Gustavo Petro y Roy Barreras se reunieron en la Casa de Nariño: ¿de qué hablaron?

Los dos personajes de la izquierda se reunieron en la Casa de Nariño - crédito @RoyBarreras

El exembajador de Colombia en el Reino Unido Roy Barreras se reunió con el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño el 21 de agosto de 2025 para conversar sobre los “temas del país”. El encuentro resulta relevante porque se registra en medio de las jugadas del sector afín al mandatario para definir su candidato para las elecciones de 2026 (Presidencia y Congreso).

Por medio de su cuenta oficial de la red social X, el también exsenador le agradeció la invitación al jefe de Estado y dio a entender que la conversación giró en torno a los retos que tendría que enfrentar el próximo presidente, así como la consolidación de una candidatura que pueda reunir el legado de Gustavo Petro.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En el mensaje, Barreras señaló que la seguridad y la justicia social deben ser las prioridades del gobierno que inicia el 7 de agosto de 2026, por lo que destacó que es una meta irrefutable que debe condicionar al país, únicamente, a avanzar.

“Gracias Presidente por invitarme a conversar sobre los temas del país. Solo una Colombia UNIDA puede enfrentar los retos de la patria que es de todos. La seguridad, su prioridad y la de todos. La justicia social: una meta indeclinable que está en desarrollo. Avanzar! No retroceder! (sic)“, escribió el exsenador.

El exembajador anunció el encuentro a través de su cuenta de X - crédito @RoyBarreras/x

La reunión entre el presidente y quien, al inicio de su mandato, fuera uno de sus alfiles más visibles en el Congreso de la República cobra aún más relevancia luego de que este último descartó de manera rotunda aspirar a la Casa de Nariño de la mano del Pacto Histórico.

La reunión fue un coqueteo a la aspiración presidencial

El día antes de su reunión con el mandatario, el exembajador hizo el lanzamiento de su nueva colectividad, a la que denominó como La Fuerza de la Paz. Esto, junto al anuncio de que conformaría una lista de aspirantes al Senado de la República y que, de momento, su candidatura presidencial está en duda.

Con dicho anuncio, el exsenador también descartó ser parte de la consulta interna del Pacto Histórico, con la que esa coalición definirá un candidato único para aspirar al primer cargo de la Nación. No obstante, Barreras sí confirmó que con base en el resultado de dicho proceso evaluará si es pertinente que presente su nombre en la contienda electoral.

El exsenador lanzó un nuevo movimiento político de cara a 2026. Se llama La Fuerza - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Sumado a esto, el político también precisó que, con su nuevo movimiento, buscará integrar una “gran coalición progresista” con todos los sectores de izquierda, por lo que su reflexión de una eventual candidatura obedecerá a si el ganador de la consulta del Pacto concentra todos los ideales de este sector, sumados al legado del presidente Petro.

“Allí saldrá una opción para participar en el Frente Amplio, voy a esperar qué candidato o candidata recoge esa fuerza y después de que ese proceso termine en el mejor resultado posible, entonces examinaremos si resulta o no que yo acuda”, explicó el político.

Por tal motivo es que el encuentro entre los dos personajes resulta relevante, dado que podría ser interpretado como un intento de Barreras por acercarse al poder presidencial y apilar las posibilidades de su movimiento de obtener una representación considerable en las corporaciones públicas de la mano de los sectores afines al Gobierno nacional.

Barreras fue una de las figuras más visibles del sector afín al Gobierno en el Congreso - crédito redes sociales

Por otro lado, con la reunión se negaron los rumores de posibles fracturas entre el presidente y el exembajador por los reiterados comentarios que Barreras hizo sobre la gestión adelantada por el Gobierno Petro. No obstante, se dejan en entredicho las distancias con otros miembros de la izquierda que podrían interpretar el encuentro como una preferencia del mandatario con el exsenador.

Lo que sí puede ser confirmado es que la estrategia del exembajador con su nuevo movimiento es jugar un papel determinante en la construcción del proyecto progresista que afrontará los comicios de 2026, en los que el legado de Gustavo Petro se jugará su legitimidad.