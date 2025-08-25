Distrito advierte riesgos en la UPI La Rioja tras homicidio en medio de fiesta Emberá en Bogotá

De nuevo la comunidad indígena es protagonista de un hecho violento en la UPI La Rioja ubicada en el centro de la ciudad de Bogotá. - crédito cortesía

La Alcaldía de Bogotá alertó sobre la vulnerabilidad de los menores en el asentamiento indígena de La Rioja, luego de que una fiesta con licor derivara en una riña que dejó un joven muerto y una adolescente de 17 años herida.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el incidente ocurrió hacia las 8:13 de la mañana del sábado 23 de agosto de 2025 en el asentamiento indígena de La Rioja, en el centro de Bogotá, donde residen cientos de familias Emberá. En medio de una celebración con música y bebidas alcohólicas, se desató una riña que terminó con la muerte de un joven indígena, quien recibió una herida en el tórax.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Santa Clara, pero falleció poco después debido a la gravedad de la lesión. Una menor de 17 años también resultó herida en la cabeza. Aunque en un principio se negó a ser llevada a un centro asistencial, finalmente recibió atención médica.

Riña entre hermanos habría producido la muerte de un indígena en la UPI La Rioja de Bogotá - crédito Secretaría de Integración Social

Advertencias ignoradas

La administración distrital había solicitado en repetidas ocasiones suspender la reunión, al considerar que la fiesta representaba un riesgo para la comunidad, en especial para niños, niñas, adolescentes y mujeres gestantes que permanecían en el lugar. Sin embargo, las advertencias no fueron atendidas.

“Hacemos un llamado muy importante a la comunidad Emberá a la corresponsabilidad. Depende de ellos el bienestar de niñas y niños, pero también el bienestar de ellos. Desde el Distrito tenemos toda la voluntad, pero necesitamos trabajar de la mano con ellos, con sus líderes que juegan acá un papel muy importante”, declaró Gustavo Quintero, secretario de Gobierno de Bogotá.

Intervención del ICBF y evacuación de menores

Debido a la situación de riesgo, la Alcaldía de Bogotá, junto con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), activó protocolos de protección y realizó el traslado preventivo de decenas de menores a diferentes centros de protección.

Según el reporte oficial, 41 niños y niñas fueron trasladados al Centro Amar Corabastos, Centro Amar Mártires II y uno de los Centros Proteger, mientras que otros 28 menores fueron llevados al Centro Abrazar y otros dos Centros Amar.

ICBF activó protocolos de protección y realizó el traslado preventivo de decenas de menores - crédito Integración Social

En algunos casos, los menores no pudieron ser devueltos a sus cuidadores debido al estado de embriaguez en el que estos se encontraban.

“Diez de las niñas y niños que habían sido trasladados al Centro Proteger el día anterior no pudieron ser entregados nuevamente a sus cuidadores, ya que al momento del regreso estos se encontraban en estado de alicoramiento”, precisó la Alcaldía.

Problemas recurrentes en La Rioja

El albergue de La Rioja acoge actualmente a 519 personas, de las cuales 289 son niñas, niños y adolescentes. La comunidad Emberá ha permanecido allí durante meses como parte de una protesta en la que reclaman garantías al Gobierno nacional para su retorno a los territorios o para su reubicación en condiciones dignas.

No obstante, las dificultades de convivencia, el consumo de alcohol y la exposición de menores a contextos de riesgo han sido constantes. Las autoridades distritales han intervenido en repetidas ocasiones para salvaguardar los derechos de la niñez indígena.

El albergue de La Rioja acoge actualmente a 519 personas, de las cuales 289 son niñas, niños y adolescentes - crédito Integración Social

Contexto del asentamiento Emberá en Bogotá

La presencia de la comunidad Emberá en Bogotá se ha intensificado en los últimos meses como parte de una protesta por garantías y condiciones dignas que este pueblo indígena reclama al Gobierno nacional. Sin embargo, su permanencia en zonas urbanas como La Rioja ha generado frecuentes tensiones debido a situaciones de salubridad, seguridad y convivencia.

Las autoridades han intentado ofrecer soluciones de reubicación y atención integral, pero varios grupos han rechazado estas alternativas por considerarlas insuficientes o no acordes con sus costumbres.

Fiscalía investiga los hechos

La Fiscalía General de la Nación asumió la investigación del caso para establecer las causas exactas de la muerte del joven indígena y esclarecer si hubo responsabilidad penal por parte de otras personas. De momento, no se han reportado capturas relacionadas con este hecho.

La muerte del joven y las lesiones de la menor se suman a una serie de preocupaciones crecientes en torno a la situación humanitaria de los indígenas Emberá en Bogotá, quienes continúan en condiciones de vulnerabilidad y enfrentando desafíos complejos en materia de convivencia, seguridad y atención institucional.