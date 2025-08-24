Hombre murió tras ser atacado con un destornillador en Galapa, Atlántico

El hombre trabajaba como voluntario de la Defensa Civil - crédito Redes sociales/Montaje Infobae

Un trágico hecho enluta al municipio de Galapa en Atlántico, cuando un hombre identificado como Jesús María Hernández Romero de 48 años fue atacado por dos sujetos con un destornillador, el sábado 23 de agosto de 2025 a las 6:05 p. m.

Según el informe de las autoridades, Hernández acabada de retirar $40.000 de un cajero de Bancolombia, cuando dos sujetos que iban en moto le llegaron sorpresivamente.

El hombre al resistirse al ataque y forcejear con sus verdugos, recibió una herida con el destornillador a la altura del tórax.

Testigos dieron aviso a las autoridades que llegaron al lugar de los hechos y trasladaron la víctima a la Clínica Imaedco, donde ingresó con signos vitales, pero horas después falleció.

Las autoridades se encuentran en proceso de investigación por medio de testigos y cámaras de seguridad de la zona para dar con el paradero de los dos responsables.

Se pudo conocer que Hernández era voluntario de la Defensa Civil y una persona muy cordial, según los aledaños a Villa Olímpica.

Los allegados al sector hablaron de la inseguridad que se vive en el municipio de Galapa, por lo que pidieron a las autoridades más presencia en el sector de Villa Olímpica y así disminuir un poco los hurtos y homicidios a los que están expuestos.

Capturada por intentar asesinar a su marido con arma blanca en Soledad, Atlántico

Un ataque con arma blanca protagonizado por Alejandra Karin Sevilla Pedrozo en el municipio de Soledad, departamento de Atlántico, encendió las alertas de las autoridades y la comunidad.

Durante la madrugada del 22 de agosto de 2025, la mujer arremetió contra su pareja sentimental dentro de un inmueble, provocándole múltiples heridas que requirieron intervención médica urgente.

Según informes preliminares, este hecho mantiene bajo tensión a los habitantes del sector.

Los vecinos escucharon gritos provenientes de la residencia y solicitaron la presencia de la Policía Metropolitana de Soledad. Uniformados arribaron al sitio y encontraron a un hombre con varias lesiones causadas por arma blanca.

La presunta agresora, identificada como Alejandra Karin Sevilla Pedrozo, de 32 años, fue capturada en el lugar de los hechos y puesta a disposición de las autoridades judiciales.

Víctor Alfonso Cervantes Pantoja, de 38 años, fue trasladado al Hospital Universidad del Norte donde permanece bajo observación y recibe atención especializada a raíz de la gravedad de las heridas.

El personal médico actúa para lograr su recuperación, mientras la Policía mantiene vigilancia en la zona donde ocurrió la agresión.

Luego de la detención, Sevilla Pedrozo fue entregada a la Fiscalía General de la Nación.

El proceso judicial en su contra inició con la legalización de captura y la posterior imputación del delito de homicidio en grado de tentativa. La investigación de los hechos continúa bajo la supervisión de las autoridades competentes.

Acerca de las posibles consecuencias legales, el Código Penal colombiano estipula, en el artículo 103, una pena de entre 208 y 450 meses de prisión (17 a 37 años aproximadamente) para quienes incurran en ese delito, aunque en grado de tentativa las condenas pueden sufrir reducciones conforme establece el artículo 27 de la misma normativa.

El proceso judicial evaluará si el ataque corresponde a la calificación penal planteada y determinará la sentencia acorde con la ley vigente.

La comunidad permanece expectante al desarrollo del caso y al estado de salud de Cervantes Pantoja, mientras las autoridades refuerzan la seguridad en el sector y avanzan en la recopilación de pruebas.

Inseguridad desbordada en Atlántico: Barranquilla y Soledad los más afectados

A pesar de los recientes anuncios de diálogo entre estructuras criminales en Atlántico y de acciones estatales contra el crimen organizado, julio de 2025 finalizó con cifras altas de homicidios, tal como ocurrió durante el semestre anterior.

El informe del Sistema Civil de Alertas Tempranas detalló que en el área metropolitana de Barranquilla se reportaron 39 homicidios, 26 en Soledad, 4 en Malambo y 1 en Puerto Colombia.