Petro pidió un minuto de silencio por víctimas de atentados terroristas en Amalfi y Cali, que desataron ola de críticas contra su Gobierno

El jefe de Estado rindió un homenaje a los civiles y uniformados fallecidos por las incursiones territoristas en Amalfi (Antioquia) y Cali (Valle del Cauca) - crédito Institucional TV

Con un minuto de silencio durante el acto de reforma agraria y agroindustria para el Cesar, que se llevó a cabo el jueves 21 de agosto de 2025 en Valledupar, el presidente de la República, Gustavo Petro, rindió homenaje a los cerca de 13 muertos que dejaron los atentados terroristas en Amalfi (Antioquia) y Cali (Valle del Cauca), en acciones que habrían sido cometidas por la facción del Estado Mayor Central (EMC) de alias Iván Mordisco.

Durante el inicio de su intervención, el jefe de Estado se unió al titular de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman Ortiz, que había pedido el mismo acto a los asistentes, en relación con el asesinado de los ocho policías que fueron atacados mientras se movilizaban en un helicóptero en territorio antioqueño, durante una operación de erradicación de coca. Y actualizó el reporte de fallecidos tras lo sucedido en la base Marco Fidel Suárez, todos civiles.

Gustavo Petro reiteró su llamado a combatir el narcotráfico en Colombia

A su vez, durante su discurso, reiteró lo que había adelantado en sus redes sociales; la responsabilidad de estos hechos a las estructuras de Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, que estarían alineadas con la que ha llamado la junta del narcotráfico y han adoptado el terrorismo como método de operación. Y solicitó que la comunidad internacional la reconozca como una organización terrorista, junto con sus grupos armados presentes en estas regiones del país.

La base aérea de la capital del Valle del Cauca fue epicentro de un atentado terrorista que dejó cinco muertos - crédito redes sociales

“Hoy ha sido un día de muerte en muchas regiones del país”, dijo Petro, y explicó el saldo de los atentados, mientras participaban en labores de erradicación de cultivos de coca. El homenaje del jefe de Estado se produjo durante la ceremonia de entrega de tierras y maquinaria agrícola, parte de un ambicioso programa de reforma agraria y apoyo a la agroindustria del departamento del Cesar, y con el que afirmó quiere combatir la criminalidad en toda Colombia.

“Es crimen de guerra, es crimen de lesa humanidad, desde la juridicidad de la Corte Penal Internacional. Y es terrorismo desde el concepto de terrorismo”, agregó el primer mandatario, que reaccionó frente a las incursiones que han causado escozor, y una dura reacción de los sectores políticos que han cuestionado los alcances de lo que sería la fracasada política de Paz Total; impulsada por el Ejecutivo sin que se registren resultados concretos en seguridad.

En relación con Cali, en el que los muertos los puso la ciudadanía, Petro fue contundente. “No es lo mismo un combate entre fuerzas que portan ambas armas que matar civiles desarmados... Lo que acontece en Cali es un acto que irradia pánico en la población civil a partir de asesinarla y de manera sistemática... Es crimen de guerra, es crimen de lesa humanidad, desde la juridicidad de la Corte Penal Internacional. Y es terrorismo desde el concepto de terrorismo”.

El atentado contra un helicóptero de la Policía Nacional dejó ocho muertos - crédito @AndresJRendonC/X

Y acotó que los hechos en la capital vallecaucana buscar “irradiar pánico en la población civil a partir de asesinarla y de manera sistemática”, pues indicó que es la segunda vez que ocurre en su Gobierno. “Y de tener un alto número de personas civiles asesinadas sistemáticamente”, dijo el mandatario frente a este suceso, que obligó a las autoridades locales a tomar una serie de medidas para preservar el orden público en una zona de alto riesgo.

E insistió en que los hechos en Amalfi evidenciarían la relación directa entre el Frente 36 y la economía ilícita del narcotráfico. “El frente 36, como se le denomina allí, cuyo dirigente es un señor alias Barbas, pues no hace sino cuidar un cultivo de hoja de coca. Está ligado exclusivamente a una economía ilícita que tiene como fin ser la mercancía del narcotráfico”, denunció Petro ante los asistentes, a los que les recordó la urgencia de combatir estas estructuras.