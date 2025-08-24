Colombia

Sinuano Día: estos son los números ganadores de este domingo 24 de agosto de 2025

Como todos los domingo, este tradicional sorteo colombiano reveló la combinación ganadora del primer sorteo del día

Por Rodrigo Gutiérrez González

Sinuano tiene dos sorteos diarios,
Sinuano tiene dos sorteos diarios, este es el resultado del primero del día (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sinuano Día, una de las principales loterías colombianas que multiplica hasta por 4 mil 500 veces el dinero la apuesta, anunció los ganadores de su más reciente sorteo.

Fecha: 24 de agosto de 2025.Sorteo: Sinuano Día.Combinación ganadora: 5,6,1,2.

Esta lotería cuenta con dos concursos diariamemte: Sinuano Día se realiza todos los días, de lunes a sábado a las 14:30 horas y el domingo a las 13:00 horas. Mientras que el Sinuano Noche se celebra diariamente, de lunes a sábado a las 22:30 horas y los domingo a las 20:30 horas. Esta lotería es una de las pocas que lleva a cabo sus sorteos hasta en días festivos.

Guarde bien el boleto porque es el comprobante oficial para reclamar el premio en caso de resultar ganador, hay que mantenerlo en un lugar seguro y procurar que no se pierda.

Si ganó alguno de los premios, se debe acudir a cualquier punto de venta con tu boleto e identificación oficial, donde se podrá cobrarlo sin problemas.

Los pasos para jugar por
Los pasos para jugar por los premios del Sinuano (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son las diferencias principales entre Sinuano Día y Noche?

Las diferencias principales entre el Sinuano Día y el Sinuano Noche radican principalmente en los horarios de sus sorteos y algunos aspectos operativos. El Sinuano Día se juega todos los días, de lunes a sábado a las 2:30 p.m. y los domingos a la 1:00 p.m., mientras que el Sinuano Noche se celebra de lunes a sábado a las 10:30 p.m. y los domingos a las 8:30 p.m.

Este horario es un factor distintivo clave que permite a los jugadores elegir el momento del día que más les convenga para participar.

En cuanto a la mecánica de juego, ambos sorteos permiten elegir un número de cuatro cifras y cuentan con diversas modalidades de apuestas, desde acertar las cuatro cifras en orden exacto hasta combinados de tres o dos cifras.

Sin embargo, el Sinuano Noche suele ofrecer premios individuales completos sin divisiones, lo que lo convierte en una opción con potencial de premios más claros y de pago total al ganador, mientras que el Sinuano Día puede tener modalidades de premios un poco diferentes en cuanto a combinaciones y montos.

Tanto el Sinuano Día como el Sinuano Noche son muy populares en la región Caribe de Colombia y cuentan con canales oficiales para la transmisión en vivo de resultados, además de puntos autorizados para validar y reclamar premios. La diferencia en horarios y modalidades menores permite a los jugadores diversificar sus oportunidades y estrategias, disfrutando de dos sorteos diarios con características adaptadas a distintos públicos y momentos del día.

