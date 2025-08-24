Colombia

Joven denunció que su cuenta de ahorros de Bancolombia fue “hackeada”: “Ojalá te devuelvan el dinero”

La mujer manifestó su inconformidad frente a la respuesta de la entidad bancaria que se limitó, únicamente, a bloquear temporalmente la cuenta de ahorros

Katerin Leguizamón Viasus

La joven argumentó que el dinero fue sustraído de su cuenta sin consentimiento - crédito @alexabobadilla/Tiktok

Nuevamente Bancolombia es blanco de críticas por cuenta de una denuncia de una joven que argumentó, a través de redes sociales, que un monto cercano a un millón de pesos fue sacado de su cuenta de ahorros de esa entidad sin su autorización. La mujer se identificó como “Alexandra” y explicó no sentirse satisfecha con la respuesta de la entidad a su caso.

La denuncia fue realizada a través de la cuenta de la red social TikTok de la joven, en donde con un video superior a los tres minutos aseguró que se percató de la sustracción del dinero cuando se disponía a pagar un almuerzo en un restaurante de su ciudad y cuyo valor correspondía a $16.000. Sin embargo, según explicó, la aplicación financiera no le permitió acceder a su cuenta.

Luego de varios intentos, la plataforma le permitió acceder para consultar su saldo y noto que este era apenas de $7.000, lo cual argumentó que no podía ser posible, dada que el día anterior había recibido una elevada suma que iba a ser destinada para sus gastos diarios del mes.

“Resulta que hoy me dirijo a pagar un almuerzo que vale 16.000 pesos. Cuando voy a abrir mi cuenta en Bancolombia, como cosa rara, estaba lento. Me decían: “Por tu seguridad, no podemos abrir la cuenta”. Listo. Yo volví a intentar y ahí sí me dejó abrir. Cuando me pongo a mirar, tenía de saldo 7.000 pesos. Eso es imposible, porque el día de ayer mis padres me habían mandado el arriendo, la alimentación, bueno, todo lo que uno consume en un mes“, declaró la joven.

La joven argumentó que la suma sustraída de su cuenta fue cercana al millón de pesos - crédito Luisa González/Reuters

De acuerdo con su relato, al momento de verificar sus últimas transacciones, notó que se habían realizado cerca de siete transacciones a dos números distintos de Nequi sin su consentimiento y cuyo valor total ascendía a $980.000. A raíz de este hallazgo, de inmediato se dispuso a contactarse con la entidad para que fuera bloqueada la cuenta y ejecutar los protocolos para el restablecimiento de sus datos.

Según Alexandra, la respuesta de la entidad para el restablecimiento de su cuenta de ahorros se produjo luego de seis días en los que le abrieron un nuevo usuario en la plataforma digital y le entregaron una nueva tarjeta. Sin embargo, argumentó que frente a su reclamo la repuesta se limito simplemente a “ojalá te devuelvan el dinero”.

La mujer manifestó su insatisfacción con la respuesta de la entidad - crédito Bancolombia

Frente a esto, la mujer manifestó su inconformidad, dado que, según su relato, la sustracción del dinero se dio por una violación de los sistemas de seguridad de la entidad que es utilizada por miles de colombianos, por lo que aseguró que su caso no es aislado y que numerosos casos similares se han registrado en el país.

“Y lo único que me dicen es: “No, te damos respuesta en seis días. Espero que te vaya muy bien. Ojalá te devuelvan el dinero”. ¿Cómo así que ojalá? Me hackearon la cuenta, me robaron el dinero y ustedes me dicen: “Ojalá te devuelvan el dinero. Ojalá sea a tu favor el reclamo”. Literal, me lo están robando por culpa de Bancolombia, de sus inútiles sistemas de seguridad, de los que tanto hablan. Están robando el dinero de todos los colombianos y ya he visto mil videos, mil videos de gente que roban”, relató.

Una joven aseguró que transfirieron dinero a cuentas de Nequi y no responde la entidad por el dinero - crédito @alexabobadillaa/TikTok

Ya en otro video difundido a través de la misma red social aseguró que radicó la respectiva denuncia en la Fiscalía General de la Nación, por lo que también intento contactarse con los números que recibieron las transacciones, pero que solo obtuvo respuesta de uno de estos que explicó que la elevada suma de dinero correspondió a un “favor” que otra persona realizo con su cuenta.

