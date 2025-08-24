Colombia

Comunidad en Cartagena halló un bebé sientemesino en avanzado estado de descomposición en un canal de aguas residuales

El cuerpo fue descubierto por ciudadanos que transitaban por la zona y alertaron a las autoridades tras notar un bulto envuelto en una sábana entre la basura y la maleza desplazadas por las lluvias recientes

Por Paula Naranjo

Las autoridades llegaron al sitio a realizar el levantamiento del cadáver - crédito Objetivo Digital 365/Facebook

El hallazgo del cadáver de un bebé sietemesino en avanzado estado de descomposición en un canal de aguas residuales del parque Heredia, en Cartagena, el viernes 22 de agosto, generó una profunda conmoción entre los habitantes de la ciudad.

El cuerpo, de aproximadamente siete u ocho meses de gestación, fue descubierto por ciudadanos que transitaban por la zona y alertaron a las autoridades tras notar un bulto envuelto en una sábana entre la basura y la maleza desplazadas por las lluvias recientes.

El canal, crecido por las precipitaciones, arrastró residuos y vegetación, lo que permitió que el cuerpo saliera a la superficie en un sector solitario cubierto de maleza. Los vecinos, al acercarse y mover el bulto, confirmaron que se trataba de un cadáver, cuyo estado indicaba que llevaba varias horas en el lugar.

El bebé apareció en un canal de aguas residuales del parque Heredia - crédito Denuncias Cartagena/Facebook

Darío López, líder comunitario de Parque Heredia, explicó que el canal proviene de la zona de San José y expresó la incertidumbre de la comunidad sobre si la corriente arrastró el cuerpo hasta el puente que conecta Parque Heredia con la urbanización Revivir.

“Ese canal viene de los lados de San José, no sabemos si fue que la corriente lo trajo hasta hasta debajo del puente de que se encuentra entre Parque Heredia y y la urbanización Revivir”, dijo puntualmente, citado por Alerta Caribe.

Investigación policial y acciones de las autoridades en Cartagena

Las autoridades han iniciado investigaciones para esclarecer las circunstancias del caso. La Policía Metropolitana de Cartagena acudió al sitio para controlar la presencia de curiosos, mientras que el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizó el levantamiento del cuerpo y su traslado a la morgue de Medicina Legal, donde se efectuarán estudios forenses y criminalísticos correspondientes.

Los investigadores buscan determinar si alguna mujer embarazada ha desaparecido en los días previos o si algún residente notó comportamientos inusuales en la zona, con el objetivo de identificar a la persona responsable de abandonar el bebé.

Ante la gravedad del hecho, las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para que aporte información que ayude a esclarecer el caso. Además, insistieron a mujeres o parejas que atraviesen situaciones difíciles durante el embarazo a buscar orientación y acompañamiento, con el fin de evitar tragedias similares en la ciudad.

Antecedente en Montería: abandono de recién nacida y respuesta institucional

La bebé fue hallada por un hombre que pasaba cerca al basurero - crédito @rpcradiolorica/X

Este suceso en Cartagena se suma a un antecedente reciente ocurrido en Montería (Córdoba), donde el 15 de agosto de 2025 se reportó el hallazgo de una recién nacida abandonada en un contenedor de basura en el barrio El Edén.

La menor fue encontrada dentro de una bolsa por Joel Agames, un vecino que, al escuchar el llanto de la bebé mientras caminaba con su padre, alertó a la Policía Nacional. Los agentes trasladaron a la niña al Hospital San Jerónimo, donde el personal médico confirmó que se encontraba en buen estado de salud.

Poco después, una mujer se presentó ante la Defensoría de Familia, afirmando ser la madre de la menor y alegando haber actuado bajo un estado de profundo estrés emocional.

También, solicitó la realización de una prueba de ADN para confirmar su vínculo con la niña, proceso que fue confirmado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y la Policía Metropolitana de Montería.

En un comunicado, el Icbf informó que se inició un proceso administrativo de restablecimiento de derechos para garantizar la protección integral de la recién nacida. Además, la entidad reiteró la importancia de que la comunidad reporte cualquier situación de riesgo que involucre a menores a la línea 141.

La Policía de Montería confirmó que la madre de la menor se presentó ante las autoridades - crédito Policía de Montería

Las instituciones responsables insisten en la necesidad de fortalecer la protección de la infancia y de promover el acceso a ayuda y acompañamiento para mujeres en situación de crisis, reafirmando su labor en defensa de los derechos de los niños y niñas en el país.

