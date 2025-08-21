Colombia

Resultados de la Lotería del Chontico Noche de este miércoles 20 de agosto de 2025

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Por Armando Montes

Resultados del Chontico Noche del
Resultados del Chontico Noche del último sorteo (Infobae)

La Lotería del Chontico Noche, con gran trayectoria en el sur de Colombia, es una de las apuestas con fuerte tradición nacional. Gracias a la facilidad para participar y la oferta variada de premios, mantiene su lugar como opción destacada. Los sorteos se desarrollan sin excepción, con horarios de lunes a viernes a las 19:00, los sábados a las 22:00 y feriados a las 20:00.

Entre sus ventajas figura la posibilidad de obtener premios tanto si el apostador acierta las tres últimas cifras como si lo hace con las cuatro cifras exactas.

Aquí ponemos a su disposición los resultados del último sorteo. Si logra ser ganador, proteja bien el boleto, único justificante para reclamar el monto obtenido.

Los números ganadores del último sorteo

Estos fueron los números ganadores
Estos fueron los números ganadores del último sorteo del Chontico Noche (Imagen Ilustrativa Infobae)

Número ganador: 0524

Quinta: 5

¿Cómo jugar Chontico Noche de Colombia?

Participar en la Lotería del Chontico Noche resulta muy fácil. Cada persona puede comprar su billete con un distribuidor autorizado y seleccionar una combinación de cuatro cifras, ya sea eligiéndolas personalmente o dejando que la máquina expendedora entregue una combinación al azar.

En cada sorteo se extraen cuatro dígitos de una tómbola con números del 0 al 9. El orden en que salen los números es fundamental, ya que solo así se determina el número ganador para este juego.

Los sorteos de la Lotería del Chontico Noche se celebran diariamente: de lunes a viernes a las 19:00, los sábados a las 22:00 y los días festivos a las 20:00, con transmisión por el Canal Telepacífico.

El monto de los premios depende tanto del valor apostado como de la cantidad de cifras acertadas. Cuanto más se acerque el participante al orden exacto de los números ganadores, mayor será el premio recibido. Si logra acertar las cuatro cifras en el mismo orden, puede recibir hasta 4.500 veces su apuesta. Estos son los premios detallados:

Cuatro cifras correctas: 4.500 veces el valor apostado Tres cifras correctas: 400 veces lo apostado Dos cifras correctas: 50 veces lo apostado Una cifra correcta: 5 veces lo apostado

Los pasos para ganar los
Los pasos para ganar los premios de la Lotería Chontico Noche (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los números con más chance de ganar el Chontico, según la Inteligencia artificial

Los números que constantemente han salido más ganadores en la lotería Chontico, considerando ambas modalidades (Día y Noche), muestran ciertas tendencias basadas en las estadísticas recientes según la Inteligencia Artificial.

En general, los números más frecuentes en los sorteos de Chontico incluyen combinaciones como 287, 281, 276, 288 y 282, que han aparecido repetidamente.

Estas cifras reflejan la frecuencia con la que ciertos números han sido ganadores en sorteos recientes.

Para la modalidad de Chontico Día, los resultados ganadores incluyen combinaciones como 3299, 5107, 8614, 1808 y 8357, que han salido en los últimos sorteos.

En esta modalidad, los números tienden a variar, pero algunos dígitos como el 3, 1, 8 y 9 aparecen con regularidad.

En el caso del Chontico Noche, los números ganadores resultan ser variados, pero destacan combinaciones como 9305, 8250, 1503, 7216 y 7934. En estos resultados, los dígitos 0, 3, 5, 6 y 7 son recurrentes.

Además, las parejas de cifras que más se repiten en Chontico incluyen combinaciones como 90, 88, 87, 86 y 85, que han aparecido varias veces en distintos sorteos.

Es importante recordar que estas estadísticas reflejan tendencias pasadas basadas en la inteligencia artificial y no garantizan futuros resultados, por lo que se recomienda jugar siempre con responsabilidad.

