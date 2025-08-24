Desaparición de Valeria Afanador en Cajicá: abogado acusa al colegio por manipulación de pruebas

La desaparición de la menor de la niña de 10 años, desde la mañana del martes 12 de agosto, mantiene a las autoridades en intensa búsqueda para dar con su paradero - crédito Bomberos Cundinamarca

La desaparición de Valeria Afanador, una niña de 10 años con síndrome de Down desaparecida en la vereda Río Frío del municipio de Cajicá, generó fuertes señalamientos hacia el Gimnasio Campestre Los Laureles por parte de la familia y su representante jurídico, Julián Quintana. El caso cumplió once días sin respuestas claras y mantiene a la comunidad en alerta.

Según los reportes iniciales de la Fiscalía General de la Nación, el último lugar donde se vio a Valeria Afanador fue dentro de las instalaciones del colegio, en plena jornada escolar. El abogado de la familia declaró que “debe haber un responsable, el cual, sin duda alguna, es el colegio, desde la rectora hasta el portero, porque ellos son los garantes por su protección y supervisión”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En una inspección realizada en la zona donde habría desaparecido la menor, Julián Quintana afirmó haber encontrado alteraciones relevantes en el sitio. El abogado denunció que los huecos en las rejas por donde se habría podido dar la salida de la niña fueron tapados posteriormente y se instalaron nuevas rejas y rellenos de tierra y escombros. Esta situación, de acuerdo con el representante legal, “es muy negativa para la investigación”, debido a que la manipulación del área podría haber afectado la recolección de evidencia.

El Gaula, la Sijín y el CTI coordinan esfuerzos en la investigación del caso - crédito @BomberoFarfan/X

Hipótesis de secuestro y falta de pistas

Respecto a las hipótesis del caso, la familia indica preocupación por la ausencia total de rastros de Valeria Afanador. Quintana sostiene que “cuando uno hace un análisis indiciario de los hechos, no existe un solo rastro de la niña en la reja o en el lugar por donde se encuentra”. Para el abogado, esto “no es común” y refuerza la teoría de que la desaparición fue ejecutada por una persona que conoce el sector o incluso pertenece al entorno del colegio. En palabras del representante legal, el colegio tapó todos los huecos y los rellenó con tierra, lo que habría dificultado la labor de los investigadores.

La teoría del secuestro cobra cada vez más relevancia. Quintana señaló la posibilidad de un “rapto quirúrgico” dado que no existen pistas ni en la zona del colegio ni en el cercano río Frío, donde se centró parte de la búsqueda inicial. La familia de la niña pidió a la Fiscalía General de la Nación abrir una línea de investigación sobre un posible secuestro, ya que no creen en una desaparición fortuita.

En Cajicá, se mantiene la búsqueda de Valeria Afanador, una niña entre los 10 años, con condición de Síndrome de Down - crédito Bomberos Cundinamarca

Medidas y reacciones en el colegio

El colegio Gimnasio Campestre Los Laureles adoptó medidas extraordinarias de seguridad antes del retorno a las clases presenciales. Entre las acciones anunciadas figuran aumentos en el patrullaje nocturno, monitoreo permanente de cámaras y la instalación de dispositivos de seguridad en el entorno del predio y del río colindante. Se espera la presencia de autoridades durante la reapertura del plantel, además de un acompañamiento psicosocial para los estudiantes más afectados y una atención individualizada en coordinación con la Gobernación de Cundinamarca.

El impacto en la comunidad y el avance de la búsqueda

En el ámbito familiar y comunitario, crece el temor por la seguridad e integridad emocional de los niños. Una madre expresó el miedo de su hija a regresar al colegio, planteando dudas sobre las condiciones y garantías del entorno escolar tras el incidente. El colegio respondió que el regreso se hará bajo estrictos protocolos de vigilancia y contención emocional.

En Cajicá hubo marchas por Valeria Afanador - crédito @alcajica/IG

La búsqueda de Valeria Afanador continúa activa. Las autoridades ampliaron el radio de exploración hasta seis kilómetros en ambos sentidos del río Frío. Se mantiene vigente una recompensa de 70 millones de pesos para quien brinde información veraz sobre el paradero de la menor. Hasta el momento, los organismos de socorro descartaron en un 95 % la posibilidad de que la niña haya caído al río, según reportes oficiales.

“En Colombia desaparece una niña y en menos de diez días ya están dando clases y contaminando una escena del crimen. Eso no puede ser posible. Este tipo de casos no deben pasar desapercibidos”, sentenció Julián Quintana, insistiendo en la necesidad de esclarecer los hechos y mantener abiertas todas las líneas de investigación.