Colombia

Que no te tomen por sorpresa: los cortes de la luz en Santander de este 24 de agosto

Conoce con antelación los cortes al servicio eléctrico que se van a realizar en tu localidad

Por Infobae Noticias

ESSA suspende el suministro de
ESSA suspende el suministro de energía eléctrica en la zona para realizar trabajos de mantenimiento y garantizar un buen servicio a sus clientes (Jovani Pérez/Infobae)

La Electrificadora de Santander (ESSA) publicó la lista de cortes de luz que realizará este domingo 24 de agosto a lo largo del departamento.

Las alteraciones al servicio eléctrico programadas por ESSA tienen como objetivo hacer trabajos de mantenimiento de forma segura para sus trabajadores y mejorar el servicio a los consumidores.

El ente explicó que las causas de los trabajos constantes en la zona es por la modernización de la infraestructura eléctrica en la región, estas acciones son necesarias para brindar un mejor servicio.

ESSA recomendó a sus usuarios desconectar sus aparatos electrónicos para evitar que se dañen, así como no programar trabajos que requieran energía eléctrica, puesto que en cualquier momento el servicio podría suspenderse.

Para que no te tome por sorpresa, te compartimos la ubicación de los trabajos, las localidades y sectores donde se verá afectado el servicio eléctrico, así como la duración de los cortes.

Los cortes del servicio eléctrico hoy

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Cabecera del Llano en algunos sectores de las carreras 38 y 38A entre calles 46 y 48.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 05:00 - 06:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Colegio Santa Ana, Conjunto residenciales, Nueva Foresta, Ciudadela Verde, Barrios Quebrada La Iglesia I e II, Altos de Fontana, Ciudad Venecia, Coaviconsa, Colegio Libertad, Condado de Gibraltar, Hacienda Fontana, Manuela Beltrán, Nueva Fontana, Portales de Fontana, San Fermín, San Fermín 2, Igsabelar, Santa Maria, Torres de Caledonia y Torres de Coaviconsa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 06:00 - 06:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrios Torres de Villa Alicia, Caminos de la Fontana, Villa de los Conquistadores, Delicias, Villa Candado, Villa Flor, Los Robles, El Uvo, Delicias Bajas, Villa Sara, Mal Paso, Toledo Plata, Dongón, Los Guaduales, Mi Propio Hogar, España, Tejares, Brisas Del Paraíso, Campo Real, Granjas de Julio Rincón y algunos sectores de Nueva Granada, Bucaramanga, Provenza y Fontana.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 06:00 - 06:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Barrios Industrial de Girón y algunos sectores de la Esmeralda y de la vereda Rio Frío.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 06:00 - 06:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Rionegro.

Sector(es): Veredas Piletas, Laguna del Oriente, Caño Cinco, Plazuela, Maracaibo, Platanala, Simonica, Corcovada, Caño Siete, Llaneros, Venecia y algunos sectores de Taladro, Catatumbo y Caño Diez.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: El Playón.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Arrumbazón.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: La Esperanza.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas La Sirena y Raiceros.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Veredas La Esperanza, Santa Inés, Chanchón y Los Medios.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Centro Poblado Los Laureles, veredas Campo 45 y Cuatro Bocas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Zapatoca.

Sector(es): Veredas La Plazuela y algunos sectores de Mata De Guadua.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Rionegro.

Sector(es): San Rafael de Lebrija Urbano, Veredas Puerto Príncipe, Caño Doradas, La Salina, La Consulta, La Muzanda, Caño Iguanas, Rosa Blanca, 20 De Julio, Punta de Piedras, Puerto Arturo, Chiguagua, La Muzanda Baja, Papayal, San Rafael y Pacho Diaz.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Veredas Barranco Colorado, Irlanda y Villa Eva.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Veredas El Centro, Cantarranas y algunos sectores Santa Inés, Chanchón, Barro Amarillo, Palestina y Mérida.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Colegio Santa Ana, Conjunto residenciales, Nueva Foresta, Ciudadela Verde, Barrios Quebrada La Iglesia I e II, Altos de Fontana, Ciudad Venecia, Coaviconsa, Colegio Libertad, Condado de Gibraltar, Hacienda Fontana, Manuela Beltrán, Nueva Fontana, Portales de Fontana, San Fermín, San Fermín 2, Igsabelar, Santa Maria, Torres de Caledonia y Torres de Coaviconsa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Betulia.

Sector(es): Vereda Sogamoso.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Barrios Industrial de Girón y algunos sectores de la Esmeralda y de la vereda Rio Frío.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Betulia.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda San Mateo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Veredas La Esperanza, Santa Inés, Chanchón y Los Medios.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Zapatoca.

Sector(es): Vereda Belmonte.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrios Juan XVIII; y algunos sectores de África y Quebrada La Iglesia II.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 06:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrios Torres de Villa Alicia, Caminos de la Fontana, Villa de los Conquistadores, Delicias, Villa Candado, Villa Flor, Los Robles, El Uvo, Delicias Bajas, Villa Sara, Mal Paso, Toledo Plata, Dongón, Los Guaduales, Mi Propio Hogar, España, Tejares, Brisas Del Paraíso, Campo Real, Granjas de Julio Rincón y algunos sectores de Nueva Granada, Bucaramanga, Provenza y Fontana.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Lebríja.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Chuspas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Cabecera del Llano en algunos sectores de las carreras 33 a la 38 entre calles 41 y 52.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Veredas Provincia, Doradas, Puerto Santos y algunos sectores de La Robada.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Rionegro.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Tambo Quemado.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Villa Eva, Irlanda y Barranco Colorado.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Aguada.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda San Antonio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: El Playón.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Arrumbazón.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Rionegro.

Sector(es): Veredas Piletas, Laguna del Oriente, Caño Cinco, Plazuela, Maracaibo, Platanala, Simonica, Corcovada, Caño Siete, Llaneros, Venecia y algunos sectores de Taladro, Catatumbo y Caño Diez.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Lebrija.

Sector(es): Veredas La Estrella y Chuspas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Guamales.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: La Esperanza.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas La Sirena y Raiceros.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Cabecera del Llano en algunos sectores de las carreras 35A y 38 entre calles 48 y 49.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 05:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Tona.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Ucata y Parra y Juan Rodriguez.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Cuatro Bocas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:30

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Centro Poblado Los Laureles, veredas Campo 45 y Cuatro Bocas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:00 - 17:30

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Rionegro.

Sector(es): San Rafael de Lebrija Urbano, Veredas Puerto Príncipe, Caño Doradas, La Salina, La Consulta, La Muzanda, Caño Iguanas, Rosa Blanca, 20 De Julio, Punta de Piedras, Puerto Arturo, Chiguagua, La Muzanda Baja, Papayal, San Rafael y Pacho Diaz.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Rionegro.

Sector(es): San Rafael de Lebrija Urbano sectores de las calles 4,5,6,7 8, 8a, 9 y 10 con carreras 5,6,7,8,9,10 y 10ª.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Veredas Barranco Colorado, Irlanda y Villa Eva.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Si quieres ahorrar luz lo
Si quieres ahorrar luz lo más recomendable es utilizar focos LED en lugar de los convencionales. (Pixabay)

Tips para ahorrar luz

Hacer un mejor uso de la energía eléctrica hará posible que la factura de la luz sea menor y, además, contribuirás a la preservación del medio ambiente.

Para ello, la ESSA tiene una serie de recomendaciones con el fin de tener un mayor control en el consumo de la electricidad que tu bolsillo y el planeta agradecerá:

Usar bombillas LED que duran más y son más eficientes que los focos incandescentes tradicionales.

Reducir el uso de electrodomésticos es otra de las opciones, incluso desconectarlos de la corriente si no están siendo ocupados.

Apagar las luces de la casa que no se estén usando es un punto importante si quieres disminuir el consumo de electricidad.

Aprovechar la luz natural del sol es importante para bajar el consumo de luz y limitarlo solo en las noches

Estar al pendiente del estado de los electrodomésticos, ya que cuando estos aparatos tienen algún defecto pueden consumir más electricidad.

