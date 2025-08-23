Colombia

Petro se defendió de críticas por reconocer a grupos armados como terroristas; recordó a Pablo Escobar: “No tiene idea”

El cambio de postura del presidente surgió luego de dos ataques perpetrados por las disidencias de las Farc en Cali y Antioquia

Carol Salazar

Por Carol Salazar

El presidente Gustavo Petro aseguró
El presidente Gustavo Petro aseguró que Pablo Escobar pasó de ser narcotraficante a terrorista

El presidente Gustavo Petro respondió a la crítica que hizo Martín Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos, sobre un cambio de postura con respecto a algunos grupos armados que operan en Colombia. Pues, luego de que las disidencias de las Farc perpetraran atentados en Cali (Valle del Cauca) y Amalfi (Antioquia), el primer mandatario pidió que algunas organizaciones criminales sean catalogadas como terroristas.

“Petro pasó de darle status a las disidencias traquetas EMC a declararlas terroristas. No tiene nidea lo que está haciendo”, aseveró el hijo del exmandatario en su cuenta de X.

Como contestación, el jefe de Estado defendió su posición poniendo como ejemplo al narcotraficante Pablo Escobar Gaviria, que lideró el cartel de Medellín, y a Osama bin Laden, que lideró el grupo terrorista Al Qaeda.

Pablo Escobar pasó de traqueto a terrorista, y Bin Laden de la CIA a terrorista, creo que alguien no tiene idea de la historia”, señaló.

El presidente Gustavo Petro defendió
El presidente Gustavo Petro defendió su postura de pedir el reconocimiento de ciertos grupos armados como territoristas

La periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila se sumó a la discusión, respaldando a Marín Santos. Desde su perspectiva, desde un inicio, el presidente Gustavo Petro debió considerar a los grupos armados como organizaciones terroristas. Sin embargo, ha buscado negociar la paz brindando “beneficios” a los que se acojan a lo pactado con el Gobierno.

Es verdad, lo de Petro es un insulto a los colombianos. Resulta que apenas ahora se dio cuenta de que los criminales que ha llenado de beneficios son “narcos” y “terroristas”, indicó.

Añadió: “Petro y Santos, grandes responsables de la desgracia que vive hoy Colombia y del avance de los bandidos que sin pudor han premiado”.

En desarrollo...

