Empresarios están en alertan por inseguridad, reformas y baja confianza pese a leve crecimiento económico

El porcentaje de empresas que prevé una mejoría en el futuro inmediato descendió ligeramente, situándose en 35,8% - crédito Luisa González/Reuters

El 21 de agosto se conocieron los resultados de la más reciente Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (Eoic) de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi). El informe, que abarca el periodo hasta mayo de 2025, revela que el sector productivo enfrenta un escenario de crecimiento moderado y expresa inquietud ante factores estructurales y coyunturales que podrían afectar el desempeño económico en el segundo semestre del año.

La encuesta, elaborada por la ANDI en conjunto con gremios aliados como Acicam, Acoplásticos, Andigraf y Camacol, identifica los principales motivos de preocupación para los empresarios de cara al segundo semestre de 2025. La incertidumbre política y preelectoral encabeza la lista, señalada por el 28,2% de los encuestados.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Le siguen la mayor inseguridad y los bloqueos (24,8%), el aumento de los costos laborales —incluyendo el salario mínimo y la aprobación de la reforma laboral— (15,4%), y las decisiones sobre las finanzas públicas y las reformas (14,5 %).

Bruce Mac Master es el presidente de la Andi - crédito Luisa González/Reuters

Estos factores, según la misma, “desfavorecerán el desempeño de su actividad en el segundo semestre de este año”. Sobre la percepción sobre el clima de negocios, la encuesta muestra una leve mejoría respecto al año anterior, pero sin alcanzar niveles de optimismo. En mayo de 2025, el 59,2% de los empresarios calificó la situación de su empresa como buena, cifra superior al 54,8% registrado en el mismo mes de 2024 y al promedio histórico de 57,9%.

Sin embargo, el porcentaje de empresas que prevé una mejoría en el futuro inmediato descendió ligeramente, situándose en 35,8% frente al 36,4% del año anterior.

Indicadores económicos: producción, ventas y capacidad instalada

El análisis de los indicadores de producción y ventas confirma la tendencia de crecimiento moderado. Entre enero y mayo de 2025, la producción manufacturera aumentó 0,6%, las ventas totales crecieron 1,4% y las ventas en el mercado interno subieron 1,8%. Estos resultados contrastan con las caídas observadas en el mismo periodo de 2024, cuando la producción disminuyó 0,4%, las ventas totales bajaron 1,0% y las ventas internas retrocedieron 2,1%. Además, la utilización de la capacidad instalada alcanzó el 79,9% en mayo de 2025, con lo que superó tanto el 77,7% de mayo de 2024 como el promedio histórico de 76,8%.

No obstante, la encuesta advierte sobre la persistencia de retos estructurales. “Persiste una acumulación significativa de inventarios, y el clima de los negocios refleja la baja confianza empresarial y los retos estructurales del sector productivo”, señala. En mayo de 2025, el 16,9% de la producción manufacturera calificó sus inventarios como altos, frente al 12,1% del año anterior. Por otro lado, el 87,6% de la producción encuestada consideró sus pedidos como altos o normales, una mejora respecto al 76,6% registrado en mayo de 2024.

Importancia de la confianza y certidumbre

El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, resaltó la importancia de la confianza y la certidumbre para el desarrollo económico. “El país requiere un ambiente de certidumbre, seguridad y confianza para impulsar la economía. Lo anterior, se ve reflejado en el clima de negocios del empresariado, lo que compromete el crecimiento futuro”, aseveró.

Agregó que el sector productivo debe poder, por ejemplo, movilizarse, debe poder ejercer sus actividades en forma tranquila y se deben generar las condiciones propicias para su actividad. “Una de las mejores políticas fiscales que Colombia pudiera de verdad desarrollar y poner en marcha casi que de forma inmediata es ser confiable. Eso deberíamos implementarlo muy pronto”, puntualizó el dirigente.

El panorama económico se complementa con los resultados de la Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial (Emmet) del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). Entre enero y mayo de 2025, la producción industrial creció 1,0% y las ventas totales aumentaron 1,3%, revirtiendo las caídas de 3,6% y 3,2% registradas en el mismo periodo de 2024.

Crecimiento económico

Otros indicadores muestran un crecimiento del 11% en el comercio al por menor, un aumento del 1,4% en las exportaciones totales —con un destacado 21,4% en las industriales— y un alza del 2,5% en la demanda no regulada de energía eléctrica. El Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) del Dane reportó un crecimiento de 2,4% para el periodo enero-mayo de 2025, impulsado por las actividades terciarias (3,4%) y primarias (1,1%), mientras que las actividades secundarias, que incluyen industria y construcción, acumularon una caída de -1,0%.

La generación de empleo está en veremos ante la incertidumbre política que vive el país - crédito cortesía Sodexo

Expectativas empresariales y perspectivas para el segundo semestre de 2025

Respecto a las expectativas para el segundo semestre de 2025, la Eoic indagó sobre los factores que podrían favorecer o perjudicar la dinámica económica. Entre los aspectos positivos, los empresarios mencionaron:

Mayor demanda y la reactivación de la inversión: 21,9%.

Menor volatilidad de la tasa de cambio: 14,9%.

Reactivación de la economía y de sectores clave: 11,4%.

Reducción de la tasa de interés: 11,4%.

Festividades del segundo semestre como Navidad y Halloween: 10,5%.

Reducción de la inflación: 9,6%.

Disminución de costos y gastos: 9,6%.

Mejor desempeño de las exportaciones: 8,8%.

Expansión a nuevos sectores y mercados: 7,9%.

Producción estable y el aumento de la capacidad instalada: 7,0%.

Innovación en productos: 7,0%.

En contraste, la encuesta también revela que una fracción de las empresas no vislumbra elementos que puedan mejorar la dinámica económica en el próximo semestre, lo que evidencia la persistencia de la cautela en el sector productivo colombiano.