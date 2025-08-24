Colombia

Desaparición de Valeria Afanador en Cajicá: abogado acusa al colegio por manipulación de pruebas

El caso ha puesto en el foco la gestión de la institución y la preservación de pruebas, mientras la familia exige avances concretos en la investigación y la búsqueda continúa activa

Por Dahana Ospina

Guardar
La desaparición de la menor
La desaparición de la menor de la niña de 10 años, desde la mañana del martes 12 de agosto, mantiene a las autoridades en intensa búsqueda para dar con su paradero - crédito Bomberos Cundinamarca

La desaparición de Valeria Afanador, una niña de 10 años con síndrome de Down desaparecida en la vereda Río Frío del municipio de Cajicá, generó fuertes señalamientos hacia el Gimnasio Campestre Los Laureles por parte de la familia y su representante jurídico, Julián Quintana. El caso cumplió once días sin respuestas claras y mantiene a la comunidad en alerta.

Según los reportes iniciales de la Fiscalía General de la Nación, el último lugar donde se vio a Valeria Afanador fue dentro de las instalaciones del colegio, en plena jornada escolar. El abogado de la familia declaró que “debe haber un responsable, el cual, sin duda alguna, es el colegio, desde la rectora hasta el portero, porque ellos son los garantes por su protección y supervisión”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En una inspección realizada en la zona donde habría desaparecido la menor, Julián Quintana afirmó haber encontrado alteraciones relevantes en el sitio. El abogado denunció que los huecos en las rejas por donde se habría podido dar la salida de la niña fueron tapados posteriormente y se instalaron nuevas rejas y rellenos de tierra y escombros. Esta situación, de acuerdo con el representante legal, “es muy negativa para la investigación”, debido a que la manipulación del área podría haber afectado la recolección de evidencia.

El Gaula, la Sijín y
El Gaula, la Sijín y el CTI coordinan esfuerzos en la investigación del caso - crédito @BomberoFarfan/X

Hipótesis de secuestro y falta de pistas

Respecto a las hipótesis del caso, la familia indica preocupación por la ausencia total de rastros de Valeria Afanador. Quintana sostiene que “cuando uno hace un análisis indiciario de los hechos, no existe un solo rastro de la niña en la reja o en el lugar por donde se encuentra”. Para el abogado, esto “no es común” y refuerza la teoría de que la desaparición fue ejecutada por una persona que conoce el sector o incluso pertenece al entorno del colegio. En palabras del representante legal, el colegio tapó todos los huecos y los rellenó con tierra, lo que habría dificultado la labor de los investigadores.

La teoría del secuestro cobra cada vez más relevancia. Quintana señaló la posibilidad de un “rapto quirúrgico” dado que no existen pistas ni en la zona del colegio ni en el cercano río Frío, donde se centró parte de la búsqueda inicial. La familia de la niña pidió a la Fiscalía General de la Nación abrir una línea de investigación sobre un posible secuestro, ya que no creen en una desaparición fortuita.

En Cajicá, se mantiene la
En Cajicá, se mantiene la búsqueda de Valeria Afanador, una niña entre los 10 años, con condición de Síndrome de Down - crédito Bomberos Cundinamarca

Medidas y reacciones en el colegio

El colegio Gimnasio Campestre Los Laureles adoptó medidas extraordinarias de seguridad antes del retorno a las clases presenciales. Entre las acciones anunciadas figuran aumentos en el patrullaje nocturno, monitoreo permanente de cámaras y la instalación de dispositivos de seguridad en el entorno del predio y del río colindante. Se espera la presencia de autoridades durante la reapertura del plantel, además de un acompañamiento psicosocial para los estudiantes más afectados y una atención individualizada en coordinación con la Gobernación de Cundinamarca.

El impacto en la comunidad y el avance de la búsqueda

En el ámbito familiar y comunitario, crece el temor por la seguridad e integridad emocional de los niños. Una madre expresó el miedo de su hija a regresar al colegio, planteando dudas sobre las condiciones y garantías del entorno escolar tras el incidente. El colegio respondió que el regreso se hará bajo estrictos protocolos de vigilancia y contención emocional.

En Cajicá hubo marchas por
En Cajicá hubo marchas por Valeria Afanador - crédito @alcajica/IG

La búsqueda de Valeria Afanador continúa activa. Las autoridades ampliaron el radio de exploración hasta seis kilómetros en ambos sentidos del río Frío. Se mantiene vigente una recompensa de 70 millones de pesos para quien brinde información veraz sobre el paradero de la menor. Hasta el momento, los organismos de socorro descartaron en un 95 % la posibilidad de que la niña haya caído al río, según reportes oficiales.

“En Colombia desaparece una niña y en menos de diez días ya están dando clases y contaminando una escena del crimen. Eso no puede ser posible. Este tipo de casos no deben pasar desapercibidos”, sentenció Julián Quintana, insistiendo en la necesidad de esclarecer los hechos y mantener abiertas todas las líneas de investigación.

Temas Relacionados

Valeria Afanadordesaparición CajicáJulián QuintanaGimnasio Campestre Los Laurelesmanipulación escena del crimenColombia-Noticias

Más Noticias

Millonarios revivió en la Liga BetPlay y humillando al líder Junior de Barranquilla: goleada 3-0 en El Campín

Con goles de Sebastián del Castillo, Nicolás Arévalo y Danovis Banguero, los azules consiguieron su primer triunfo en el campeonato y acabaron con el invicto del “Tiburón”

Millonarios revivió en la Liga

Tribunal ordenó el cierre temporal de Cayo Acuario en San Andrés por daños ambientales

La decisión judicial responde a la presión turística y a la ausencia de servicios básicos, lo que ha causado una seria afectación ecológica en Rose Cay y Haines Cay

Tribunal ordenó el cierre temporal

Alejandra Giraldo revela el lado más duro de la enfermedad que la obligó a alejarse de la televisión: “Yo salía del noticiero y me iba para la Santa Fe”

Durante una entrevista, la comunicadora describió cómo los síntomas de su condición autoinmune la obligaron a modificar su rutina laboral y a priorizar su bienestar físico y emocional

Alejandra Giraldo revela el lado

Sicario propinó siete balazos a un hombre que esperaba turno en un consultorio dental de Bucaramanga

El crimen, ocurrido a mediodía en el barrio Girardot, involucra a dos atacantes en moto y desató un operativo policial para dar con los responsables

Sicario propinó siete balazos a

Conoce los 10 podcasts que están triunfando en Spotify Colombia hoy

Las producciones de terror y de ficción, como Caso 63, se han posicionado entre los favoritos del público colombiano en Spotify

Conoce los 10 podcasts que
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así quedó el helicóptero en

Así quedó el helicóptero en Amalfi, luego del atentado terrorista del 21 de agosto

Más de 1.000 uniformados reforzarán Antioquia, ministro dio la orden de “emplear toda la capacidad contra las amenazas”

Petro visitó los cuatro policías sobrevivientes del ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: este es su estado de salud

Personero de Cali tras atentado frente a escuela militar: “El suroccidente colombiano no puede convertirse en un segundo Catatumbo”

El duro relato del papá de policía asesinado en Amalfi, Antioquia: “Encontré gente llorando y pregunté qué pasaba”

ENTRETENIMIENTO

Alejandra Giraldo revela el lado

Alejandra Giraldo revela el lado más duro de la enfermedad que la obligó a alejarse de la televisión: “Yo salía del noticiero y me iba para la Santa Fe”

Conoce los 10 podcasts que están triunfando en Spotify Colombia hoy

Exnovio de Paola Jara, Iván Calderón, apareció en una publicación con reconocida reguetonera: relación o colaboración

Juanes relató su lucha silenciosa contra el alcohol: “Me generaba una angustia horrible”

Ranking de tendencias en YouTube Colombia: los 10 videos más reproducidos

Deportes

EN VIVO Millonarios vs. Junior

EN VIVO Millonarios vs. Junior de Barranquilla, fecha 8 de la Liga BetPlay: los Embajadores están goleando en El Campín

Millonarios y su mala suerte con los técnicos: expulsaron a Carlos Giraldo, su entrenador interino

Jhon Jader Durán impulsa el triunfo del Fenerbahce en la Superliga de Turquía: así fue su asistencia

Pese a mala situación en León, James Rodríguez confía en mejorar con la selección Colombia: “El sueño es hacer un buen mundial”

Estas serían las formaciones de América de Cali y Atlético Nacional por la Liga BetPlay: hay clásico en el Pascual Guerrero