Colombia

Karen Sevillano dio noticias sobre el estado de ella y su familia tras atentado terrorista en Cali: “Uno nunca sabe lo que pueda pasar”

La influenciadora relató cómo vivió la situación y aconsejó a la comunidad priorizar el bienestar familiar ante la incertidumbre

Natalia Perilla

Por Natalia Perilla

Guardar
Karen Sevillano habla del atentado
Karen Sevillano habla del atentado en Cali y envía consejo a sus seguidores - crédito @Karensevillano/IG

La tarde del 21 de agosto, la tranquilidad de Cali se vio alterada por un atentado terrorista que dejó varios heridos y muertos, generando inquietud entre los habitantes de la ciudad.

Dos explosiones se reportaron en cercanías a la base aérea Marco Fidel Suárez de esa ciudad, las cuales fueron atribuidas a un posible ataque terrorista ejecutado a las 2:50 p. m. del jueves 21 de agosto, cuando tomó por sorpresa a los transeúntes, debido a que se trata de una zona comercial especialmente concurrida y vigilada por el personal de la base aérea.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, un camión cargado con explosivos fue abandonado frente al acceso principal de la base y explotó, causándole la muerte a varias personas que se encontraban en la zona, así como también heridas a otros y daños materiales. Además, se confirmó que hubo otro vehículo que contenía unos cilindros de gas, el cual fue abandonado por los perpetradores y no logró estallar.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las versiones preliminares sobre el ataque terrorista apuntan a que pudo ser una respuesta o retaliación de las disidencias de las Farc a los operativos militares desarrollados en el sector del cañón del Micay, al suroeste del país.

Las imágenes del atentado muestran
Las imágenes del atentado muestran vehículos calcinados, comercios destruidos y el impacto emocional en los sobrevivientes - crédito Colprensa

En este contexto, la influenciadora Karen Sevillano, residente en Cali, utilizó sus redes sociales para transmitir un mensaje de calma a sus seguidores, quienes le preguntaron insistentemente por su estado y el de sus familiares tras el ataque.

A través de un video publicado en sus historias de Instagram, Sevillano agradeció los mensajes de apoyo y confirmó que tanto ella como su familia están a salvo y que no tuvieron que vivir la situación de frente porque se encuentran alejados de la zona en la que sucedió.

Aquí aparecí. Gracias a todas las que me están escribiendo, chicas, las quiero mucho. Estoy bien, mi familia también está bien”, afirmó, transmitiendo tranquilidad a los que están siguiendo de cerca la situación.

Seguido a esto, la influenciadora expresó su gratitud por la preocupación recibida y los mensajes que le enviaron a través de las redes sociales para conocer de su paradero y estado, así como también aclaró que el atentado con bomba no ocurrió cerca de su lugar de residencia.

Karen Sevillano reaccionó al ataque
Karen Sevillano reaccionó al ataque terrorista de Cali y aclaró cómo están ella y su familia - crédito After La casa de los famosos

Reacción de Karen Sevillano tras el atentado en Cali

En su relato, Sevillano describió cómo vivió los momentos posteriores al atentado, explicando que, ante la incertidumbre sobre la seguridad en la ciudad, decidió permanecer en su hogar y mantenerse en contacto con sus seres queridos vía digital y llamada.

Gracias a Dios, lo que pasó acá en Cali de la bomba no fue cerca donde vivimos, pero como uno nunca sabe lo que pueda pasar, me encerré fuertemente en mi casa. Les dije a mi papá y a mi mamá que no salieran”, relató, reflejando la tensión que se vivió en la capital del Valle del Cauca.

La influenciadora aprovechó la ocasión para dirigirse a la comunidad caleña y recomendar precaución. Pidió a sus seguidores que permanecieran en sus casas y evitaran salir, subrayando la importancia de priorizar la seguridad personal en momentos de incertidumbre.

Ustedes que están aquí en Cali, no salgan. Quedémonos en las casas, chicos, que la calle está caliente”, indicó la presentadora.

Karen Sevillano habló del atentado con bomba en Cali y les hizo petición a sus seguidores - crédito @karensevillano/IG

Consejos de seguridad y mensaje a la comunidad

El atentado, ocurrido en la tarde del 21 de agosto en Cali, dejó un saldo de varios heridos y muertos, el hecho generó alarma entre los habitantes y motivó a figuras públicas como ella a pronunciarse para orientar y acompañar a la ciudadanía.

En su mensaje final, Sevillano instó a la comunidad a resguardarse y cuidar de los suyos, resaltando la importancia de permanecer unidos y seguros en el entorno familiar ante la situación que atraviesa la ciudad.

Temas Relacionados

Atentado en CaliKaren SevillanoAtentado terroristaCaliSeguridad ciudadanaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Los números sorteados del Chontico día de hoy 22 de agosto

Este juego ofrece a sus participantes diferentes oportunidades para ganar grandes premios, conoce cuáles fueron los cuatro números sorteados

Los números sorteados del Chontico

El perro caliente más gran del mundo se preparó en Colombia: el “Compadre Emérito” lo volvió a hacer en Soacha

La hazaña gastronómica reunió en un gran evento a empresarios, niños y vecinos del municipio, en una jornada que buscó dejar huella en la comunidad

El perro caliente más gran

Atentados terroristas en Colombia: a través de la línea 107 puede denunciar cualquier movimiento sospechoso

Esta línea se especializa en los departamentos de Nariño, Norte de Santander, Santander, Putumayo, Cauca, Valle del Cauca, Meta, Huila, Antioquia, Bolívar, Chocó, Arauca y Caquetá

Atentados terroristas en Colombia: a

El influenciador Dominic Wolf denunció que Facebook bloqueó su página por publicar video de práctica ancestral amazónica

El embajador cultural de Colombia compartió su frustración luego de que la plataforma le restringiera su cuenta por un video sobre el mambe

El influenciador Dominic Wolf denunció

Comerciante dio preocupante diagnóstico por camión que no detonó en el atentado en Cali: “Donde explote nos extermina a todos”

Juan Barceló contó cómo vivió, junto a sus empleados, los minutos de angustia, luego de la explosión que dejó seis muertos y más de sesenta heridos

Comerciante dio preocupante diagnóstico por
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Atentados terroristas en Colombia: a

Atentados terroristas en Colombia: a través de la línea 107 puede denunciar cualquier movimiento sospechoso

Comerciante dio preocupante diagnóstico por camión que no detonó en el atentado en Cali: “Donde explote nos extermina a todos”

Alcalde de Cali aseguró que atentado terrorista que dejó seis muertos se dio por una falla de inteligencia: “Se ha perdido por los recortes”

Ministro de Defensa Pedro Sánchez realizó balance del atentado en Cali: “Fue un crimen de lesa humanidad contra el pueblo colombiano”

Comandante del Ejército se pronunció tras atentado terrorista que deja 13 víctimas en Amalfi, Antioquia: “Este crimen no quedará impune”

ENTRETENIMIENTO

El influenciador Dominic Wolf denunció

El influenciador Dominic Wolf denunció que Facebook bloqueó su página por publicar video de práctica ancestral amazónica

Dani Duke aclaró por qué La Liendra se retiró de las redes sociales y pidió comprensión: “Su labor demanda mucha creatividad”

Cami Pulgarín criticó el proyecto del alcalde Federico Gutiérrez de construir una playa en Medellín: “Mejor inviertan en seguridad”

Andy Rivera les dio serenata a mujeres en las calles de Bogotá: “Mi amor, no estás sola”

Yeferson Cossio le lanzó fuerte mensaje a cantantes y futbolistas que le “caen” a su novia en redes sociales: “Ustedes no tienen nada”

Deportes

Histórico futbolista de la selección

Histórico futbolista de la selección Alemania elogió a Luis Díaz: “Es el jugador perfecto”

Hernán Torres es nuevo técnico de Millonarios, así lo confirmó el club azul

Así fue la ovación que recibió Egan Bernal durante la presentación de equipos de la Vuelta a España 2025

Peñarol de Uruguay le echó la culpa al árbitro colombiano Wilmar Roldán de su eliminación ante Racing de la Copa Libertadores: “Hubo una tendencia clara para dejarnos afuera”

Así presentó el Cruzeiro de Brasil al colombiano Luis Sinisterra como su nuevo jugador