Lunes lluvioso en Colombia: así estará el clima este 25 de agosto

El país enfrenta una jornada con precipitaciones persistentes y condiciones atmosféricas inestables, según el IDEAM

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) dio a conocer este lunes 25 de agosto su más reciente informe sobre el comportamiento climático del país. En el reporte destacan las condiciones de nubosidad, lluvias y tormentas eléctricas que se presentarán en gran parte del territorio nacional, especialmente en zonas del Caribe, el Eje Cafetero, la región Andina, la Orinoquía y el Pacífico colombiano.

El territorio nacional amaneció con abundante nubosidad y precipitaciones de diversa intensidad, algunas de las cuales han estado acompañadas de tormentas eléctricas. Según el IDEAM, este comportamiento climático se registró en los departamentos de Cesar, Magdalena, Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia, Chocó, Caldas, Quindío, Risaralda, Boyacá, Valle del Cauca, Cundinamarca, Norte de Santander, Casanare, Meta y Vichada.

Además, lluvias de menor intensidad se han reportado en regiones como Atlántico, Santander, Tolima, Caquetá y Amazonas, sin que hasta el momento se reporten afectaciones mayores.

En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, las condiciones también han estado dominadas por nubosidad variable, con cielo parcialmente a mayormente cubierto y lluvias localizadas en el sector marítimo, lo que podría afectar la navegación y las actividades pesqueras.

Alertas de lluvias para este lunes

Las lluvias podrían venir acompañadas
Las lluvias podrían venir acompañadas de tormentas eléctricas, ráfagas de viento y granizo en zonas de altiplano. (Colprensa)

Para este 25 de agosto, el IDEAM mantiene activas diversas alertas por lluvias persistentes en distintas regiones del país. Se advierte una alta probabilidad de que continúen las precipitaciones en los departamentos de Bolívar, Atlántico, Sucre, Cesar, Córdoba, Antioquia, Santander, Boyacá, Caldas, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Casanare, Norte de Santander, Meta, Caquetá, Putumayo, Vichada y Cundinamarca. En algunos casos, estas lluvias podrían venir acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento intensas.

Por su parte, el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina seguirá bajo condiciones inestables, con cielo mayormente cubierto y lluvias ocasionales, en su mayoría concentradas en el área marítima. Se recomienda especial precaución en la navegación menor y en las zonas costeras.

Pronóstico del tiempo para este lunes

El pronóstico del tiempo varía
El pronóstico del tiempo varía por ciudad. (Colprensa)

El pronóstico del tiempo para esta jornada varía significativamente dependiendo de la región del país. A continuación, un resumen del comportamiento esperado en las principales ciudades:

Bogotá: en la capital se espera un día parcialmente nublado con ligeras precipitaciones en diferentes momentos del día. La temperatura oscilará entre los 9°C y 15°C, y el viento tendrá una intensidad de 5 a 8 Km/h.

Barranquilla: se prevé un panorama con lluvias moderadas intermitentes, principalmente en horas de la tarde. En esta zona, las temperaturas estarán entre los 25°C y 32°C, con vientos que alcanzarán velocidades entre 6 y 31 Km/h.

Cartagena: al igual que en Barranquilla, se esperan lluvias intermitentes de intensidad moderada. La temperatura fluctuará entre los 26°C y 30°C, y los vientos tendrán una intensidad de entre 4 y 24 Km/h.

Medellín: la capital antioqueña tendrá un día con cielo mayormente nublado y lluvias de intensidad variable. La temperatura irá desde los 12°C hasta los 24°C, y los vientos soplarán entre 3 y 7 Km/h.

Bucaramanga: contrario al resto del país, se prevé un día soleado y seco. Las temperaturas estarán entre 17°C y 27°C, con vientos suaves que no superarán los 10 Km/h.

Cali: el panorama en la capital vallecaucana será de lluvias moderadas a intervalos, con temperaturas entre 16°C y 30°C. El viento será leve, con intensidades que oscilarán entre 1 Km/h y 8 Km/h.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales recomienda a la población en general mantenerse informada a través de los canales oficiales y estar atentos a posibles comunicados de alerta emitidos por los organismos de gestión del riesgo. En especial, se hace un llamado a quienes habitan en zonas vulnerables, ribereñas o con antecedentes de deslizamientos, para que estén preparados ante cualquier eventualidad.

