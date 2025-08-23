Colombia

Lotería del Chontico Noche: los números ganadores del último sorteo

Los sorteos de esta lotería se llevan a cabo todas las noches en el país. A continuación le compartimos los últimos números que salieron ganadores

Por Armando Montes

La lotería del Chontico Noche
La lotería del Chontico Noche se lleva a cabo todas las noches y ofrece un basto plan de premios a sus participantes (Jovani Pérez/Infobae)

Con fuerte presencia en el sur del país, la Lotería del Chontico Noche es referencia entre los juegos de azar predilectos. La sencillez de su formato y el abanico de oportunidades de premio le otorgaron preferencia entre buena parte de los jugadores. Los sorteos ocurren a diario: de lunes a viernes a las 19:00, sábados a las 22:00 y en jornadas festivas a las 20:00.

Uno de sus atractivos se encuentra en la libertad que otorga al apostar: se puede ganar al acertar tanto las tres cifras finales como las cuatro cifras exactas del número principal.

A continuación, le brindamos los registros ganadores del sorteo efectuado esta noche. En caso de victoria, tenga presente conservar el boleto, dado que es el documento necesario para cobrar el premio.

Números ganadores del sorteo de hoy

Estos fueron los números ganadores
Estos fueron los números ganadores del último sorteo del Chontico Noche (Imagen Ilustrativa Infobae)

Número ganador: 8564

Quinta: 7

¿Cómo jugar Chontico Noche de Colombia?

Participar en la Lotería del Chontico Noche resulta muy fácil. Cada persona puede comprar su billete con un distribuidor autorizado y seleccionar una combinación de cuatro cifras, ya sea eligiéndolas personalmente o dejando que la máquina expendedora entregue una combinación al azar.

En cada sorteo se extraen cuatro dígitos de una tómbola con números del 0 al 9. El orden en que salen los números es fundamental, ya que solo así se determina el número ganador para este juego.

Los sorteos de la Lotería del Chontico Noche se celebran diariamente: de lunes a viernes a las 19:00, los sábados a las 22:00 y los días festivos a las 20:00, con transmisión por el Canal Telepacífico.

El monto de los premios depende tanto del valor apostado como de la cantidad de cifras acertadas. Cuanto más se acerque el participante al orden exacto de los números ganadores, mayor será el premio recibido. Si logra acertar las cuatro cifras en el mismo orden, puede recibir hasta 4.500 veces su apuesta. Estos son los premios detallados:

Cuatro cifras correctas: 4.500 veces el valor apostado Tres cifras correctas: 400 veces lo apostado Dos cifras correctas: 50 veces lo apostado Una cifra correcta: 5 veces lo apostado

Los pasos para ganar los
Los pasos para ganar los premios de la Lotería Chontico Noche (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los números con más probabilidad de ganar el Chontico, según la Inteligencia artificial

Los números que constantemente han salido más ganadores en la lotería Chontico, considerando ambas modalidades (Día y Noche), muestran ciertas tendencias basadas en las estadísticas recientes según la Inteligencia Artificial.

En general, los números más frecuentes en los sorteos de Chontico incluyen combinaciones como 287, 281, 276, 288 y 282, que han aparecido repetidamente.

Estas cifras reflejan la frecuencia con la que ciertos números han sido ganadores en sorteos recientes.

Para la modalidad de Chontico Día, los resultados ganadores incluyen combinaciones como 3299, 5107, 8614, 1808 y 8357, que han salido en los últimos sorteos.

En esta modalidad, los números tienden a variar, pero algunos dígitos como el 3, 1, 8 y 9 aparecen con regularidad.

En el caso del Chontico Noche, los números ganadores resultan ser variados, pero destacan combinaciones como 9305, 8250, 1503, 7216 y 7934. En estos resultados, los dígitos 0, 3, 5, 6 y 7 son recurrentes.

Además, las parejas de cifras que más se repiten en Chontico incluyen combinaciones como 90, 88, 87, 86 y 85, que han aparecido varias veces en distintos sorteos.

Es importante recordar que estas estadísticas reflejan tendencias pasadas basadas en la inteligencia artificial y no garantizan futuros resultados, por lo que se recomienda jugar siempre con responsabilidad.

Mujer intentó asesinar a su

Carlos Torres volvió a las

Preocupación para los colombianos que

Policía desmanteló depósito ilegal de

Polémico dueño de la avioneta
