Pronóstico del tiempo en Colombia: sábado con lluvias moderadas y fuertes

El organismo meteorológico prevé precipitaciones de diversa intensidad y posibles tormentas eléctricas en departamentos clave, afectando la movilidad y actividades al aire libre

Por Armando Montes

De esta forma puede consultar las alertas de lluvia y condiciones meteorológicas en la plataforma del IDEAM (YouTube IDEAM)

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) dio a conocer las alertas de lluvia y el pronóstico del tiempo para las próximas horas de este sábado 23 de agosto, después de las precipitaciones intensas que se registraron en diferentes partes del país en la madrugada.

Varias regiones del país experimentaron precipitaciones intensas y tormentas eléctricas. En el norte de la región Andina, el sur y el interior de la región Caribe, así como el sur de la región Pacífica, se presentaron los mayores reportes de lluvias. Las lluvias más significativas se concentraron en Córdoba, el sur del Cesar, Magdalena, Bolívar, sur del Atlántico y el área del Golfo de Urabá.

En la región Pacífica, las precipitaciones se evidenciaron en el Valle del Cauca, el occidente de Chocó y el norte de Nariño. La región Andina registró lluvias en Santander, Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Quindío, norte del Tolima, Huila y Antioquia. En la Orinoquía, sectores del occidente de Arauca presentaron lluvias. En la región Amazónica, Caquetá, Guaviare, Putumayo y Amazonas reportaron precipitaciones. El Archipiélago de San Andrés tuvo cielo parcialmente cubierto, con lluvias sobre Providencia y Santa Catalina.

Conozca cuáles van a ser las condiciones meteorológicas que se van a registrar este sábado 23 de agosto, de acuerdo con el último comunicado publicado por el organismo.

Alertas de lluvias para este sábado

Conoce cuáles son las condiciones del clima que se van a registrar en las próximas horas en las diferentes regiones del país (Alcaldía Medellín)

Durante la mañana de hoy, se espera que las lluvias más relevantes tengan lugar en la región Pacífica, el noroccidente en la zona Andina, varias áreas del Caribe y el occidente de la región Amazónica.

En la región Caribe, se pronostican precipitaciones en Córdoba, Sucre, Cesar, Magdalena, Atlántico, el sur de La Guajira y Bolívar.

En la zona del Pacífico, los departamentos de Chocó, Cauca y Valle del Cauca podrían verse afectados por lluvias durante las primeras horas del día.

En la parte Andina, el pronóstico indica la posibilidad de lluvias en Antioquia, Santander, Quindío, Risaralda, Caldas, el sector occidental de Cundinamarca, Tolima, el sur de Huila, el occidente de Boyacá y Norte de Santander.

Para la región Orinoquía, se pronostican precipitaciones en los departamentos de Casanare, Arauca y Meta. En la región Amazónica, se prevé la presencia de lluvias en Caquetá, Putumayo y Amazonas.

Sobre el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, las condiciones climáticas previstas incluyen cielo ligeramente nublado y la posibilidad de algunas lluvias de baja intensidad en el transcurso de la mañana.

Pronóstico del tiempo para este sábado

Se esperan lluvias en diferentes zonas del país (Alcaldía de Bogotá)

Para el sábado 23 de agosto se prevén lluvias de intensidad moderada a fuerte y posibles tormentas eléctricas en distintas regiones del territorio nacional. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) proyecta que los mayores acumulados de precipitación afectarán a zonas del Caribe, la región Andina, el Pacífico y la Orinoquia.

Entre los departamentos más expuestos a estas condiciones se encuentran La Guajira, Cesar, Magdalena, Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Caldas, Risaralda, Quindío, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Meta, Vichada, Guaviare y Vaupés.

También se esperan lluvias ligeras en Nariño, el occidente de Caquetá, Putumayo, Guainía y Amazonas. En Bogotá, las precipitaciones se concentrarán en la tarde, principalmente hacia el occidente, mientras que el resto de la ciudad tendrá condiciones mayormente secas. La temperatura en la capital oscilará entre los 8 y 21 grados Celsius.

En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el pronóstico señala lluvias acompañadas de descargas eléctricas, especialmente hacia el sector sur. El resto del país espera tiempo seco y cielo parcialmente nublado.

