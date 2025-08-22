Gustavo Petro llegó a Cali tras ataque terrorista que dejó varios muertos y decenas de heridos: liderará un consejo de seguridad

El presidente Gustavo Petro pidió calificar como organizaciones terroristas a algunos grupos armados - crédito Santiago Saldarriaga/AP

Luego de que se registrara un grave acto terrorista en Cali (Valle del Cauca), el presidente Gustavo Petro llegó a la ciudad para hacer frente a la situación. El panorama es complejo, teniendo en cuenta que hay al menos seis personas muertas y más de 60 heridas.

El primer mandatario liderará un consejo de seguridad, compuesto por las autoridades y los líderes departamentales y locales. En el sitio también hace presencia el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez.

De acuerdo con el jefe de Estado, los hechos de violencia que hoy enluta a la población caleña y al país son un acto de represalia que surgió de operativos exitosos del Ejército Nacional en el cañón del Micay, donde fue atacada la columna Carlos Patiño. En consecuencia, pidió que organizaciones armadas que operan en el territorio y en Cauca, Guaviare, Antioquia y el Caribe, sean catalogadas como grupos terroristas, puesto que hacen parte de “la junta del narcotráfico”.

“El terrorismo es la nueva expresión de las facciones que se dicen dirigidas por Iván Mordisco, y que se han supeditado al control de la junta del narcotráfico (…). La junta del narcotráfico, heredera del bloque capital de los paramilitares, dirige las disidencias de Iván Mordisco, la Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo”, indicó.

El mandatario rechazó lo registrado en Cali - crédito @PetroGustavo/X

