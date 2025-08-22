Colombia

Euro a peso colombiano hoy 22 de agosto 2025, precio de apertura

En Europa, la confianza del consumidor en agosto cayó más de lo esperado reflejando un ambiente de cautela ante las tensiones comerciales con EEUU

Por Mariana Álvarez Torres

El euro abrió ligeramente a
El euro abrió ligeramente a alza en la jornada de este viernes. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

El euro se cotiza este viernes 22 de agosto a 4.680,32 pesos colombianos en promedio, de manera que implicó un cambio del 0,71% comparado con los 4.647,30 pesos de la jornada anterior según cálculos de Dow Jones.

En Europa, el dato de confianza del consumidor en agosto cayó a -15,5, resultado peor de lo esperado (-15,0) y del dato anterior (-14,7), lo que a consideración de los analistas refleja un ambiente de cautela ante las tensiones comerciales con Estados Unidos y el debilitamiento del ciclo industrial.

Si consideramos los datos de la última semana, la moneda europea marca un descenso 0,47%; pero en el último año acumula aún un ascenso del 2,56 por ciento.

Volatilidad del euro en la última semana

El euro es la segunda moneda más fuerte del mundo

En relación a las variaciones de este viernes con respecto a fechas previas, da la vuelta al dato de la jornada previa en el que experimentó una bajada del 0,22%, mostrando que no es capaz de consolidar una tendencia definida en las últimas fechas.

En la última semana la volatilidad es notoriamente inferior a los datos conseguidos para el último año (15,09%), por lo que está teniendo un comportamiento más estable de lo previsible en los últimos días.

En otro tema, perspectivas económicas para Colombia en 2025 son relativamente optimistas, aunque existen riesgos, según la empresa Corficolombia. Se espera que la economía colombiana crezca un 2.6% en 2025, impulsada por la expansión del consumo privado y la inversión.

Así fue el comportamiento del
Así fue el comportamiento del tipo de cambio euro-peso colombiano en los primeros seis meses de este año. (Jovani Pérez/Infobae)

Sin embargo, esta proyección está sujeta a una incertidumbre mayor, en comparación a años pasados debido a la persistencia de desafíos fiscales, los riesgos asociados a la actividad del sector energético, el aumento de conflictos sociales y el incremento de la inseguridad.

En el contexto externo estiman dificultades a causa del fortalecimiento del dólar y presiones inflacionarias adicionales en Estados Unidos tras la victoria de Donald Trump, lo que apunta a tasas de interés altas por más tiempo. Estos altos costos de financiamiento podrían impactar sectores como el manufacturero, mientras que el panorama fiscal sigue siendo uno de los retos más importantes a nivel global, según la perspectiva.

A nivel local, la inflación, que ha experimentado un descenso significativo en 2024, podría enfrentar nuevos desafíos en la segunda mitad de 2025. La depreciación del tipo de cambio y la alta indexación de los servicios podrían presionar nuevamente los precios al alza, acercando la inflación al 4% hacia finales del año.

El sistema financiero, por su parte, ha mostrado resiliencia a pesar de los incrementos en la morosidad y caídas en la rentabilidad y se anticipa una recuperación gradual con la reducción de las tasas de interés y el repunte de la inversión.

Características del peso colombiano

El peso colombiano es la moneda de curso legal en Colombia, usualmente es abreviada como COP y la circulación de ésta es controlada por el Banco de la República de Colombia.

Actualmente hay en circulación monedas de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos, de ésta última se tuvo su primera circulación entre 1996 y 2002, sin embargo, perdió popularidad debido a que era muy fácil de falsificar.

Las monedas de 500 y 1000 pesos son bimetálicas, ello para mejorar su seguridad y evitar que sean replicadas ilegalmente; en tanto, todas las denominaciones tienen diseños que aluden a la biodiversidad que hay en el país, entre ellos el oso de anteojos, la guacamaya bandera, la rana de cristal, la tortuga caguama, entre otras.

Euro en Colombia

