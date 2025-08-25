María Fernanda Cabal le recordó trino a Iván Cepeda donde afirmó que Nicolás Maduro era el digno sucesor de Hugo Chávez: “Han venido aplaudiendo la narco dictadura de Venezuela”

La senadora Cabal se despachó contra Iván Cepeda - crédito Colprensa/Montaje Infobae

La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal lanzó fuertes críticas al ahora precandidato presidencial Iván Cepeda recordándole un trino que hizo en el 2013, donde el senador alagaba la llegada de Nicolás Maduro al poder.

“Nicolás Maduro es digno sucesor de Hugo Chávez y trabajará también por la paz en Colombia”, afirmó en dicha publicación Cepeda.

El anterior mensaje fue replicado por la congresista quien le dijo que la izquierda siempre ha defendido la narcodictadura de Venezuela, que lleva más de 25 años en el poder, afectando a más de ocho millones de venezolanos que salieron huyendo.

“Han vivido aplaudiendo la narco dictadura de más de 25 años en Venezuela. Los más de ocho millones de ciudadanos de ese país desplazados por el mundo, los cientos de muertos causados por los criminales Chávez y Maduro no les importa”, aseguró.