La exfiscal Angélica Monsalve criticó a los candidatos del Pacto Histórico y del Centro Democrático: “Se están echando cuchillo”

La exfiscal instó a dejar de lado las luchas internas y abogó por una reforma profunda en el sistema judicial, citando a Simón Bolívar para resaltar la importancia de la cohesión nacional

La exfiscal Angélica Monsalve criticó públicamente los enfrentamientos internos que, según ella se han dado entre los candidatos del Pacto Histórico y del Centro Democrático - crédito @alazamo123/X

A medida que se aproxima la fecha de las elecciones en Colombia en 2026, aumenta el flujo de comentarios y opiniones emitidos por figuras políticas. En este contexto, los partidos políticos del país también han realizado diversos movimientos en sus candidaturas, buscando definir estrategias y consolidar posiciones frente al electorado.

En ese contexto, en un mensaje de su cuenta de X, la exfiscal Angélica Monsalve criticó a los candidatos de la coalición de Gobierno, el Pacto Histórico y del partido de oposición el Centro Democrático. “Se estén echando cuchillo”, aseveró.

La exfiscal Angélica Monsalve criticó públicamente los enfrentamientos internos que, según ella se han dado entre los candidatos del Pacto Histórico y del Centro Democrático. Para Monsalve, estas luchas reflejan el ambiente hostil que suele caracterizar la competencia por el poder político en Colombia, lo que, a su juicio, demuestra la suciedad que puede alcanzar la lucha partidista.

Ante esta situación, Monsalve afirmó que su compromiso se mantiene con la búsqueda de la justicia dentro de las estructuras de poder. Asimismo, evocó una célebre frase de Simón Bolívar para enfatizar la importancia de la unidad por encima de los intereses partidistas.

Angélica Monsalve criticó a candidatos presidenciales en su cuenta de X - crédito @alazamo123

“Que feo que entre los candidatos del pacto histórico se estén echando cuchillo, al igual que los del centro democrático, la guerra por el PODER es muy sucia. Por eso, yo prefiero seguir luchando por la JUSTICIA dentro del PODER. Bien decía Simón Bolívar: ‘Si mi muerte contribuye para que cesen los partidos y se consolide la UNIÓN, entonces yo bajaré tranquilo al sepulcro’”, escribió en su publicación.

A lo anterior la exfiscal agregó lo siguiente: “Desde @somosjusticia26 en coalición con @UnitariosCol trabajaremos para unir a todos los colombianos en un solo propósito común: reestructurar la justicia, para que todos seamos iguales ante la ley, y recibamos los mismos beneficios sociales con un gobierno estable y próspero”.

Con respecto a lo dicho por la exfiscal Monsalve de las tensiones entre candidatos, la exministra de Ambiente y precandidata Susana Muhamad expresó su desacuerdo con la participación de Daniel Quintero en la consulta del Pacto Histórico, argumentando que él representa una corriente política diferente y que su lugar estaría en un Frente Amplio. Además, manifestó que contar con un candidato investigado por corrupción, como Quintero, no resulta conveniente para el Pacto Histórico.

En otra de sus publicaciones, referida a las próximas elecciones, la exfiscal Angélica Monsalve expresó su preocupación por la falta de líderes que realmente trabajen por el país, según su opinión - crédito @alazamo123/ cuenta X Angélica Monsalve

Ante estas críticas, el exalcalde de Medellín respondió en X señalando: “Esta candidata solo tiene una propuesta: dividir al Pacto. Así lo hizo en el Consejo de Ministros traicionando a Petro y así lo está haciendo ahora contra quienes estamos convencidos que la unidad es la victoria”.

El Pacto Histórico cuenta actualmente con ocho aspirantes que participarían en la consulta programada para octubre. Entre ellos se encuentran Susana Muhamad, Daniel Quintero, Gustavo Bolívar, María José Pizarro, Carolina Corcho, Gloria Flórez, Alí Bantú y Gloria Inés Ramírez.

En otra de sus publicaciones, referida a las próximas elecciones, la exfiscal Angélica Monsalve expresó su preocupación por la falta de líderes que realmente trabajen por el país, según su opinión.

Monsalve cuestionó el papel de los candidatos, al considerar que sus campañas se concentran en disputas partidistas y discursos negativos, en lugar de presentar propuestas sólidas para los problemas más graves del país, como la justicia y el narcotráfico.

Angélica Monsalve hizo varios mensajes sobre las siguientes elecciones - crédito @alazamo123

“En esta próxima contienda electoral, estamos ante una crisis profunda de ausencia de líderes PRO PAÍS, todos se apoyan en un caudillo o en el otro, sus campañas, parecen ser guerras partidistas con discursos cargados de odio y cero propuestas. Nadie propone, nadie mete el dedo en la llaga de la justicia ni del narcotráfico, ni de los ladrones en el poder de un bando o del otro que quieren seguir teniendo el control, para seguir robando”, escribió en su publicación.

Y agregó lo siguiente: “La paz, la prosperidad y las oportunidades serán una realidad pero con líderes frescos, líderes que les duela Colombia, que no obedezcan a la vieja y amarrada política tradicional, ni a las compincherias que traen consigo a los ladrones del erario”.

