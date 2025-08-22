Colombia

Tenga en cuenta: Así regirá el pico y placa en Cali este 22 de agosto

Esto le interesa si va a manejar en la ciudad hoy viernes

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
El Pico y Placa aplica
El Pico y Placa aplica de lunes a viernes (Infobae)

Estos son los carros que no podrán transitar en Cali este 22 de agosto, según el programa de restricción vehicular conocido como Pico y Placa.

El día de la semana, la hora, el tipo de auto y la terminación de la placa son los factores que determinan qué autos no tienen permitido circular este viernes.

No olvides que esta prohibición vehicular se modifica diariamente por lo que es de suma importancia mantenerse informado de acuerdo a su actualización y así evitar desagradables sorpresas al transitar a lo largo de las calles de la ciudad colombiana.

Las autoridades definen el Pico y Placa de acuerdo al día de la semana, el tipo de automóvil y el último dígito de la placa. También es importante recordar que este programa aplica diferente por ciudad.

El fin de limitar el tránsito de vehículos por la ciudad es para reducir el parque vehicular y con ello el tránsito, los siniestros automovilísticos y mejorar la calidad del aire.

Aquí están los lineamientos de la prohibición vehicular del Pico y Placa para mañana.

Pico y placa

Particulares: 1, 2,.

Taxis: No aplica,, .

Transporte público colectivo: 6, 7,.

Motos: No aplica,, .

El Pico y Placa de Cali comienza en las primeras del día a las 6:00 horas y termina hasta el ocaso de la jornada a las 19:00 horas.

Es importante mencionar que esta restricción de tránsito no aplica los los sábados y domingos, así como los días festivos establecidos por la ley o cuando excepcionalmente lo establezca la autoridad competente.

La aplicación del programa Pico
La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Alcaldía de Cali)

Pico y Placa 2025

Cada determinado tiempo, la alcaldía de Santiago de Cali actualiza por completo la aplicación del Pico y Placa en la ciudad.

Para el segundo semestre del 2025, la restricción vehicular rotará de la siguiente manera de acuerdo con el último dígito de la placa del vehículo, así como el día de la semana.

Lunes: 3 y 4.

Martes: 5 y 6.

Miércoles: 7 y 8.

Jueves: 9 y 0.

Viernes: 1 y 2.

Estos lineamientos funcionará durante el periodo comprendido entre el 1 de julio y hasta el 31 de diciembre de 2025.

¿Que automóviles están exentos del Pico y Placa

No todos los automóviles son obligados a seguir esta restricción vehicular, algunos tienen el beneficio de estar exentos de este programa. Son los siguientes:

De emergencia.

De servicio Oficial, Diplomáticos y Consulares.

Que transportan personas con discapacidad o movilidad reducida.

Hibridos y electricos.

De carga con capacidad mayor o igual a 5 toneladas.

Que paguen la tasa por congestión.

Motocicletas.

¿A cuanto asciende la sanción por violar el Pico y Placa?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Santiago de Cali, la multa por violar el Pico y Placa se define por el iniciso C del artículo 131 de Código Nacional de Tránsito Terrestre.

Esta legislación precisa que el castigo será el pago de una multa equivalente a los 15 días de salario mínimo vigente. Actualmente el salario mínimo diario se paga en 47 mil 450 pesos, por lo que la sanción asciende a 711 mil 750 pesos.

Temas Relacionados

Pico y PlacaPico y placa para hoy en caliCaliPico y placa en CaliA qué horas empieza el pico y placa en calicolombia-noticiasNoticias

Más Noticias

Gobernación de Antioquia advirtió en junio sobre riesgo en Amalfi antes del ataque a helicóptero policial

El secretario de Seguridad había solicitado reforzar la presencia militar en la vereda Los Toros tras la desaparición de un líder comunal

Gobernación de Antioquia advirtió en

Pico y Placa: qué vehículos descansan en Cartagena este viernes 22 de agosto

Esto le interesa si va a manejar por las calles de Cartagena este viernes

Pico y Placa: qué vehículos

Lotería Chontico Noche ganadores del 21 de agosto 2025, sorteo 6259

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Lotería Chontico Noche ganadores del

Pico y Placa en Villavicencio: restricciones vehiculares para evitar multas este viernes 22 de agosto

Cuáles son los carros que que no pueden transitar este viernes, chécalo y evita una multa

Pico y Placa en Villavicencio:

Tenga en cuenta: este es el Pico y Placa en Medellín para hoy, 22 de agosto de 2025

Cuáles son los automóviles que no pueden circular este viernes, chécalo y evita una multa

Tenga en cuenta: este es
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Atentado en Cali: autoridades del

Atentado en Cali: autoridades del Valle ofrecen recompensa de $800 millones y medidas de seguridad tras explosión en la base Marco Fidel Suárez

Atentado en Cali: redes sociales de uno de los capturados revelaría su relación con las disidencias de las Farc; Petro lo señaló

Revelan audio de criminales celebrando ataque terrorista en Antioquia: “Coronamos, coronamos”

Gustavo Petro llegó a Cali tras ataque terrorista que dejó varios muertos y decenas de heridos: liderará un consejo de seguridad

Volvió el terror a Colombia: ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’ se alejaron definitivamente de la paz durante la misma jornada

ENTRETENIMIENTO

RÜFÜS DU SOL anunció su

RÜFÜS DU SOL anunció su regreso a Colombia: conozca fecha y precios de boletería

Beéle regresa a la lista de canciones favoritas de Spotify Colombia, ¿Cuáles son las más populares?

Viena Ruíz recordó sus inicios como presentadora con Yamid Amat: “No sabíamos lo que estábamos creando”

Así trata Jorge Rausch, de ‘MasterChef’, a los cocineros en su restaurante: todo quedó en video

Anuel AA y Blessd lanzan su nuevo sencillo “Pórtate Bonito”, en medio del paso de su gira por Estados Unidos

Deportes

Protesta de hinchas de Millonarios

Protesta de hinchas de Millonarios fue comparada con la del Atlético de Madrid de España en 2019: así reaccionaron en Europa

Pese a la “rabieta” de Juan Fernando Quintero, River avanzó a cuartos de la Copa Libertadores: Miguel Ángel Borja marcó penal

Deportivo Cali se arriesga nuevamente con su nómina: denuncian deuda salarial a jugadores previo a asamblea

Hay una nueva opción para técnico de Millonarios: dirigió al Atlético Nacional y tiene mucha experiencia internacional

Hernán Torres y su regreso a Millonarios: esta fue la mayor vergüenza que vivió el tolimense como entrenador Embajador