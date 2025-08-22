Gustavo Petro se refirió a las disidencias de Iván Mordisco, responsables del atentado terrorista en Cali: “La agrupación ilegal narcotraficante más grande del país”

El impacto de la explosión afectdamnificadas- crédito Colprensa

Luego de casi 24 horas de ocurrido la detonación de un carro bomba en la base aérea Marco Fidel Suárez en Cali, el presidente Gustavo Petro se pronunció por medio de su cuenta de X en la que afirmó que esta ofensiva en contra de la población civil atiende a un nuevo golpe que se le dio a la estructura criminal.

“Las columnas del Estado Mayor Central en el Cauca ya sufrieron un golpe estratégico, al caer su armamento en el corregimiento Honduras del municipio del Tambo en el cañón del Micay, su reacción no es de fortaleza, es de debilidad”.

Describió la forma en la que algunos de los responsables del hecho terrorista huyeron del lugar, que gracias a una oportuna reacción de la ciudadanía y de la fuerza pública fueron capturados.

“Dos integrantes, solitarios, corriendo como ladrones de celulares por los barrios populares, después de fallar en el ataque a la base aérea y provocar una masacre en la población civil de Cali”.

El jefe de Estado está convencido de que este es el inicio del desmantelamiento del grupo terrorista más grande que hay en el territorio nacional en la actualidad.

“La agrupación ilegal narcotraficante más grande del país ubicada en el Cauca, empieza su descomposición final”.

Ministro de Defensa Pedro Sánchez realizó balance del atentado en Cali

Pedro Arnulfo Sánchez, ministro de Defensa de Colombia, anunció la asignación de recompensas millonarias para quienes aporten información que conduzca a la captura de los máximos responsables del ataque con explosivos en Cali. El Gobierno dispuso hasta $4.450 millones por datos que permitan ubicar a alias Iván Mordisco, líder de la disidencia de las Farc, y $3.284 millones por alias Marlon, cabecilla de la estructura criminal Jaime Martínez. Además, se ofrecieron $1.641 millones por alias Kevin, señalado como reclutador de menores y líder de la estructura Carlos Patiño.

El jefe de cartera, acompañado por el alcalde de Cali, Alejandro Eder, calificó el hecho como “un crimen de lesa humanidad contra el pueblo colombiano” y atribuyó la autoría a la estructura Jaime Martínez, una facción disidente de las Farc vinculada a Néstor Gregorio Vera Fernández, conocido como Iván Mordisco, dedicada al narcotráfico.

Durante el consejo extraordinario de seguridad encabezado por el presidente Gustavo Petro en Cali, Sánchez explicó que el ataque se produjo en un momento de alta afluencia de transeúntes, lo que incrementó la gravedad del acto.

En un mensaje difundido en la cuenta oficial del Ministerio de Defensa en X, el funcionario enfatizó: “Este ataque criminal, cobarde, terrorista contra la población civil, fue perpetrado por la estructura narco criminal Jaime Martínez”.

El ministro vinculó el atentado a una reacción desesperada de los grupos armados ilegales ante los recientes golpes propinados por la fuerza pública en los corredores del crimen en Nariño, Cauca y Valle del Cauca. Sánchez detalló que, días antes, las fuerzas militares incautaron más de 250.000 municiones y un centenar de minas en el cañón del Micay, debilitando la capacidad ofensiva de la organización criminal.

Según sus palabras, “El cañón del Micay se ha recuperado ya en más de un 70%. A los criminales no les ha quedado otra opción que mostrar su desespero atacando a la población civil”.

El Estado, según Sánchez, avanza con las operaciones Cordillera en Nariño, Escudo del Norte y Coraza en la frontera entre Valle y Cauca, reforzando la presencia militar y policial en la región. Reafirmó que las acciones terroristas no quedarán sin respuesta y que se fortalecerá la recuperación del control territorial en las zonas afectadas, impulsando el trabajo conjunto de las Fuerzas Armadas y la comunidad.