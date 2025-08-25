Colombia

Dólar en Colombia sube de precio el 25 de agosto, pero se pondría barato en los próximos días, confirman expertos

En la jornada del 25 de agosto, la divisa norteamericana ganó más de $8 y expertos creen que podría superar la línea de los $4.000

La divisa norteamericana registró una cotización mínima de $3.997,56 - crédito Lee Jae-Won/Reuters

El dólar estadounidense cerró la jornada del 25 de agosto de 2025 en Colombia en un promedio de $4.017,48, lo que representó una subida de $8,78 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que se ubicó en $ 4.008,70. Según informó la plataforma Set-FX, durante el día se negociaron más de USD1.059 millones en 1.249 transacciones, con un precio de apertura de $4.012,00, un máximo de $4.029,80 y un mínimo de $3.997,56.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el dólar estadounidense anota una bajada 0,18%, por lo que en el último año todavía mantiene una disminución del 4,35%.

Analizando este dato con el de jornadas pasadas, con este dato interrumpió la racha negativa que marcaba en las dos jornadas anteriores. En referencia a la volatilidad de la última semana, es manifiestamente inferior a los datos conseguidos para el último año (14,17%), lo que indica que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en las últimas fechas.

En la jornada del 25 de agosto, el precio promedio de compra de dólar en las casas de cambio fue de $3.909,00, mientras que el de venta resultó de $4.012,00 - crédito Pablo Sanhueza/Reuters

Declaraciones del presidente de la FED

De acuerdo con la Dirección de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado de Bancolombia, el movimiento se dio luego de las declaraciones del presidente de la Reserva Federal (FED), Jerome Powell, sobre el rumbo que tomará la política monetaria en EE. UU. Mientras tanto, el mercado espera la publicación de la segunda estimación del PIB del segundo trimestre de 2025 y la inflación PCE de julio durante esta semana.

En el ámbito local, el mercado operó con calma ante la ausencia de noticias económicas de relevancia.

Según expertos de Acciones y Valores, “en conjunto, el peso colombiano destacó como uno de los más firmes de la región en la jornada, aunque su fortaleza se percibe más táctica que estructural en el mediano plazo”.

Jerome Powell es el presidente de la FED. Tiene una tensa relación con el presidente Donald Trump - crédito Jonathan Ernst/Reuters

Pistas sobre la tasa de interés

Sobre lo que pasa con el dólar en Colombia, el estratega de Divisas y Derivados de Corficolombiana, Mauricio Acevedo, se refirió a lo sucedido la semana pasada, en la que el mercado estaba a la expectativa de la conferencia en el simposio de Jackson Hole del presidente de la FED, Jerome Powell. Anotó que todo el tiempo lo que buscan los analistas es conocer pistas acerca de las decisiones que la FED tomará con respecto a la decisión de tasas en política monetaria (la tasa de interés está en un rango entre 4,25% y 4,50 %).

Remarcó que el mercado estaba esperando que la FED ajuste las tasas en su próxima reunión de septiembre, y por eso la importancia de las señales que Powell dio. Citó que en la conferencia del viernes 22 de agosto, dijo que existía la posibilidad de que se pueda hacer un ajuste basado en los riesgos laborales que se vienen incrementando en la economía americana, pero también manifestó que le preocupan los riesgos de inflación debido a la implementación de los aranceles del gobierno de Donald Trump.

“Los mercados de las divisas reaccionaron inmediatamente con la conferencia, en donde el precio del dólar se debilitó fuertemente”, reconoció Acevedo.

El dólar en Colombia se cotiza por encima de los $4.000 desde hace varios meses - crédito Reuters

Camino de debilidad del dólar

Por eso resaltó que el precio del dólar a nivel global continúa en el camino de volverse más débil, tal como viene comportándose desde que Trump ganó la presidencia en noviembre del 2024. Por ejemplo, el dólar en Colombia no fue la excepción en los últimos días. El viernes abrió en $4.027, marcó el máximo de la jornada a primera hora en $4.033,50 y cuando se dio la conferencia de Powell, a las 9:00 a. m., bajó con fuerza, lo que permitió superar de manera parcial el soporte mayor de $4.000 y llegar a un precio mínimo de la jornada de $3.999. Luego, con calma, el mercado rebotó un poco para terminar cerrando en $4.013.

Para esta semana, en el calendario económico de Estados Unidos se tendrán como datos más importantes:

  • Martes 26 de agosto: la confianza del consumidor de Conference Board.
  • Jueves 28 de agosto: los datos del PIB
  • Viernes 29 de agosto: los precios del gasto de consumo personal.

