Clima en Colombia este 24 de agosto: lluvias dispersas y temperaturas variables en todo el país

Cómo consultar las alertas climáticas en el IDEAM Credito: youtube- IDEAM Colombia

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) dio a conocer las alertas de lluvia y el pronóstico del tiempo para este domingo, tras una noche en la que las condiciones meteorológicas variaron significativamente a lo largo del territorio nacional.

Durante la noche del 23 de agosto, se registró un predominio de tiempo seco en amplias zonas de la Orinoquía, Amazonía, región Andina y el oriente del Pacífico, sin embargo, este comportamiento fue contrastado por la presencia de lluvias localizadas y actividad eléctrica en diversas regiones del país.

Las precipitaciones nocturnas se concentraron principalmente en el borde costero del centro y norte del Pacífico, así como en el noroccidente de la región Andina, el sur y norte del Caribe, y el sur de la Orinoquía.

Entre los departamentos más afectados por las lluvias se encuentran Guainía, Meta, Cauca, Valle del Cauca, Tolima, Cundinamarca, Chocó, Antioquia, Córdoba, Bolívar, Cesar y Magdalena. En varias de estas zonas, las lluvias vinieron acompañadas de tormentas eléctricas, generando acumulados importantes de precipitación.

En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, aunque se mantuvo el tiempo seco durante la noche, se reportó alta nubosidad y actividad eléctrica dispersa, señal de una posible inestabilidad atmosférica en desarrollo. Con este panorama, el IDEAM activó diversas alertas de lluvias para las próximas horas, al tiempo que presentó un pronóstico detallado del clima para este domingo en diferentes regiones del país.

Alertas de lluvias para este domingo

IDEAM prevé lluvias dispersas y actividad eléctrica en múltiples regiones para la madrugada del domingo. (Colprensa)

Para la madrugada del 24 de agosto, se prevén precipitaciones en sectores dispersos de varias regiones del país. Las zonas bajo mayor probabilidad de lluvia incluyen el norte y piedemonte de la Amazonía, el sur y piedemonte de la Orinoquía, el centro y norte del Pacífico, el norte y oriente de la región Andina, y el sur y centro del Caribe.

Las lluvias más relevantes, algunas de ellas con posibilidad de actividad eléctrica, se esperan sobre los departamentos de Caquetá, Guaviare, Vaupés, Guainía, Meta, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Caldas, Cundinamarca, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Cesar, Magdalena, Bolívar, Sucre y Córdoba.

En cuanto al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se esperan condiciones de nubosidad variada, con posibilidad de precipitaciones ligeras sobre los arcos e islas del Caribe. Aunque se mantiene un estado de tiempo seco en las últimas horas, el IDEAM no descarta un aumento en la inestabilidad atmosférica durante el transcurso del día.

Pronóstico del tiempo para este domingo

Temperaturas y condiciones del viento varían significativamente entre las principales ciudades del país. (Colprensa)

El panorama climático para este domingo presenta una diversidad de condiciones según la región del país, con temperaturas que varían ampliamente entre las principales ciudades.

Bogotá: la capital del país tendrá un día con lluvias moderadas a intervalos. La temperatura oscilará entre 7°C y 19°C, lo que generará un ambiente fresco. El viento se mantendrá leve, con velocidades entre 4 km/h y 7 km/h.

Barranquilla: se espera lluvia moderada a intervalos en esta ciudad costera del Caribe. Las temperaturas se mantendrán entre los 25°C y 31°C, con una sensación térmica alta. Los vientos tendrán una intensidad de entre 3 km/h y 11 km/h.

Cartagena: a diferencia de otras ciudades del Caribe, Cartagena gozará de un día mayormente soleado, con temperaturas entre 26°C y 29°C. El viento será variable, con velocidades entre 3 km/h y 15 km/h.

Medellín: en la capital antioqueña se prevén lluvias moderadas a intervalos, con temperaturas que irán desde los 11°C hasta los 25°C. El viento será suave, entre 3 km/h y 8 km/h. El día estará mayormente nublado, con momentos de lluvia intermitente.

Bucaramanga: la ciudad de los parques tendrá un clima soleado a lo largo del día, con temperaturas que oscilarán entre los 13°C y 26°C. Los vientos serán de intensidad leve, entre 3 km/h y 9 km/h.

Cali: en la capital del Valle del Cauca se esperan lluvias moderadas a intervalos, especialmente en la tarde. La temperatura se moverá entre los 14°C y los 30°C, con vientos casi imperceptibles que no superarán los 9 km/h. El calor matutino y la humedad podrían dar paso a lluvias fuertes al final del día, por lo que se recomienda precaución.

El IDEAM insta a la población a mantenerse informada y a tomar precauciones ante posibles fenómenos asociados a las lluvias, como inundaciones o deslizamientos. Planificar las actividades teniendo en cuenta el clima puede marcar la diferencia, especialmente en territorios propensos a eventos extremos.