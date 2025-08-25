Colombia

Las series más vistas en Netflix Colombia para pasar horas frente a la pantalla

Con estas historias, Netflix busca mantenerse en el gusto de sus usuarios

Por Infobae Noticias

Guardar
Pese al gran número de
Pese al gran número de competidores, Netflix sigue estando entre las plataformas favoritas del público con sus grandes y afamadas producciones. (Infobae)

Para los amantes de la televisión nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de series con el surgimiento de las plataformas por streaming, aunque surge un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que hay en el nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para ver.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, Netflix ofrece a sus suscriptores una lista con sus obras más populares, de modo que sea más fácil elegir.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla, en un maratón o en los ratos libres.

Las producciones más populares de Netflix Colombia

1. Bon appétit, majestad (폭군의 셰프)

Tras viajar en el tiempo a los días de la dinastía Joseon, una talentosa chef conoce a un rey tirano, cuyo paladar conquista. Pero sobrevivir exigirá desafíos reales.

2. Rehén (Hostage)

Cuando secuestran al marido de la primera ministra británica y la presidenta de Francia empieza a recibir amenazas, ambas gobernantes se enfrentan a una decisión imposible.

3. Miércoles

Miércoles Addams, lista, sarcástica y un poco muerta por dentro, investiga una oleada de asesinatos mientras hace amigos y enemigos en la Academia Nunca Más.

4. Los ríos del destino (Pssica)

Cuando una red de tráfico sexual secuestra a una joven, un pirata de agua dulce y una madre feroz deciden buscarla cada uno por su cuenta, hasta que sus caminos se cruzan.

5. El sinuoso camino del derecho (에스콰이어: 변호사를 꿈꾸는 변호사들)

Una joven abogada con un claro concepto de justicia se une a un prestigioso bufete y navega el complejo mundo legal bajo las órdenes de su exigente mentor.

6. In the Mud

7. Pecados inconfesables

Una mujer atrapada en un matrimonio controlador encuentra consuelo y venganza en un joven amante, hasta que todo se convierte en una lucha desesperada por sobrevivir.

8. 'The Biggest Loser': La verdad del reality para perder peso (Fit for TV: The Reality of the Biggest Loser)

Echa un vistazo al interior de la realización de la exitosa competencia de telerrealidad, explorando lo bueno, lo malo y lo complicado. Con entrevistas con ex concursantes, entrenadores, productores y profesionales de la salud, el documental examina el enfoque del programa para la transformación, los sistemas de apoyo existentes y los desafíos únicos de filmar reality shows.

9. Delirio

Cuando su esposa Agustina se sume en un estado de delirio, un profesor investiga su oscuro pasado para intentar reconstruir su historia y descubrir la causa de su locura.

10. DAN DA DAN (ダンダダン)

En una apuesta por ver si existen los fantasmas o los alienígenas, dos adolescentes viven experiencias paranormales aterradoras, consiguen superpoderes y.. ¿se enamoran?

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

La revolución de Netflix

Por sus series y películas,
Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (Netflix)

Netflix ha revolucionado la industria del entretenimiento desde su incursión en el streaming, pasando de ser un servicio de alquiler de DVDs a convertirse en una plataforma líder con millones de suscriptores en todo el mundo. Con una estrategia orientada a la producción de contenido original, ha lanzado exitosas series y películas que han captado la atención del público y la crítica, estableciendo nuevos estándares en la producción audiovisual.

Además de su impacto en el mercado estadounidense, Netflix ha ampliado su oferta internacional, produciendo y distribuyendo contenido en diversos idiomas y formatos. Esta expansión ha permitido que historias locales lleguen a una audiencia global, promoviendo la diversidad cultural y enriqueciendo el catálogo de la plataforma con una amplia variedad de géneros y estilos narrativos.

Temas Relacionados

NetflixStreamingSeriescolombia-entretenimientoNoticias

Más Noticias

Asistentes al concierto de Green Day en el Vive Claro se llenaron de temor ante el movimiento de las graderías: “Me sentí en corraleja de pueblo”

El primer evento del nuevo escenario multipropósito de la ciudad concentró cerca de 35.000 personas, que disfrutaron del espectáculo ofrecido por la banda norteamericana

Asistentes al concierto de Green

Iván Cepeda explicó la supuesta estrategia de Álvaro Uribe al renunciar a la prescripción de su proceso: la consideró una decisión “a destiempo”

El expresidente envió una carta al Tribunal Superior de Bogotá comunicando su resolución; sin embargo, el senador la tomó con escepticismo y duda

Iván Cepeda explicó la supuesta

Asesinó a su exsuegra y a un adolescente al no encontrar a su expareja

El comandante de la Policía de Urabá detalló que las tres víctimas, incluido un herido, fueron llevadas al hospital de San Pedro, pero la gravedad de las lesiones provocó la muerte de la mujer y el adolescente

Asesinó a su exsuegra y

Expertos afirman que la economía tributaria de Colombia pasa por la “curva de la fe”

Los analistas advierten que la fuga de recursos y talento responde a una crisis de credibilidad que exige una transformación estructural

Expertos afirman que la economía

Alfredo Morelos explotó contra periodista que lo cuestionó por polémica celebración: “¿Y cuándo me pu..., qué pasa?"

El delantero cordobés ha sido blanco de críticas por parte de la prensa debido a su comportamiento en los diferentes terrenos de juego del país

Alfredo Morelos explotó contra periodista
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Gobernador de Caquetá había advertido

Gobernador de Caquetá había advertido al Ministro de Defensa sobre amenazas antes de atentado contra su familia: así fueron las comunicaciones

Alias Dumar o Chito, uno de los hombres más importantes de alias Iván Mordisco, fue abatido por las fuerzas militares

Atentados en el país revelaron fallas en los sistemas antidrones de las fuerzas militares

Cayó alias Garrote, cabecilla de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Guaviare

Atacan con un dron una embarcación de la Armada de Colombia en Putumayo: así fue el momento

ENTRETENIMIENTO

El humorista José Ordóñez reveló

El humorista José Ordóñez reveló que fue abusado sexualmente: guardó silencio por 40 años

Carolina Sabino reveló la clave para mantener vivo su amor a distancia con el empresario Mario Bert: vive en Ecuador

Yeferson Cossio aclaró si la Fiscalía le aplicó extinción de dominio a una de sus propiedades: “Usted va a responder por daños y perjuicios”

La actriz Catherine Siachoque emprendió un nuevo reto en su vida a los 53 años: “Se lo prometí a mi papá”

Altafulla sorprendió con lujoso regalo a Karina García para celebrar su reencuentro: “Con mis letras y todo”

Deportes

Alfredo Morelos explotó contra periodista

Alfredo Morelos explotó contra periodista que lo cuestionó por polémica celebración: “¿Y cuándo me pu..., qué pasa?"

Millonarios quiere asegurar a una de sus piezas claves en defensa de cara al 2026: buscan renovar su contrato

Independiente Santa Fe vs. Once Caldas sería aplazado por concierto de Silvestre Dangond en El Campin

Periodista recibió balonazo en pleno partido de la Liga BetPlay: tquedó inconsciente

Estos son los tres jugadores que no deberían faltar en la próxima convocatoria de la selección Colombia, según Carlos Antonio Vélez