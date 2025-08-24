Colombia

El exministro Wilson Ruiz se fue en contra de Iván Cepeda: “Siempre ha sido, y sigue siendo, el candidato de la violencia disfrazada de política”

El exministro de Justicia criticó al senador luego de que este oficializara su aspiración a la Presidencia, señalando supuestos vínculos con las Farc y cuestionando su papel en la política nacional

Nelson Álvarez

Por Nelson Álvarez

El senador confirmó su intención
El senador confirmó su intención de postularse a la Presidencia mientras el exministro lo acusa de tener nexos con grupos armados y de representar una amenaza para la democracia

Tras varios días de incertidumbre respecto a sus próximos pasos en la política, Iván Cepeda, senador y negociador de paz, anunció este viernes en Pasto (Nariño) su intención de postularse a la Presidencia. El anuncio se realizó en el marco de El Poder de la Verdad, un encuentro en el que Cepeda sostiene conversaciones públicas con la comunidad acerca del proceso judicial que lo mantuvo en disputa con el expresidente Álvaro Uribe Vélez durante varios años.

La postulación de Iván Cepeda continúa provocando reacciones y opiniones entre diferentes actores políticos. Al respecto, el exministro de Justicia del Gobierno de Iván Duque Wilson Ruiz expresó su postura crítica sobre el senador y afirmó: “Siempre ha sido, y sigue siendo, el candidato de la violencia disfrazada de política”.

El exministro Wilson Ruiz en un mensaje en su cuenta de la red social X recordó cuando, según información presuntamente extraída de los computadores de Raúl Reyes, se mencionaba al senador en comunicaciones relacionadas con la coordinación de marchas junto a las Farc. Ruiz recordó que, aunque la justicia no aceptó esos correos como evidencia, considera que su contenido resulta claro.

“A los colombianos no se nos puede olvidar que en los computadores de Raúl Reyes presuntamente aparecían correos donde se mencionaba a @IvanCepedaCast coordinando marchas con las FARC. La justicia decidió no aceptarlos como prueba, pero el contenido es evidente. Cepeda siempre ha sido, y sigue siendo, el candidato de la violencia disfrazada de política”, escribió en su cuenta de X el exfuncionario público durante la administración del expresidente Iván Duque.

Wilson Ruiz lanzó fuertes criticas
crédito @WilsonRuizO

Wilson Ruiz realizó otra publicación en la que cuestionó el liderazgo de Iván Cepeda tras anunciar su precandidatura presidencial. Consideró que, si bien en democracia cualquier persona puede aspirar a un cargo, Cepeda no ha mostrado gestión ni logros concretos en su carrera política.

El exministro también sostuvo que el senador representa una figura de confrontación más que de propuestas, y comparó su accionar con lo que, según él, caracteriza a la izquierda en Colombia.

“Iván Cepeda anuncia su pre candidatura. En democracia cualquiera puede aspirar, pero lo suyo no es liderazgo sino persecución: años enteros dedicados a victimizarse y a atacar al expresidente @AlvaroUribeVel. ¿Y su gestión? ¿Sus logros? ¡Ninguno! Iván Cepeda encarna lo que es la izquierda en Colombia: puro ruido, odio y nada para la gente.En 2026 se les acaba el show”, comentó en su publicación.

El exministro también sostuvo que
crédito Chema Moya/ EFE

La senadora Paloma Valencia también se pronunció sobre Iván Cepeda a través de una publicación en X, en la que cuestionó su supuesta relación con exintegrantes de las Farc. Valencia afirmó que la cercanía del senador con Santrich e Iván Márquez es ampliamente conocida y que, según ella, existieron esfuerzos para impedir su extradición a Estados Unidos.

“La cercanía de Iván Cepeda con los narcoterroristas Santrich e Iván Marquéz la recordamos los colombianos. Ahí están las noticias de quienes los protegieron e inventaron la teoría del entrampamiento para evitar que el par de criminales fueran extraditados. No en una cárcel de los EEUU y siguen delinquiendo y para ello tuvieron ayuda”, escribió en su cuenta de X la legisladora perteneciente a la Comisión Primera del Senado de la República.

Paloma Valencia también arremetió en
crédito @PalomaValenciaL

Tras el anuncio de Iván Cepeda sobre su aspiración presidencial, la lista de precandidatos dentro del Pacto Histórico comienza a definirse de cara a la consulta prevista para octubre de 2025. Distintas figuras buscan conformar la coalición, aunque solo uno recibirá el respaldo final para competir en las elecciones como representante de la alianza.

Sumado a Cepeda figura el exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar y otros líderes políticos que han mostrado interés en participar en este proceso. Entre los nombres que suenan destacan Daniel Quintero, exalcalde de Medellín; Camilo Romero, exembajador en Argentina; y Susana Muhamad exministra de Medio Ambiente, la exministra de Salud Colina Corcho, la senadora del Pacto Gloria Flórez.

