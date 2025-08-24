“Caerás” lidera el top de las mejores películas de Netflix en Colombia que no dejarás de ver

Las mejores producciones en Netflix Colombia para engancharse hoy mismo. (Captura de pantalla del Tráiler Oficial)

Con nuevos ingresos y cambios en las posiciones, aquí está el ranking de las películas más populares en Netflix Colombia. Desde los clásicos de siempre, pasando por nuevas entregas y joyas viejas por descubrir, aquí encontrarás todo tipo de filmes que no puedes dejar pasar.

Netflix es, probablemente, el proveedor de streaming más reproducido en el planeta. Desde 1997, año de su creación, hasta ahora su número de suscriptores ha vivido un incremento continuo, salvo los primeros seis meses de 2022, superando ya la marca de los 301 millones.

“Esto se debe a que, si bien una parte importante de sus cuentas sigue estando en Estados Unidos, la presencia de la empresa va más allá de las fronteras estadounidenses. Esta expansión global ha tenido un impacto directo en los ingresos anuales de la plataforma, los cuales se han triplicado en el último septenio”, explica Statista.

La lista de las películas más vistas de Netflix Colombia

1. Caerás (Fall for Me)

Lilli sospecha del nuevo prometido de su hermana, pero cuando un atractivo desconocido se cruza en su camino, se distrae de repente con su propio deseo.

2. La noche siempre llega (Night Always Comes)

"La noche siempre llega", protagonizada por Vanessa Kirby, se coloca en la segunda posición del listado. (Netflix)

Una mujer que se enfrenta al desahucio en una ciudad que su familia ya no puede permitirse inicia una desesperada búsqueda durante toda la noche para reunir 25 000 dólares.

3. Las guerreras k-pop (KPop Demon Hunters)

"KPop Demon Hunters" ocupa el tercer lugar y sigue inundando los rankings. (Netflix via AP)

Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del K-pop Rumi, Mira y Zoey usan sus poderes secretos para proteger a sus fans de una amenaza sobrenatural.

4. Tom y Jerry en la Tierra de Nieve

"Tom y Jerry en la tierra de nieve", entra en el cuarto lugar del ranking. (Captura del tráiler oficial)

¡Es hora de perseguir ese espíritu navideño con Tom y Jerry! Con magia en el aire, Jerry y su sobrino, Tuffy, hacen un ratón de nieve que mágicamente cobra vida. Para evitar que su nuevo amigo Larry, el ratón de nieve, se derrita, Tuffy y Jerry deben llevarlo a la legendaria Aldea del Hombre de Nieve.

En una persecución frenética, Tom y el ladino Dr. Doublevay tienen sus propios planes para la magia de Larry. ¡Prepárate para ir a toda carrera a través de esta historia épica llena de canciones, nieve, emociones, risas e incluso un poco de magia navideña!

5. Luna de miel en familia

"Lunas de miel en familia", se mete en el quinto lugar, siendo una de las favoritas por los usuarios. (Captura de pantalla del Tráiler Oficial)

Un hombre y una mujer va un resort con sus respectivas familias y no pueden ocultar su sorpresa al verse el uno al otro. Ya se conocían, había tenido una cita a ciegas hace algún tiempo, una cita cuyo resultado no había sido para nada satisfactorio.

No obstante, contra todo pronóstico, la tracción que entonces no sintieron hace ahora su aparición. Pero ellos no son los únicos que se ven beneficiados por esto, sus hijos también saben sacar partido a la situación, convirtiendo la creciente relación en algo de lo que pueden sacar provecho.

6. Duna: Parte dos (Dune: Part Two)

La secuela de la película "Duna", se mete en el sexto sitio. (Niko Tavernise/Warner Bros. Pictures vía AP)

Sigue el viaje mítico de Paul Atreides mientras se une a Chani y los Fremen en una guerra de venganza contra los conspiradores que destruyeron a su familia. Al enfrentarse a una elección entre el amor de su vida y el destino del universo conocido, Paul se esfuerza por evitar un futuro terrible que solo él puede prever.

7. La luz del diablo

"La luz del diablo", se queda en el séptimo sitio. (Captura de pantalla del Tráiler Oficial)

Una joven monja, la hermana Ann (Jacqueline Byers), se prepara para un exorcismo y se enfrenta a una fuerza demoniaca que está misteriosamente relacionada con su pasado.

8. Mi año en Oxford (My Oxford Year)

"Mi año en Oxford" desciende sus números, pero se mantiene en el octavo sitio. (Captura de video)

Mientras cumple su sueño de estudiar en Oxford, una ambiciosa estadounidense se enamora de un encantador británico que esconde un secreto capaz de poner su vida patas arriba.

9. Romance in Style (TV)

"Romance con estilo, se mete en la novena posición del ranking. (Captura de pantalla del Tráiler Oficial)

Los diseños únicos de Ella inspiran al magnate editorial Derek a incluir moda de talla grande en su revista. No pasa mucho tiempo antes de que Derek se dé cuenta de que la influencia de Ella va mucho más allá de la pasarela.

10. The Client

"El cliente", cierra en el décimo lugar de las mejores producciones en Netflix Colombia para engancharse hoy mismo. (Captura de pantalla del Tráiler Oficial)

El destino de una abogada marcada por su pasado se cruza con el de un niño de 11 años cuya vida corre peligro luego de revelar detalles sobre un asesinato. Buscando protección, el menor recurre a esta profesional, quien decide involucrarse en el caso.

Netflix en la guerra por el streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (Netflix)

Netflix, la plataforma de streaming que ha transformado la forma en que consumimos entretenimiento, continúa consolidándose como un referente en la producción de contenido original. Desde su lanzamiento, ha expandido su oferta de series, películas y documentales, impactando la industria del cine y la televisión. Títulos como “Stranger Things” y “The Crown” han capturado la atención del público global, convirtiéndose en fenómenos culturales y recibiendo numerosos premios.

La empresa ha sabido adaptar sus estrategias para mantenerse competitiva en un mercado cada vez más saturado, invirtiendo en producciones internacionales para atraer a una audiencia diversa. Esta apuesta por la variedad cultural ha permitido a Netflix ampliar su alcance y consolidarse en el ámbito global, ofreciendo contenido en múltiples idiomas y poniendo en el centro de atención historias que antes podrían haber pasado desapercibidas.