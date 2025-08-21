Colombia

Murió en Santander la mamá de Carlos Ramón González, exdirector del Dapre prófugo de la justicia

El deceso de Rosalba Merchán de González ocurre en medio de la controversia por el asilo político del exfuncionario, quien enfrenta cargos de corrupción y permanece en Nicaragua

Por Dahana Ospina

El deceso de la madre de Carlos Ramón González ocurre en medio de la controversia por el asilo político del exfuncionario. - crédito Instagram @luzdanaleal

La familia de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) y actualmente prófugo de la justicia colombiana, confirmó el fallecimiento de su madre, Rosalba Merchán de González, en el municipio de Puente Nacional, Santander, el 20 de agosto de 2025.

La información fue dada a conocer por Luz Dana Leal, esposa de Carlos Ramón González, quien compartió el mensaje en redes sociales la noche del miércoles.

En una publicación en su cuenta de Instagram expresó: “Nos unimos en oración por el descanso eterno de mi querida suegra, Rosalba Merchán de González, quien con su bondad y amor marcó la vida de todos los que la rodearon. Tu luz y tu legado seguirán guiando a nuestra familia”. El fallecimiento de Rosalba Merchán de González, nacida en octubre de 1929, se produjo en la localidad santandereana donde residía.

Rosalba Merchán de González murió en Puente Nacional mientras su hijo permanece asilado en Nicaragua. - crédito Instagram @luzdanaleal

Carlos Ramón González no ha realizado un pronunciamiento público sobre el deceso de su madre, según indica la información compartida hasta el momento. El exdirector del DAPRE permanece en Nicaragua, país que le concedió asilo político tras ser señalado por la justicia de Colombia, según ha trascendido en versiones oficiales y familiares.

Un fallecimiento en medio de un caso judicial y controversia diplomática

La muerte de Rosalba Merchán ocurre mientras su hijo enfrenta cuestionamientos legales en Colombia por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El exfuncionario es requerido por delitos que incluyen cohecho, peculado y lavado de activos, investigaciones que han puesto a González en el centro del debate público y político.

El Gobierno colombiano, a través de los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia, solicitó de manera formal a Nicaragua la revocatoria del asilo otorgado a González, argumentando que los delitos que se le imputan no corresponden a causas de persecución política. Esta situación ha llevado a una controversia diplomática entre ambos países, sin que hasta la fecha exista un cambio en la postura del gobierno nicaragüense, que sostiene su decisión amparándose en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Nicaragua negó extradición de González - crédito iStock/Presidencia

La familia de Carlos Ramón González señaló en las que la memoria de Rosalba Merchán continuará presente como un referente de generosidad y fortaleza en la familia y en quienes compartieron con ella a lo largo de los años. Hasta ahora no se han comunicado detalles acerca de los motivos del fallecimiento.

Reactivación mediática del nombre del exfuncionario

Carlos Ramón González ha mantenido bajo perfil mediático desde su salida de Colombia y su establecimiento en Nicaragua. El caso UNGRD provocó que su nombre acaparara titulares nacionales, mientras la justicia colombiana continúa procesos en su contra. El escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres involucra presuntas irregularidades millonarias y tiene a González en la lista de investigados por la Fiscalía.

A pesar de la magnitud pública de la investigación, el asunto personal del fallecimiento de su madre ha sido manejado de manera reservada tanto por la familia directa de González como por su círculo más cercano. La esposa del exdirector del DAPRE, Luz Dana Leal, reiteró el carácter emotivo del momento mediante sus mensajes.

La proyección internacional del caso se mantiene, pues la presencia de González en suelo nicaragüense y el otorgamiento del asilo político han generado múltiples reacciones oficiales en torno a las relaciones entre Colombia y Nicaragua. Mientras tanto, la familia González Merchán agradeció las muestras de solidaridad recibidas en las últimas horas.

Carlos Ramón González ha mantenido bajo perfil mediático desde su salida de Colombia y su establecimiento en Nicaragua. - crédito Presidencia de la República

Sin detalles sobre exequias ni postura oficial del exfuncionario

Hasta el momento no se han revelado mayores detalles sobre los actos fúnebres ni sobre el posible regreso o pronunciamiento de Carlos Ramón González tras la muerte de su madre. Los allegados destacaron la huella de Rosalba Merchán de González como figura central en el entorno familiar.

Fuentes oficiales y familiares se abstuvieron de ofrecer más información sobre la causa exacta de la muerte de Rosalba Merchán, cuya vida se extendió por casi 96 años. El caso de Carlos Ramón González continúa vinculado a investigaciones por corrupción, mientras el entorno familiar atraviesa por el luto en Santander.

