“Nos vamos a ver en la arena política. Ahí sabrás de qué estoy hecho”: Abelardo De La Espriella por candidatura de Iván Cepeda

El anuncio de Iván Cepeda sobre su aspiración a la candidatura presidencial por el Pacto Histórico el 22 de agosto de 2025 provocó una oleada de respuestas en el ámbito político. Diversos sectores evaluaron el impacto de esta decisión y analizaron sus posibles efectos en la dinámica interna de las fuerzas progresistas que buscan consolidar un liderazgo para las elecciones presidenciales de 2026.

En ese contexto, la respuesta de Abelardo De La Espriella, uno de los candidatos presidenciales identificados con la derecha y reconocido opositor del actual Gobierno, no tardó en conocerse. De La Espriella utilizó sus redes sociales para referirse directamente a la postulación de Iván Cepeda, lanzando una advertencia sobre el futuro enfrentamiento electoral que ambos podrían protagonizar.

“Prepárate, Cepeda. Nos vamos a ver en la arena política. Ahí sabrás de qué estoy hecho… y quedará claro de qué estás hecho tú”, escribió en su publicación de la red social X (antes Twitter), el candidato presidencial y abogado.

Además de su mensaje escrito, Abelardo De La Espriella publicó un video en el que reiteró su desafío a Iván Cepeda y expresó: “Yo espero encontrarme con Cepeda en la arena política. Allí te veo, Cepeda. Vamos a ver de qué estás hecho y te voy a demostrar de lo que estoy hecho yo”.

Junto a esas declaraciones, Abelardo De La Espriella compartió un extracto de su participación en el programa Desnúdate con Eva, conducido por Eva Rey, en el que también se refirió al senador Iván Cepeda.

En el fragmento que compartió de la entrevista, De La Espriella dejó en claro su rechazo personal hacia Iván Cepeda y descartó cualquier posibilidad de trato cordial entre ambos.

“No, no, no. Yo de esa plaga no me dejo ni saludar. Yo puede que esté en un debate, pero bajo ninguna circunstancia le daría la mano nunca a un sujeto como Iván Cepeda. Nunca. Yo aquí no he venido a ser políticamente correcto. Yo he venido a ser lo que soy. Yo no resisto las formas de la política”, comentó el abogado en dicho espacio.

El candidato presidencial profundizó en su posición sobre los sectores de izquierda que representa Iván Cepeda. De La Espriella cuestionó la posibilidad de que exista un trato de rivalidad convencional entre quienes integran fuerzas políticas opuestas y consideró que el enfrentamiento trasciende el concepto de simple competencia. Señaló que, a su juicio, la izquierda radical representa una amenaza directa y sostiene una postura de antagonismo que impide cualquier tipo de cercanía o contemplación.

Afirmó que este sector político ha impulsado acciones judiciales contra figuras de la derecha, como el expresidente Álvaro Uribe, lo que refleja, según De La Espriella, la profundidad del antagonismo entre ambas corrientes.

“Si se tratara de oponentes, tiene sentido lo que tú dices. Si se tratara de contradictores. Pero esa gente, ese cáncer que representa la izquierda radical, son nuestros enemigos acérrimos. Ya está visto. Ellos dicen: ‘No, es que nos persiguen judicialmente’. Y ellos son los que han hecho condenar al presidente Uribe. Entonces, si ellos nos pudiesen acabar a nosotros lo harían. Por eso no hay que tener contemplación con esa gente”, dijo el abogado en esta entrevista.

Tras el anuncio de Iván Cepeda sobre su aspiración presidencial, la lista de precandidatos dentro del Pacto Histórico comienza a definirse de cara a la consulta prevista para octubre de 2025. Distintas figuras buscan conformar la coalición, aunque solo uno recibirá el respaldo final para competir en las elecciones como representante de la alianza.

Sumado a Cepeda figura el exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar y otros líderes políticos que han mostrado interés en participar en este proceso. Entre los nombres que suenan destacan Daniel Quintero, exalcalde de Medellín; Camilo Romero, exembajador en Argentina; y Susana Muhamad exministra de Medio Ambiente, la exministra de Salud Colina Corcho, la senadora del Pacto Gloria Flórez.