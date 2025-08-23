Taxi en Medellí cayó al río cerca de la estación Ayurá

El accidente quedó registrado en video - crédito @DenunciasAntioquia/X

El viernes 22 de agosto, un taxi cayó al río Medellín cerca de la estación Ayurá del metro, generando una intensa movilización de los equipos de emergencia. El conductor, un hombre de 52 años, logró salir ileso tras perder el control de su vehículo, que terminó volcado sobre el techo en el lecho del río.

Según informó Denuncias Antioquia en X, personal de la Secretaría de Movilidad y los Bomberos de Itagüí acudieron rápidamente a la zona para auxiliar al afectado y recuperar el automóvil del cauce fluvial.

El incidente se registró en la carrera 42 con calle 85, jurisdicción de Itagüí, causando alarma entre los habitantes y transeúntes del sector aledaño a la estación Ayurá del metro.

Taxista sufrió accidente con su vehículo y terminó en el río Medellín - crédito @AntioquiaConecta/X

Primeras versiones recogidas por el medio local señalan que el conductor habría sufrido un microsueño mientras manejaba, lo que provocó que perdiera el control del taxi. Tras el accidente, los servicios de emergencia efectuaron un tamizaje de embriaguez al implicado, cuyos resultados fueron negativos.

A pesar de la gravedad de la caída, el taxista solo presentó una contusión y no requirió traslado hospitalario. Fuentes oficiales confirmaron que ningún otro vehículo ni persona resultaron afectados. El hombre pudo salir del vehículo por sus propios medios antes de la llegada de los socorristas.

Panorámica del Río de Medellín, escenario de varias muertes en los últimos meses del 2023 - crédito Biennal Internacional de Paisatge de Barcelona

Las autoridades resaltaron que este tipo de casos destaca los peligros asociados a la fatiga al volante. En palabras recogidas por medios locales, “las autoridades hacen un llamado a los conductores, recordando los riesgos que puede causar la fatiga al volante”, recomendando pausas regulares y descanso para quienes se trasladan largas distancias o trabajan en jornadas extendidas, con el fin de prevenir emergencias como la ocurrida en el río Medellín.

Dos polizones perdieron la vida en la Autopista Norte de Medellín

Un grave accidente de tránsito dejó dos personas muertas y una más gravemente herida en la tarde de este lunes 4 de agosto, en Medellín.

El cierre de la Autopista Norte de Medellín tras un accidente fatal genera caos vehicular y alerta sobre polizones en camiones - crédito Secretaría de Movilidad de Medellín

El siniestro, que involucró a un camión y a un grupo de polizones, se registró en el deprimido de la Autopista Norte, a la altura de la Terminal de Transportes del Norte, generando el cierre de la vía durante más de una hora.

De acuerdo con las primeras informaciones entregadas por la Secretaría de Movilidad de Medellín, el incidente se produjo aproximadamente a las 5:00 de la tarde, cuando un camión de carga transitaba en sentido sur-norte.

Las autoridades presumen que al menos tres hombres se habrían subido como polizones al vehículo, posiblemente con la intención de cruzar la ciudad de manera clandestina o evitar controles policiales.

La secuencia de acontecimientos alcanzó un momento crítico cuando las autoridades decretaron el cierre total de la Autopista Norte en la zona cercana a la Terminal del Norte durante una hora y media, entre las 5:00 p. m. y las 6:30 p. m., mientras los equipos especializados cumplían labores de verificación y recogida de indicios para determinar el origen del incidente.

Previo a esa medida, el suceso adquirió gravedad al constatarse que tres individuos, identificados como polizones, resultaron involucrados luego de quedar atrapados contra la base de un puente vehicular al cruzar el tramo deprimido de la vía, hecho que provocó que perdieran estabilidad y se precipitaran al suelo.

Imagen de referencia. Dos muertos y un herido grave deja accidente en la Autopista Norte de Medellín, involucrando a polizones y un camión de carga - crédito CTI de la Fiscalía

Dos de ellos fallecieron en el acto, mientras que el tercero fue encontrado con lesiones de alta severidad, siendo trasladado de inmediato a un hospital, donde su pronóstico médico se mantiene reservado.

El lugar fue atendido rápidamente por personal de la Secretaría de Movilidad, agentes de tránsito, paramédicos y equipos de emergencia, quienes a su llegada confirmaron la ausencia de signos vitales en dos de las víctimas y procedieron con maniobras avanzadas de atención para asistir al sobreviviente.

Los intentos de estabilización se brindaron en el mismo tramo de la autopista antes del referido traslado a la institución sanitaria. La investigación para esclarecer cómo los tres sujetos terminaron implicados en el accidente sigue en curso.