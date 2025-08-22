Colombia

Adriana Lucía denunció agresión y amenaza en redes sociales: “Que merezco que me empalen públicamente”

A pesar de la gravedad del acoso, Adriana Lucía sostiene su compromiso con visibilizar las problemáticas de violencia y denunciar los abusos

David Garzón

Por David Garzón

Adriana Lucía resaltó que su intención es continuar defendiendo el derecho a pensar diferente y a cuestionar lo que sucede en Colombia - crédito @adrianalucia/Instagram

En el panorama actual de la música y el entretenimiento colombiano, Adriana Lucía destaca no solo por su talento y trayectoria, sino por su postura frente a las realidades sociales y políticas del país.

Reconocida por fusionar el pop, el tropipop y el vallenato para exaltar sus raíces, la cantante lleva más de una década recorriendo escenarios y consolidándose como un referente cultural.

En uno de sus pronunciamientos recientes, Adriana Lucía detalló el tono y el contenido de los mensajes recibidos - crédito @adrianalucia / IG

Sin embargo, en paralelo a su éxito artístico, enfrentó el lado cruel de la vida pública, el de la crítica feroz y las amenazas, alimentadas en parte por sus opiniones sobre la violencia y la situación nacional.

Aunque históricamente, Adriana Lucía optó por un bajo perfil en cuestiones abiertamente políticas, los acontecimientos que marcan a Colombia en los últimos años la llevaron a hacer excepciones. A través de sus plataformas y apariciones públicas, la artista expresó de manera clara su rechazo frente a hechos como las masacres, los atentados y el recrudecimiento de la violencia, situaciones que, en sus palabras, no son indiferentes y generan en ella un profundo malestar. Estas manifestaciones de inconformidad hacen que tanto ella como su entorno más cercano, incluida su hermana y también cantante Martina la peligrosa, estén en el ojo público y, lamentablemente, en la mira de sectores radicales.

Mensajes de odio y amenaza

En sus mensajes, reitera la necesidad de que prevalezca la empatía y el respeto - crédito @adrianalucia / IG

Lejos de tratarse de una reacción aislada, los señalamientos escalaron hasta convertirse en amenazas directas contra su persona y su familia. En uno de sus pronunciamientos recientes, Adriana Lucía detalló el tono y el contenido de los mensajes recibidos, evidenciando la magnitud de este problema. Según relató, existe un patrón recurrente en las agresiones: “Qué merezco que me empalen públicamente. Que ojalá maten a mis hijos, que merezco morir y toda la asquerosidad que me escriben solo tiene un común denominador, todos tienen citas bíblicas y frases cristianas. Estos, los que se creen mejores personas, rectas y correctos, llenos del amor de Dios, son los peores. Qué el Dios de amor nos cubra y haga su justicia”.

A pesar de la gravedad del acoso, Adriana Lucía sostiene su compromiso con visibilizar las problemáticas de violencia y con denunciar los abusos, consciente de que el silencio muchas veces favorece la impunidad y normaliza la intolerancia. En sus mensajes, reitera la necesidad de que prevalezca la empatía y el respeto, reclamando abiertamente que el país no puede seguir normalizando la agresión hacia quienes opinan distinto, y menos aún si esa agresión se viste de supuesta superioridad moral.

La cantante propone diálogo

La experiencia de la cantante contribuye a ilustrar el costo personal que supone hacer activismo o simplemente expresar descontento en el contexto actual, donde la intimidación se ha convertido en herramienta para silenciar voces disidentes o incomodar a quienes consideran inaceptable cualquier señalamiento. Este fenómeno, cada vez más frecuente en la esfera pública y digital, ha motivado debates sobre los límites de la libertad de expresión, el papel de las plataformas sociales y la responsabilidad de los líderes de opinión en evitar la escalada de insultos y amenazas.

Adriana Lucía destaca no solo por su talento y trayectoria - crédito cortesía Paola España

No obstante, Adriana Lucía resaltó que su intención es continuar defendiendo el derecho a pensar diferente y a cuestionar lo que sucede en Colombia, sin temor a represalias o chantajes emocionales disfrazados de valores religiosos. Al tiempo, invita a la sociedad a repensar la manera en que se construye el diálogo y la crítica, proponiendo que el disenso se oriente siempre desde la argumentación y el respeto mutuo, y no desde el hostigamiento.

Así, la voz de la artista cobra una doble dimensión: es, simultáneamente, la de la música que celebra la identidad nacional y la de la ciudadanía que no se resigna ante la hostilidad. El desafío, para ella y para otras figuras públicas, radica en sostener ese equilibrio entre la exposición y la defensa de principios, mostrando que la vulnerabilidad también puede ser fuente de fortaleza frente al miedo y la intolerancia.

