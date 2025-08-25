Colombia

Defensa del director de la UNP acudió ante la Corte Suprema tras denuncias sobre presunta negligencia en el magnicidio de Miguel Uribe: esto dijo

La polémica por la responsabilidad institucional y las decisiones personales del abatido congresista reabrieron la discusión sobre los esquemas de seguridad en Colombia, por lo que Alejandro Carranza, apoderado del funcionario Augusto Rodríguez, desestimó los señalamientos en contra del titular de la Unidad Nacional de Protección

Mario Alejandro Rodríguez

Por Mario Alejandro Rodríguez

Guardar
El director de la UNP
El director de la UNP ha sido culpado del magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay - crédito Colprensa - redes sociales

“No existió una sola denuncia presentada ante la Fiscalía por presuntas amenazas contra la integridad del senador Miguel Uribe Turbay antes del atentado en su contra”. Con esta afirmación, el abogado Alejandro Carranza, representante de Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), defendió el lunes 25 de agosto ante la Corte Suprema de Justicia la actuación de la entidad y del funcionario, tras el asesinato del precandidato presidencial.

Carranza, que también es el apoderado del presidente de la República, Gustavo Petro, y de su hijo mayor, Nicolás Petro, que afronta un juicio por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, rechazó las acusaciones que han circulado en el ámbito político y negó que la UNP o su director tuvieran responsabilidad en la tragedia. Lo anterior, frente a las múltiples denuncias sobre una aparente negligencia en las actuaciones de la entidad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Alejandro Carranza, el abogado que
Alejandro Carranza, el abogado que lleva importantes casos para miembros del Gobierno, entre ellos el presidente de la República, Gustavo Petro - crédito @HombreJurista/X

El abogado insistió en que no existe registro alguno de denuncias formales por amenazas hechas por Uribe Turbay antes del ataque. “Si (Miguel) Polo Polo o (Hernán) Cadavid tienen esas solicitudes, que las traigan, que las muestren. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias ante la Corte”, expresó el abogado. Así se refirió a los congresistas uribistas, que han sugerido que la UNP desatendió alertas previas, con mentiras que buscan distorsionar la realidad.

Abogado de Augusto Rodríguez denunció amenazas y salió en defensa de la UNP

El representante del exmilitante del M-19, que desde el inicio de la actual administración ha estado al frente de la UNP, fue enfático al pedir que, si existen pruebas de solicitudes de protección o denuncias penales formuladas por el senador asesinado, estas sean presentadas ante las autoridades competentes. Todo esto, para que no se siga vulnerando la honorabilidad de su cliente, que se ha convertido en blanco de las acusaciones de la oposición.

“Pero, que dejen de estigmatizar a Augusto, que dejen de estigmatizar la UNP y de atacar a los colombianos sembrando odio con sus palabras. Eso no es responsable y por eso vamos a ir hasta las últimas consecuencias en la Sala de Instrucción de la Corte”, advirtió Carranza, que hizo un llamado a los legisladores a ejercer su deber moral y político con responsabilidad, evitando el uso de sus cargos para infundir temor en la ciudadanía.

El senador y precandidato presidencial
El senador y precandidato presidencial fue enterrado el miércoles 13 de agosto, dos días después de su muerte - crédito Fernando Vergara/AP

En su defensa de la UNP y de su director, el letrado explicó que la responsabilidad sobre el esquema de seguridad recaía en el propio senador Uribe Turbay.

“No se puede responsabilizar a la UNP ni al director, porque Augusto Rodríguez no tomaba las decisiones”, afirmó el abogado, que agregó que la institución siempre respetó las determinaciones del senador, que decidió cómo organizar su protección, optó por no recibir relevos y solicitó que se diera descanso a los miembros de la Policía Nacional asignados a su esquema, durante la fatídica jornada del sábado 7 de junio, cuando se produjo el atentado en su contra.

Y detalló que, el día del atentado, Uribe Turbay contaba solo con la mitad de su equipo de seguridad: una situación que obedecía a su propia decisión de dividir el esquema y rechazar reemplazos. El abogado precisó que el esquema habitual incluía cuatro miembros de la Policía y tres de la UNP, pero que, por voluntad del senador, no se aceptaban relevos; en una medida que tanto la UNP como la Policía respetaron hasta el día en que se produjo el atentado.

Es más, dijo que el día del atentado, la decisión del congresista de modificar su esquema de seguridad dejó a su disposición solo parte del personal habitual. A pesar de ello, uno de los agentes de la unidad, tras el ataque cometido en el Parque El Golfito del barrio Modelia de Bogotá, logró capturar al agresor y evitar que la situación derivara en un linchamiento, lo que permitió que los hechos pudieran ser esclarecidos ante la justicia.

Augusto Rodríguez continúa como director
Augusto Rodríguez continúa como director de la UNP pese a las duras críticas sobre su gestión; intensificadas tras el asesinato de Miguel Uribe - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Abogado de Augusto Rodríguez defendió a su cliente de los señalamientos de la oposición

En sus declaraciones, el abogado Carranza apuntó hacia los congresistas Polo Polo y Cadavid, a los que acusó de difundir calumnias y estigmatizaciones ideológicas contra el director de la UNP; y sostuvo que estas declaraciones han generado insultos, amenazas y han perjudicado la institucionalidad de la entidad. “Eso generó un montón de reacciones, insultos, improperios, amenazas... Erosionó la institucionalidad de la Unidad Nacional de Protección”, relató.

Y agregó que estos señalamientos, incluso durante el funeral de Uribe Turbay, contribuyó a una narrativa falsa sobre la responsabilidad de la UNP y su director.

En cuanto al funcionamiento del esquema de protección, Carranza explicó que la UNP se encargaba de la logística, el suministro de personal, armamento y vehículos, mientras que la toma de decisiones operativas correspondía a la Dirección de Protección de la Policía Nacional (Dipro) y al propio protegido. Y recalcó que la unidad cumplió con sus obligaciones y que las acusaciones sobre supuestas solicitudes de protección negadas carecen de fundamento.

Lo anterior, debido a que la entidad no es la encargada de responder a tales peticiones y no existen registros de las veinte solicitudes mencionadas por los críticos. Por ello, el abogado instó a los congresistas a asumir su responsabilidad política y moral, recordando que su papel debe ser el de contribuir a la paz y la seguridad ciudadana, y no el de sembrar terror en la sociedad, especialmente en vísperas de elecciones.

Temas Relacionados

Miguel Uribe TurbayUnidad Nacional de ProtecciónAugusto RodríguezAtentado a senador en ColombiaMiguel Polo PoloHernán CadavidPolicía Nacional

Más Noticias

Esto es lo que no le pueden descontar por salud a los pensionados que siguen trabajando con estos tipos de contrato

La normativa vigente exige aportes diferenciados y riesgos laborales para quienes optan por seguir activos tras jubilarse, según el tipo de contrato y el monto de la mesada

Esto es lo que no

Asistentes al concierto de Green Day en el Vive Claro se llenaron de temor ante el movimiento de las graderías: “Me sentí en corraleja de pueblo”

El primer evento del nuevo escenario multipropósito de la ciudad concentró cerca de 35.000 personas, que disfrutaron del espectáculo ofrecido por la banda norteamericana

Asistentes al concierto de Green

Las series más vistas en Netflix Colombia para pasar horas frente a la pantalla

Con estas historias, Netflix busca mantenerse en el gusto de sus usuarios

Las series más vistas en

Iván Cepeda explicó la supuesta estrategia de Álvaro Uribe al renunciar a la prescripción de su proceso: la consideró una decisión “a destiempo”

El expresidente envió una carta al Tribunal Superior de Bogotá comunicando su resolución; sin embargo, el senador la tomó con escepticismo y duda

Iván Cepeda explicó la supuesta

Asesinó a su exsuegra y a un adolescente al no encontrar a su expareja

El comandante de la Policía de Urabá detalló que las tres víctimas, incluido un herido, fueron llevadas al hospital de San Pedro, pero la gravedad de las lesiones provocó la muerte de la mujer y el adolescente

Asesinó a su exsuegra y
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Gobernador de Caquetá había advertido

Gobernador de Caquetá había advertido al Ministro de Defensa sobre amenazas antes de atentado contra su familia: así fueron las comunicaciones

Alias Dumar o Chito, uno de los hombres más importantes de alias Iván Mordisco, fue abatido por las fuerzas militares

Atentados en el país revelaron fallas en los sistemas antidrones de las fuerzas militares

Cayó alias Garrote, cabecilla de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Guaviare

Atacan con un dron una embarcación de la Armada de Colombia en Putumayo: así fue el momento

ENTRETENIMIENTO

Las series más vistas en

Las series más vistas en Netflix Colombia para pasar horas frente a la pantalla

El humorista José Ordóñez reveló que fue abusado sexualmente: guardó silencio por 40 años

Carolina Sabino reveló la clave para mantener vivo su amor a distancia con el empresario Mario Bert: vive en Ecuador

Yeferson Cossio aclaró si la Fiscalía le aplicó extinción de dominio a una de sus propiedades: “Usted va a responder por daños y perjuicios”

La actriz Catherine Siachoque emprendió un nuevo reto en su vida a los 53 años: “Se lo prometí a mi papá”

Deportes

Alfredo Morelos explotó contra periodista

Alfredo Morelos explotó contra periodista que lo cuestionó por polémica celebración: “¿Y cuándo me pu..., qué pasa?"

Millonarios quiere asegurar a una de sus piezas claves en defensa de cara al 2026: buscan renovar su contrato

Independiente Santa Fe vs. Once Caldas sería aplazado por concierto de Silvestre Dangond en El Campin

Periodista recibió balonazo en pleno partido de la Liga BetPlay: tquedó inconsciente

Estos son los tres jugadores que no deberían faltar en la próxima convocatoria de la selección Colombia, según Carlos Antonio Vélez