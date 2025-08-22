Así registro la prensa internacional el terrorismo en Cali y Antioquia: “Un preocupante repunte de violencia”

Colombia fue noticia en el mundo por dos atentados terroristas por parte de las disidencias de las Farc - crédito Reuters/EFE

El 21 de agosto Colombia volvió a ser noticia mundial por la violencia, esto luego de que el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc protagonizaran dos hechos de violencia que, hasta el momento, han dejado 19 muertos.

El primero se registró en Amalfi, Antioquia, en donde un helicóptero de la Policía Nacional fue derribado con drones explosivos por el frente 36 de las disidencias al mando de “Calarcá”, en el hecho murieron 13 uniformados.

Horas más tarde, en Cali, dos explosiones cerca a la base aérea Marco Fidel Suárez sacudieron a la ciudad. Autoridades confirmaron que había dos vehículos repletos de explosivos, pero solo uno de ellos fue detonado por integrantes de las disidencias al mando de “Iván Mordisco”.

Cabe aclarar que se mencionan de manera diferente a las disidencias de “Calarcá” e “Iván Mordisco” porque son estructuras que tienen un conflicto interno por la participación de una de ellas en un diálogo de paz con el Estado colombiano.

Colombia fue noticia de primera plana en el mundo

“Camión bomba y derribo de helicóptero en Colombia dejan al menos 14 muertos”, fue como The Washington Post tituló la nota con la que informó en Estados Unidos sobre lo registrado en Colombia durante el 21 de agosto.

Además de mencionar lo informado por las autoridades sobre los dos hechos, el medio norteamericano destacó que no se trata de atentados aislados, sino de una tendencia que hace que el país vuelva a ser considerado un foco de inseguridad y violencia en Latinoamérica.

“El último golpe en una ola de terrorismo por parte de grupos armados este año que ha dejado a los colombianos temiendo un regreso a su pasado más violento”.

Por su parte, CNN expuso la cifra de 19 muertos entre los dos atentados, además, indicó que estos hechos representa que “los grupos criminales aumentan su desafío a Petro a menos de un año de las elecciones”.

De la misma forma, el medio citado destacó el poco tiempo que hay para que se registren las elecciones para el congreso y la presidencia en Colombia, por lo que contactó al analista de seguridad Jaime Arango para conocer su postura sobre la actualidad del país.

“Esto es parte de un plan más extenso de los grupos armados al margen de la ley, buscando confusión y miedo para presionar acuerdos de paz que les permitan lograr beneficios jurídicos y de control territorial. Pero sin duda que esto podría enredar el proceso electoral de 2026 y eso sería muy grave para el país”, indicó Arango.

En el caso de El País, de España, señaló lo registrado como “una nueva ola de violencia” y cuestionó ”qué está pasando en Colombia".

El medio europeo mencionó que el presidente Gustavo Petro afirmó que los atentados son la respuesta de los grupos armados por los operativos con los que las Fuerzas Militares buscan recuperar el Cañón del Micay.

Además, resaltaron que Cali es la tercera ciudad más grande del país, que no es el primer atentado que sufre en el año y que la cifra de heridos supero las 60 personas, varias de ellas permanecen en centros médicos con heridas de gravedad.

“Una serie de atentados han sacudido Colombia en las últimas horas, marcando un preocupante repunte de violencia en el país”, es parte del informe del medio español.

Aunque la prensa internacional destaca el reto que tiene Gustavo Petro por dejar una huella positiva antes de que termine su mandato, el presidente de los colombianos se han mantenido en su mensaje de que lo registrado el 21 de agosto es una muestra de que la fuerza pública está recuperando al país: “su reacción no es de fortaleza, es de debilidad”, indicó Petro en su cuenta de X sobre la actualidad de los grupos armados en el país.