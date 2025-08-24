Procuraduría le abrió investigación al secretario de Seguridad de Antioquia tras petición de Petro por publicar fotos de Iván Cepeda

Luis Eduardo Martínez, secretario de seguridad de Antioquia - crédito Gobernación de Antioquia

No pasó mucho tiempo desde que el presidente Gustavo Petro solicitó a la Procuraduría General de la Nación abrir investigación contra el secretario de Seguridad de Antioquia, el brigadier general Luis Eduardo Martínez, y el ente de control ya empezó a moverse.

De hecho, apenas tres horas después de que el jefe de Estado hiciera el llamado por su cuenta de X, la Procuraduría anunció en la tarde de este domingo 24 de agosto la apertura de una indagación contra el secretario, además de otras personas por identificar.

“La Procuraduría General de la Nación inició una indagación previa contra funcionarios por determinar de la Secretaría de Seguridad y de Justicia de Antioquia, por una presunta participación indebida en política”, indicó la Procuraduría.

Según informó el ente disciplinario, la publicación hecha el 22 de agosto con la frase “un hecho vale más que mil palabras”, podría incurrir en una falta a las leyes que obliga a los funcionarios públicos, especialmente los dirigentes de carteras nacionales, departamentales y locales, a abstenerse de entrometerse en asuntos relacionados con política electoral.

Este el mensaje del secretario de Seguridad de Antioquia por el que le abrieron investigación disciplinaria en la Procuraduría - crédito @BGLuisMartinez/X

“La medida es adoptada a partir de las manifestaciones públicas realizadas en las últimas horas en redes sociales, específicamente en X, lo que podría indicar que se está incurriendo en una aparente intervención indebida de cara a las elecciones que se aproximan en el país, comportamiento prohibido para los servidores públicos”, señaló la Procuraduría en un comunicado.

Según indicó el ente de control, se verificarán las actuaciones del funcionario para corroborar si existió, como dice el presidente Gustavo Petro, una participación indebida en política electoral, afectando la imagen del precandidato del Pacto Histórica Iván Cepeda.

“Con la apertura de la indagación, la Procuraduría busca verificar la ocurrencia de los hechos y determinar si los mismos son constitutivos de falta disciplinaria”, señala el informe.

Gustavo Petro se refirió a los señalamientos de funcionario antioqueño - crédito red social X

“El 19 de junio último, el Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, mediante la Directiva 005, advirtió la necesidad de acudir a la normatividad, doctrina y jurisprudencia que determina que los servidores públicos deben abstenerse de incurrir en conductas constitutivas de indebida participación en política, pues de lo contrario tendrían que someterse a los procesos disciplinarios correspondientes”, concluyó la Procuraduría.​

El “agarrón” de Gustavo Petro con el secretario de Seguridad de Antioquia

La controversia entre el presidente y el funcionario antioqueño se dio después de que el brigadier general (r) Luis Eduardo Martínez, publicara fotografías en su cuenta de X donde se observaba a Cepeda junto a líderes de las extintas Farc, acompañando dicho material con el mensaje: “Un hecho vale más que mil palabras”.

Esta alusión logró una pronta y contundente respuesta del presidente Gustavo Petro, que a través de la misma red dirigió un llamado al procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, para que investigara a Martínez por presunta violación a la ley.

El primer mandatario recordó que el padre de Iván Cepeda fue asesinado por su militancia en el partido Unión Patriótica en 1994 - crédito @petrogustavo/X

La legislación colombiana establece límites claros a la intervención de funcionarios públicos en asuntos de carácter electoral, a menos que estén estrictamente vinculados con su función.

“Señor procurador, sin miedo ante el hidalgo. La policía es nacional, el ex general y su virgen, que respeto, es un funcionario público y de acuerdo a nuestra constitución, no debe participar en política”, escribió el jefe de Estado.

El presidente ya había exhortado a Martínez anteriormente, solicitando que el funcionario mantuviera la neutralidad política. “Usted señor es un funcionario público del gobernador de Antioquia. Le solicito abstenerse de hacer política dañina”, escribió.

El mandatario también mencionó la historia familiar del precadidato Iván Cepeda, destacando que “al que muestra ahí le fue asesinado su padre, senador de la república, y la gestión de su hijo fue conseguir la paz para que no hubiera más muerte en este país. Usted estuvo bajo mis órdenes, compórtese como un oficial de Bolívar”.