Abelardo de la Espriella se despachó contra Daniel Quintero tras la crítica al Pacto Histórico: “Intenta desligarse de los zurdos sarnosos”

Abelardo De La Espriella se fue en contra de Daniel Quintero por sus cuestionamientos al Pacto Histórico - crédito Colprensa

Daniel Quintero, exalcalde Medellín y aspirante a competir por la presidencia, manifestó su descontento con el Pacto Histórico, la agrupación política a través de la cual evalúa lanzar su candidatura para 2026.

En un mensaje publicado en su perfil de X, Quintero advirtió que su continuidad dentro de esta coalición, la misma que impulsó a Gustavo Petro hacia la presidencia en 2022, permanece en duda.

Después de que Daniel Quintero hiciera dicha publicación, el también candidato presidencial Abelardo de la Espriella criticó al exalcalde por sus declaraciones sobre el Pacto Histórico y afirmó que “intenta desligarse de los zurdos sarnosos”.

Abelardo De La Espriella criticó con dureza la postura de Daniel Quintero frente al Pacto Histórico luego de que este último expresara dudas sobre su continuidad en la coalición.

De La Espriella resaltó que, según su visión, Quintero ahora busca distanciarse de los sectores de izquierda con los que había estado alineado, especialmente tras la aparición de Iván Cepeda como precandidato el la coalición. El abogado y candidato presidencial subrayó que Quintero intenta alejarse de quienes lo impulsaron políticamente, tras considerar que su imagen pública ha resultado afectada por esta asociación.

Además, el abogado y candidato presidencial calificó la actitud de Quintero como evasiva, indicando que busca desvincularse de quienes denominó “zurdos sarnosos” .

Abelardo De La Espriella se fue en contra de Daniel Quintero en su cuenta de X - crédito @ABDELAESPRIELLA

“Lo dije: a Daniel Quintero lo iba a devorar la izquierda. Ahora que Iván Cepeda, a quien yo esperaba que llegara a la arena política para que sepa de qué estoy hecho y el país conozca su verdadera cara, aparece en escena, Pinturita sale con el rabo entre las patas a decir que su presencia en el pacto demoniaco no está garantizada y los cataloga de miopes. Intenta desligarse de los zurdos sarnosos a los que se entregó en bandeja de plata y por los que quedó —como ya es bien sabido— como un bufón a nivel nacional", escribió el abogado en su publicación de X.

El abogado concluyó su crítica haciendo referencia al episodio en el que Daniel Quintero izó la bandera de Colombia en la isla Santa Rosa, un territorio reclamado por Perú, lo que generó polémica internacional. En su comentario, De La Espriella afirmó que Quintero, a quien apoda “Pinturita”, ya no es bien recibido en Perú y ahora intenta alejarse de los sectores políticos que antes respaldaba.

“Pinturita ya no solo no es persona grata en Perú; ahora huye despavorido de ese horno que está carbonizando a tantos “rosqueros”, como él mismo llamó a esa recua", concluyó en su publicación De La Espriella.

El abogado concluyó su crítica haciendo referencia al episodio en el que Daniel Quintero izó la bandera de Colombia en la isla Santa Rosa, un territorio reclamado por Perú, lo que generó polémica internacional - crédito Campaña De La Espriella/Colprensa

En el mensaje que motivó la respuesta de Abelardo De La Espriella, Daniel Quintero expresó abiertamente su inconformidad con el rumbo actual del Pacto Histórico. El exalcalde manifestó que su permanencia en la coalición no está asegurada, señalando una profunda distancia con el sector de izquierda que, según él, ha tomado el control del movimiento. Quintero sostiene que esta corriente interna muestra posturas excluyentes y poco estratégicas.

“Mi presencia en el Pacto Histórico no está garantizada. El Pacto Histórico ha sido tomada por una izquierda miope y sectaria que prefiere que la derecha gane la presidencia y el país se llene de sangre, que abrir espacios a quienes hemos luchado contra las mafias desde las regiones y venimos creciendo hasta convertirnos en una opción de poder”, comentó el candidato presidencial.

Daniel Quintero criticó la dirección del Pacto Histórico - crédito @QuinteroCalle

Daniel Quintero denunció la exclusión de varios candidatos de la consulta del Pacto Histórico, atribuyendo esta situación a una dirigencia cerrada y excluyente en la coalición. Además, advirtió que algunos sectores amplifican estrategias judiciales impulsadas por la derecha, con el objetivo de obstaculizar su aspiración a la presidencia.

“Varios de nuestros candidatos han sido excluidos de la consulta, y esa izquierda de roscas, el Soviet del Parkway, se ha dedicado además a amplificar las estrategias de #LawFare estructuradas por la derecha para sacarme del camino a la Presidencia. No se diferencian en nada. A esa izquierda rosquera y sectaria también la vamos resetear: desde adentro o desde afuera”, aseveró el exmandatario paisa en su mensaje.