Colombia

Gustavo Bolívar fue chiflado en el congreso de Anato en Medellín: “Ni Uribe, ni Santos, ni Duque ni Petro pudieron combatir ni terminar con el narcotráfico

El foro evidenció la polarización política tras las declaraciones del precandidato presidencial de izquierda, quien fue interrumpido por el público al criticar la gestión de varios expresidentes con respecto a la lucha antidrogas

Frank Saavedra

Frank Saavedra

El homenaje a los 13 uniformados asesinados en Amalfi, Antioquia, marcó un momento de recogimiento durante el Congreso Nacional de Agencias de Viajes y Turismo de Anato en Medellín, cuando, a petición del exsenador y precandidato presidencial David Luna, los asistentes se pusieron de pie para aplaudir y recordar a las víctimas del ataque perpetrado por disidencias de las Farc.

En este foro, que reunió a los principales precandidatos presidenciales de Colombia, el debate sobre el narcotráfico y la seguridad nacional se tornó especialmente tenso, según se observó en diferentes videos subidos en redes sociales.

Sin embargo, la intervención inicial de Gustavo Bolívar fue la que generó una reacción inmediata del público. Al afirmar que “ni Uribe, Santos, Duque ni Petro pudieron combatir ni terminar con el narcotráfico. Este país está así porque la gente no quiere pensar”, luego de su comentario, el precandidato de izquierda fue abucheado y no logró concluir su exposición.

El abucheo contra Gustavo Bolívar
El abucheo contra Gustavo Bolívar se dio luego de que el indicara que "ni Santos ni Uribe pudieron acabar con el narcotráfico". - crédito @AnatoNacional/X

La discusión se intensificó cuando Gustavo Bolívar, precandidato del progresismo, afirmó que “ni Petro ha podido con el narcotráfico porque no depende de Colombia sino de 300 millones de consumidores en el mundo. Mientras haya consumidores, habrá una demanda y en un país pobre los jóvenes estarán dispuestos a arriesgar sus vidas”.

Este episodio evidenció la polarización en torno a la lucha contra el narcotráfico y la percepción de los asistentes sobre la gestión de los últimos gobiernos.

Entre tanto, la senadora y precandidata Paloma Valencia respondió de manera directa a las declaraciones de Bolívar, señalando que el Gobierno de Gustavo Petro habría facilitado el accionar de los grupos criminales con la política de ‘paz total’.

Paloma Valencia acusa al gobierno
Paloma Valencia acusa al gobierno de no combatir el narcotráfico y propone medidas más estrictas contra ilegales - crédito @AnatoNacional/X

Valencia defendió la capacidad del país para enfrentar el narcotráfico mediante la extinción de dominio, la persecución a los ilegales con inteligencia financiera y la reclusión de terroristas en cárceles, en lugar de permitirles participar en eventos públicos.

“Colombia sí puede combatir el narcotráfico con estrategias como extinción de dominio, la persecución a los ilegales con inteligencia financiera en vez de estar chuzando a la oposición y metiendo a los terroristas en cárceles y no en tarimas de eventos nacionales”, sostuvo la senadora.

La senadora del Centro Democrático y precandidata presidencial, Paloma Valencia sostuvo que sí es posible erradicar el narcotráfico y acusó al gobierno actual de no combatir las drogas.

Valencia afirmó: “Este gobierno empezó diciendo que la lucha contra las drogas es un fracaso, ustedes acabaron con la fumigación, no incautaron ni destruyeron laboratorios y con la Paz Total hicieron un despeje a los violentos”.

Además, propuso reducir los ingresos de los ilegales mediante extinción de dominio, inteligencia financiera y encarcelamiento, y subrayó la necesidad de “trazar una línea roja, y de un lado los demócratas para dar un batalla contra los ilegales”.

Enrique Peñalosa advirtió sobre el
Enrique Peñalosa advirtió sobre el aumento de cultivos ilícitos y criticó la respuesta del Gobierno ante el ataque en Amalfi - crédito @AnatoNacional/X

Así mismo, el exalcalde y precandidato Enrique Peñalosa advirtió sobre el aumento “enorme” de los cultivos ilícitos durante la administración de Petro. Además, criticó la respuesta del Gobierno Nacional ante el ataque en Amalfi, Antioquia, al considerar que la reacción para rescatar a los militares heridos fue demasiado lenta.

Por su parte, Felipe Córdoba centró su intervención en la necesidad de fortalecer la fuerza pública y subrayó que el liderazgo y el compromiso permitirán que Colombia avance. Córdoba estimó que el país requiere la construcción de cuatro o cinco cárceles adicionales para enfrentar los desafíos actuales en materia de seguridad.

Por último, David Luna llamó a la unidad de la oposición: “Todos los que hemos ejercido la oposición con decencia y juicio debemos despojarnos de vanidades y unirnos en torno a recuperar un proyecto de democracia, eso es lo que necesita el país, sentido común, sensatez y un servicio público digno”.

El foro, realizado en Plaza Mayor durante el 29° Congreso de Anato, reunió a figuras clave del panorama político colombiano, entre ellas Paloma Valencia, David Luna, Gustavo Bolívar, Felipe Córdoba y Enrique Peñalosa, quienes expusieron sus propuestas y críticas en torno a la seguridad, el narcotráfico y la gestión gubernamental.

