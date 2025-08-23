Vicky Dávila confrontó a María José Pizarro en debate de precandidatos por violencia en Colombia: “Usted también es responsable”

La periodista aseguró que no repetiría las políticas implementadas por la izquierda en el Gobierno - crédito @VickyDavilaH/X

La violencia en Colombia no cesa y está dejando decenas de víctimas, entre civiles, soldados, policías y políticos. La situación actual es uno de los argumentos de base que utilizan los precandidatos presidenciales que se oponen al Gobierno actual para impulsar sus campañas.

La periodista y aspirante Vicky Dávila hace parte del grupo de precandidatos que cuestiona y pone en duda la gestión del primer mandatario Gustavo Petro. En el foro de precandidatos de la Asociación de Comisionistas de Bolsa de Colombia (Asobolsa) llevado a cabo el 22 de agosto de 2025, Dávila expuso su postura al respecto.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“La sangre derramada de todas las víctimas en los últimos tres años tiene un responsable político y es Petro”, señaló, argumentando que, bajo la actual administración, la fuerza pública se debilitó, mientras que los grupos armados se han expandido y fortalecido. Por eso, dijo que, a su juicio, no debe haber “ni un solo voto por la izquierda” en las elecciones presidenciales de 2026.

Vicky Dávila, precandidata presidencial, se dirigió a la aspirante María José Pizarro para indicarle que en años anteriores las políticas de seguridad sí mostraron resultados efectivos - crédito Asobancaria/Colprensa

La precandidata criticó la política de Paz Total del Gobierno nacional, dirigiéndose directamente a la también aspirante y senadora María José Pizarro, que hace parte del Pacto Histórico. La congresista denunció una presunta estigmatización hacia la izquierda y pidió unidad y respeto. Sin embargo, la periodista aseguró que los señalamientos están fundamentados en hechos reales que dejarían en evidencia graves falencias en la administración.

“Yo no creo, sinceramente, que sea una estigmatización, porque es que los que están gobernando son ellos y son los responsables. Lo que nos está pasando ahora en el país no es porque le hayan dado el mejor manejo posible al orden público, a las políticas del gobierno que tienen que ver con combatir el crimen y con el narcotráfico. Aquí sí hay unos responsables”, dijo.

Dávila también calificó de erróneas las afirmaciones de que en años anteriores, previos a la presidencia de Gustavo Petro, las estrategias utilizadas para garantizar la seguridad de los ciudadanos y luchar contra el crimen no surtieron efecto. Desde la perspectiva de la precandidata de derecha, hubo políticas y medidas que sí funcionaron y que ahora no hacen parte de la agenda del Gobierno.

El senador colombiano Miguel Uribe Turbay fue víctima de un atentado el 7 de junio de 2025. Falleció más de dos meses después - crédito Carlos Ortega/EFE

Para sustentar su punto trajo a colación el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, del Centro Democrático. El atentado fue perpetrado el 7 de junio de 2025, y el congresista falleció el 11 de agosto, tras más de dos meses de hospitalización.

“Sí servía, María José, mucho más que lo que ustedes han hecho, porque ustedes nos devolvieron a los años en los que mataban candidatos presidenciales. Nos acaban de matar un candidato presidencial. No se le olvide eso”, aseveró.

Mencionó también los ataques terroristas que perpetraron las disidencias de las Farc en Cali (Valle del Cauca) y Amalfi (Antioquia) el 21 de agosto de 2025. Los atentados dejaron un salto de 19 personas fallecidas y al menos 75 personas heridas. La periodista aseguró que, contrario a lo que pasaba en años recientes, los grupos armados no eran capaces de perpetrar ataques de manera simultánea, como ahora se evidencia en varios departamentos del país, como Cauca y Valle del Cauca.

Ataque con dron derriba helicóptero de la Policía en Antioquia y deja seis muertos - crédito X

En ese sentido, cuestionó el hecho de que el Gobierno continúe buscando negociar con las organizaciones criminales, pese a sus acciones terroristas. “Yo sí no quiero repetir nada de lo que han hecho ustedes y mucho menos en manejo de lucha contra el crimen (…). Aquí hemos visto que “Calarcá” está en la mesa. ¿Por qué no lo quitan de la mesa? ¿Por qué no cierran ya si acaba de matar a los policías en Amalfi? ¿Por qué siguen dialogando con “Calarcá”?”, confrontó.

Añadió: “Ese cuentico de la estigmatización y de hacerse ahora las víctimas, no. Ustedes son los responsables. Usted ha apoyado a ese gobierno y usted también es responsable”.