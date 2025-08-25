Colombia

Andrea Petro confesó que ha querido corregir la forma de comunicarse de su padre: “Yo le digo, habla como la gente normal”

Durante una entrevista, Andrea Petro compartió detalles y anécdotas de la singular relación familiar que lleva con su papá, el presidente de la República, al cual reconoció que ha querido adaptar su discurso

William Cortés Cañón

Por William Cortés Cañón

En más de una oportunidad, Andrea Petro ha intervenido para aconsejarle que adapte su discurso y lo haga más cercano a la gente del común - crédito Colprensa

Andrea Petro, la hija mayor del presidente Gustavo Petro, compartió detalles inéditos sobre la relación que los une, marcada por la sinceridad, la distancia cotidiana y la preocupación por la imagen pública del jefe de Estado.

La relación entre ambos, según describió Andrea Petro, dista de la comunicación constante que caracteriza a otras familias: “Nosotros no somos de esos que nos llamamos a diario, no, nada. Cuando hablamos es porque es necesario, porque pasó algo”, explicó la empresaria en un una entrevista concedida al programa El Klub de la emisora La Kalle.

En ocasiones, el mandatario sorprende a su hija con mensajes afectuosos inesperados, lo que suele despertar su inquietud: “De un momento a otro nos manda un ‘te amo’, y yo de una pienso: ¿todo está bien?, ¿pasó algo?”, relató Andrea entre risas.

Más allá de la frecuencia de sus interacciones, la empresaria subrayó la autenticidad y la franqueza de Gustavo Petro como rasgos distintivos de su personalidad. Según su testimonio, esa sinceridad puede jugarle en contra, ya que el presidente tiende a expresarse sin filtros y con un vocabulario que, en ocasiones, resulta inaccesible para la mayoría.

Andrea Petro, la hija mayor del presidente Gustavo Petro, compartió detalles inéditos sobre la relación que los une, marcada por la sinceridad, la distancia cotidiana y la preocupación por la imagen pública del jefe de Estado - crédito @andreapetro91/Instagram - Presidencia

“Él no tiene filtro, dice las cosas como son, pero yo le digo: no puedes pretender que la gente te entienda de esa manera. Él es muy inteligente, pero usa un vocabulario que casi nadie comprende”, señaló la hija mayor del presidente.

La disconformidad de Andrea Petro con los discursos y el lenguaje de su padre

Andrea Petro reconoció que durante un acto oficial de la Policía, en el que ella estuvo presente, llegó a sentirse incómoda por las palabras de su padre, y por las que optó por ocultarse tras él para evitar las miradas, una anécdota que sirvió para ilustrar la singular dinámica familiar que ella mantiene con el presidente de la República.

La joven empresaria relató que, en ese evento reciente, se ubicó justo detrás de Gustavo Petro mientras él pronunciaba un discurso en el que abordó temas relacionados con las mujeres en Estados Unidos y expresó opiniones diversas.

La empresaria considera que la inteligencia y la capacidad intelectual de Gustavo Petro y su estilo de comunicación contribuyen a que sea percibido como una figura distante. El desafío, según ella, radica en lograr que el mensaje presidencial llegue al público sin perderse en tecnicismos - crédito Presidencia

Al percibir el tono y el contenido de las palabras de su padre, Andrea Petro experimentó una mezcla de nerviosismo y resignación, llegando a pensar: “No hagas eso, porque te van a hacer un meme”, comentó. Tras finalizar el acto, el presidente, satisfecho, le comentó: “Estuvo bueno el discurso”, a lo que ella respondió con complicidad: “Ay, papá”.

En más de una oportunidad, Andrea Petro ha intervenido para aconsejarle que adapte su discurso y lo haga más cercano a la gente del común. “Yo le digo: habla como la gente normal, no te vayas con esas matemáticas y esos conceptos tan elevados que dices”, confesó la mujer en el programa de La Kalle.

A su juicio, la gran capacidad intelectual de su padre no siempre va acompañada de una conciencia sobre el impacto social de sus palabras. “Él no es sociable en el sentido tradicional. Dice, por ejemplo, que no lo despertaron para tal cosa, y lo suelta sin pensar en cómo puede sonar. Entonces yo entro a decirle que tenga cuidado”, explicó.

Andrea Petro reconoció que durante un acto oficial de la Policía, en el que ella estuvo presente, llegó a sentirse incómoda por las palabras de su padre, y por las que optó por ocultarse tras él para evitar las miradas - crédito @andreapetro91/Instagram

La empresaria considera que la inteligencia y la capacidad intelectual de Gustavo Petro y su estilo de comunicación contribuyen a que sea percibido como una figura distante. El desafío, según ella, radica en lograr que el mensaje presidencial llegue al público sin perderse en tecnicismos. Andrea Petro destacó que la autenticidad de su padre es, al mismo tiempo, su mayor virtud y una fuente constante de críticas. “Él no finge, no trata de aparentar, siempre es él mismo. Pero justamente por eso lo critican y hasta terminan haciéndole memes”, reflexionó.

Al concluir, la hija del presidente aseguró que sus observaciones y correcciones nacen del afecto y la preocupación. “Yo lo conozco, sé cómo es, y trato de ayudarle a que la gente entienda mejor lo que quiere decir. Al final, es mi papá y lo quiero, aunque a veces me saque canas con sus discursos”, afirmó.

