Miguel Uribe Londoño solicitó personalmente a Álvaro Uribe permitirle reemplazar a su hijo en la contienda electoral - crédito Prensa Miguel Uribe

La vida pública de Miguel Uribe Londoño ha estado marcada por tragedias familiares y una extensa carrera política.

Economista, abogado y nacido en Antioquia, incursionó en la política con la elección como Concejal de Bogotá entre 1988 y 1990, y más tarde como Senador entre 1991 y 1994, periodo coincidente con la promulgación de la nueva Constitución colombiana.

Un aspecto que atravesó su carrera fue el secuestro y asesinato, en 1991, de su esposa y periodista Diana Turbay, hecho atribuido al cartel de Medellín y que conmocionó a todo el país.

Además de sus funciones en el Congreso, Uribe Londoño fue presidente de la Federación Nacional de Cacaoteros (Fedecacao) y, en 2014, asumió un rol directivo dentro del Centro Democrático en Bogotá. El nombre de Uribe Londoño volvió a la discusión pública tras el atentado en el que perdió la vida su hijo, el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. A raíz de ese suceso, la familia impulsó su postulación para continuar con el legado político de su hijo.

El 22 de agosto de 2025, Centro Democrático anunció oficialmente a Miguel Uribe Londoño como nuevo precandidato presidencial para las elecciones de 2026, dejando en claro que el proceso respondía a una “decisión familiar para continuar con el legado político de su hijo”.

En cuanto a la próxima cita electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil estableció que la primera vuelta presidencial tendrá lugar el 31 de mayo de 2026.

El calendario electoral, fijado a través de la Resolución 2580 del 5 de marzo de 2025, definió que el período de inscripción de cédulas para quienes deseen inscribirse o cambiar su lugar de votación se abrió el 31 de mayo de 2025 y se extiende hasta el 31 de marzo de 2026. Para la inscripción de candidatos, las fechas van del 31 de enero al 13 de marzo de 2026.