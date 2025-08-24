Colombia

Clima en Colombia este 24 de agosto: lluvias dispersas y temperaturas variables en todo el país

El organismo meteorológico insta a la ciudadanía a mantenerse informada y planificar actividades considerando el pronóstico, especialmente en áreas vulnerables a fenómenos asociados a las lluvias

Por Mariana Álvarez Torres

Guardar
Cómo consultar las alertas climáticas en el IDEAM Credito: youtube- IDEAM Colombia

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) dio a conocer las alertas de lluvia y el pronóstico del tiempo para este domingo, tras una noche en la que las condiciones meteorológicas variaron significativamente a lo largo del territorio nacional.

Durante la noche del 23 de agosto, se registró un predominio de tiempo seco en amplias zonas de la Orinoquía, Amazonía, región Andina y el oriente del Pacífico, sin embargo, este comportamiento fue contrastado por la presencia de lluvias localizadas y actividad eléctrica en diversas regiones del país.

Las precipitaciones nocturnas se concentraron principalmente en el borde costero del centro y norte del Pacífico, así como en el noroccidente de la región Andina, el sur y norte del Caribe, y el sur de la Orinoquía.

Entre los departamentos más afectados por las lluvias se encuentran Guainía, Meta, Cauca, Valle del Cauca, Tolima, Cundinamarca, Chocó, Antioquia, Córdoba, Bolívar, Cesar y Magdalena. En varias de estas zonas, las lluvias vinieron acompañadas de tormentas eléctricas, generando acumulados importantes de precipitación.

En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, aunque se mantuvo el tiempo seco durante la noche, se reportó alta nubosidad y actividad eléctrica dispersa, señal de una posible inestabilidad atmosférica en desarrollo. Con este panorama, el IDEAM activó diversas alertas de lluvias para las próximas horas, al tiempo que presentó un pronóstico detallado del clima para este domingo en diferentes regiones del país.

Alertas de lluvias para este domingo

IDEAM prevé lluvias dispersas y
IDEAM prevé lluvias dispersas y actividad eléctrica en múltiples regiones para la madrugada del domingo. (Colprensa)

Para la madrugada del 24 de agosto, se prevén precipitaciones en sectores dispersos de varias regiones del país. Las zonas bajo mayor probabilidad de lluvia incluyen el norte y piedemonte de la Amazonía, el sur y piedemonte de la Orinoquía, el centro y norte del Pacífico, el norte y oriente de la región Andina, y el sur y centro del Caribe.

Las lluvias más relevantes, algunas de ellas con posibilidad de actividad eléctrica, se esperan sobre los departamentos de Caquetá, Guaviare, Vaupés, Guainía, Meta, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Caldas, Cundinamarca, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Cesar, Magdalena, Bolívar, Sucre y Córdoba.

En cuanto al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se esperan condiciones de nubosidad variada, con posibilidad de precipitaciones ligeras sobre los arcos e islas del Caribe. Aunque se mantiene un estado de tiempo seco en las últimas horas, el IDEAM no descarta un aumento en la inestabilidad atmosférica durante el transcurso del día.

Pronóstico del tiempo para este domingo

Temperaturas y condiciones del viento
Temperaturas y condiciones del viento varían significativamente entre las principales ciudades del país. (Colprensa)

El panorama climático para este domingo presenta una diversidad de condiciones según la región del país, con temperaturas que varían ampliamente entre las principales ciudades.

Bogotá: la capital del país tendrá un día con lluvias moderadas a intervalos. La temperatura oscilará entre 7°C y 19°C, lo que generará un ambiente fresco. El viento se mantendrá leve, con velocidades entre 4 km/h y 7 km/h.

Barranquilla: se espera lluvia moderada a intervalos en esta ciudad costera del Caribe. Las temperaturas se mantendrán entre los 25°C y 31°C, con una sensación térmica alta. Los vientos tendrán una intensidad de entre 3 km/h y 11 km/h.

Cartagena: a diferencia de otras ciudades del Caribe, Cartagena gozará de un día mayormente soleado, con temperaturas entre 26°C y 29°C. El viento será variable, con velocidades entre 3 km/h y 15 km/h.

Medellín: en la capital antioqueña se prevén lluvias moderadas a intervalos, con temperaturas que irán desde los 11°C hasta los 25°C. El viento será suave, entre 3 km/h y 8 km/h. El día estará mayormente nublado, con momentos de lluvia intermitente.

Bucaramanga: la ciudad de los parques tendrá un clima soleado a lo largo del día, con temperaturas que oscilarán entre los 13°C y 26°C. Los vientos serán de intensidad leve, entre 3 km/h y 9 km/h.

Cali: en la capital del Valle del Cauca se esperan lluvias moderadas a intervalos, especialmente en la tarde. La temperatura se moverá entre los 14°C y los 30°C, con vientos casi imperceptibles que no superarán los 9 km/h. El calor matutino y la humedad podrían dar paso a lluvias fuertes al final del día, por lo que se recomienda precaución.

El IDEAM insta a la población a mantenerse informada y a tomar precauciones ante posibles fenómenos asociados a las lluvias, como inundaciones o deslizamientos. Planificar las actividades teniendo en cuenta el clima puede marcar la diferencia, especialmente en territorios propensos a eventos extremos.

Temas Relacionados

Clima en ColombiaIDEAMClimaBogotáMedellíncolombia-noticiasNoticias

Más Noticias

Edwin Palma no solo habría firmado polémico contrato mientras manejó Air-e: contrató a familiar y habría “maquillado” cifras

El hoy ministro de Minas y Energía sostuvo que no actuó contrario a la ley y que la contratación de su primo, Juan Pablo Nieto Egea, la hizo porque necesitaba hombres de confianza para administrar la comercializadora de energía

Edwin Palma no solo habría

Etapa 2 de la Vuelta a España - EN VIVO: día llano con final en alto, donde Egan Bernal puede dar la sorpresa

El colombiano es el líder del Team Ineos Grenadiers y aspira a terminar en el top 5 de los mejores corredores en la clasificación general de la última gran vuelta del año

Etapa 2 de la Vuelta

América de Cali vs. Atlético Nacional - EN VIVO: el clásico que puede definir un nuevo técnico despedido en la Liga BetPlay II-2025

Ambos clubes llegan al partido luego de ser eliminados de los torneos internacionales de Conmebol, por lo que una nueva derrota podría significar cambios en los entrenadores

América de Cali vs. Atlético

Enrique Gómez se despachó contra Iván Cepeda: “Ha sido el gran aliado político y mediático de las Farc en Colombia”

El abogado hizo fuertes señalamientos en contra del ahora precandidato presidencial afirmando que “su carrera se la levantado sobre la defensa y el blanqueo del terrorismo”

Enrique Gómez se despachó contra

Resultados Lotería del Cauca 23 de agosto 2025; conoce los números ganadores

Esta lotería colombiana tiene más de 30 premios principales que suman miles de millones de pesos

Resultados Lotería del Cauca 23
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así quedó el helicóptero en

Así quedó el helicóptero en Amalfi, luego del atentado terrorista del 21 de agosto

Más de 1.000 uniformados reforzarán Antioquia, ministro dio la orden de “emplear toda la capacidad contra las amenazas”

Petro visitó los cuatro policías sobrevivientes del ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: este es su estado de salud

Personero de Cali tras atentado frente a escuela militar: “El suroccidente colombiano no puede convertirse en un segundo Catatumbo”

El duro relato del papá de policía asesinado en Amalfi, Antioquia: “Encontré gente llorando y pregunté qué pasaba”

ENTRETENIMIENTO

Amanda Dudamel dividió opiniones tras

Amanda Dudamel dividió opiniones tras publicar fotos de su boda a la que asistió su padre, el técnico del Deportivo Pereira

Alejandra Giraldo revela el lado más duro de la enfermedad que la obligó a alejarse de la televisión: “Yo salía del noticiero y me iba para la Santa Fe”

Conoce los 10 podcasts que están triunfando en Spotify Colombia hoy

Exnovio de Paola Jara, Iván Calderón, apareció en una publicación con reconocida reguetonera: relación o colaboración

Juanes relató su lucha silenciosa contra el alcohol: “Me generaba una angustia horrible”

Deportes

Etapa 2 de la Vuelta

Etapa 2 de la Vuelta a España - EN VIVO: día llano con final en alto, donde Egan Bernal puede dar la sorpresa

América de Cali vs. Atlético Nacional - EN VIVO: el clásico que puede definir un nuevo técnico despedido en la Liga BetPlay II-2025

David Alonso consigue su primera victoria en el Moto2: así fue la carrera del colombiano en el Gran Premio de Hungría

Millonarios revivió en la Liga BetPlay y humillando al líder Junior de Barranquilla: goleada 3-0 en El Campín

Millonarios y su mala suerte con los técnicos: expulsaron a Carlos Giraldo, su entrenador interino