Colombia

Lotería Chontico Noche ganadores del 21 de agosto 2025, sorteo 6259

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Por Armando Montes

Guardar
Resultados del Chontico Noche (Infobae)
Resultados del Chontico Noche (Infobae)

La Lotería del Chontico Noche destaca como una de las más jugadas en el sur de Colombia y mantiene una presencia histórica. Por su formato ágil y oportunidades diversas, se eligió como preferida entre distintos públicos. La celebración de los sorteos sucede todos los días: de lunes a viernes a las 19:00, los sábados a las 22:00 y los festivos a las 20:00.

Un punto resaltante en este sorteo consiste en las diferentes opciones de participación, que van desde acertar tres cifras hasta las cuatro del número premiado.

Enseguida, puede revisar los resultados correspondientes a este día. Para acceder a su premio, es necesario guardar el boleto, el único respaldo válido.

Números ganadores del sorteo del 21 de agosto

Sorteo: 6259

Número ganador: 6330

Quinta: 9

¿Cómo se juega el Chontico?

Participar en la Lotería del Chontico Noche resulta muy fácil. Cada persona puede comprar su billete con un distribuidor autorizado y seleccionar una combinación de cuatro cifras, ya sea eligiéndolas personalmente o dejando que la máquina expendedora entregue una combinación al azar.

En cada sorteo se extraen cuatro dígitos de una tómbola con números del 0 al 9. El orden en que salen los números es fundamental, ya que solo así se determina el número ganador para este juego.

Los sorteos de la Lotería del Chontico Noche se celebran diariamente: de lunes a viernes a las 19:00, los sábados a las 22:00 y los días festivos a las 20:00, con transmisión por el Canal Telepacífico.

El monto de los premios depende tanto del valor apostado como de la cantidad de cifras acertadas. Cuanto más se acerque el participante al orden exacto de los números ganadores, mayor será el premio recibido. Si logra acertar las cuatro cifras en el mismo orden, puede recibir hasta 4.500 veces su apuesta. Estos son los premios detallados:

  • Cuatro cifras correctas: 4.500 veces el valor apostado
  • Tres cifras correctas: 400 veces lo apostado
  • Dos cifras correctas: 50 veces lo apostado
  • Una cifra correcta: 5 veces lo apostado
Los pasos para ganar los
Los pasos para ganar los premios de la Lotería Chontico Noche (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los números con más chance de ganar el Chontico, según la Inteligencia artificial

Los números que constantemente han salido más ganadores en la lotería Chontico, considerando ambas modalidades (Día y Noche), muestran ciertas tendencias basadas en las estadísticas recientes según la Inteligencia Artificial.

En general, los números más frecuentes en los sorteos de Chontico incluyen combinaciones como 287, 281, 276, 288 y 282, que han aparecido repetidamente.

Estas cifras reflejan la frecuencia con la que ciertos números han sido ganadores en sorteos recientes.

Para la modalidad de Chontico Día, los resultados ganadores incluyen combinaciones como 3299, 5107, 8614, 1808 y 8357, que han salido en los últimos sorteos.

En esta modalidad, los números tienden a variar, pero algunos dígitos como el 3, 1, 8 y 9 aparecen con regularidad.

En el caso del Chontico Noche, los números ganadores resultan ser variados, pero destacan combinaciones como 9305, 8250, 1503, 7216 y 7934. En estos resultados, los dígitos 0, 3, 5, 6 y 7 son recurrentes.

Además, las parejas de cifras que más se repiten en Chontico incluyen combinaciones como 90, 88, 87, 86 y 85, que han aparecido varias veces en distintos sorteos.

Es importante recordar que estas estadísticas reflejan tendencias pasadas basadas en la inteligencia artificial y no garantizan futuros resultados, por lo que se recomienda jugar siempre con responsabilidad.

Temas Relacionados

Lotería Chontico NocheResultados del chancecolombia-noticiascolombia-loteriasNoticias

Más Noticias

Gobernación de Antioquia advirtió en junio sobre riesgo en Amalfi antes del ataque a helicóptero policial

El secretario de Seguridad había solicitado reforzar la presencia militar en la vereda Los Toros tras la desaparición de un líder comunal

Gobernación de Antioquia advirtió en

Pico y Placa: qué vehículos descansan en Cartagena este viernes 22 de agosto

Esto le interesa si va a manejar por las calles de Cartagena este viernes

Pico y Placa: qué vehículos

Pico y Placa en Villavicencio: restricciones vehiculares para evitar multas este viernes 22 de agosto

Cuáles son los carros que que no pueden transitar este viernes, chécalo y evita una multa

Pico y Placa en Villavicencio:

Tenga en cuenta: Así regirá el pico y placa en Cali este 22 de agosto

Esto le interesa si va a manejar en la ciudad hoy viernes

Tenga en cuenta: Así regirá

Tenga en cuenta: este es el Pico y Placa en Medellín para hoy, 22 de agosto de 2025

Cuáles son los automóviles que no pueden circular este viernes, chécalo y evita una multa

Tenga en cuenta: este es
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Atentado en Cali: autoridades del

Atentado en Cali: autoridades del Valle ofrecen recompensa de $800 millones y medidas de seguridad tras explosión en la base Marco Fidel Suárez

Atentado en Cali: redes sociales de uno de los capturados revelaría su relación con las disidencias de las Farc; Petro lo señaló

Revelan audio de criminales celebrando ataque terrorista en Antioquia: “Coronamos, coronamos”

Gustavo Petro llegó a Cali tras ataque terrorista que dejó varios muertos y decenas de heridos: liderará un consejo de seguridad

Volvió el terror a Colombia: ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’ se alejaron definitivamente de la paz durante la misma jornada

ENTRETENIMIENTO

RÜFÜS DU SOL anunció su

RÜFÜS DU SOL anunció su regreso a Colombia: conozca fecha y precios de boletería

Beéle regresa a la lista de canciones favoritas de Spotify Colombia, ¿Cuáles son las más populares?

Viena Ruíz recordó sus inicios como presentadora con Yamid Amat: “No sabíamos lo que estábamos creando”

Así trata Jorge Rausch, de ‘MasterChef’, a los cocineros en su restaurante: todo quedó en video

Anuel AA y Blessd lanzan su nuevo sencillo “Pórtate Bonito”, en medio del paso de su gira por Estados Unidos

Deportes

Protesta de hinchas de Millonarios

Protesta de hinchas de Millonarios fue comparada con la del Atlético de Madrid de España en 2019: así reaccionaron en Europa

Pese a la “rabieta” de Juan Fernando Quintero, River avanzó a cuartos de la Copa Libertadores: Miguel Ángel Borja marcó penal

Deportivo Cali se arriesga nuevamente con su nómina: denuncian deuda salarial a jugadores previo a asamblea

Hay una nueva opción para técnico de Millonarios: dirigió al Atlético Nacional y tiene mucha experiencia internacional

Hernán Torres y su regreso a Millonarios: esta fue la mayor vergüenza que vivió el tolimense como entrenador Embajador