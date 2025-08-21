Colombia

Ministro de Hacienda, Germán Ávila, calculó que el gasto en salud superará los $180 billones en 2036 tras reforma del Gobierno

El aval fiscal radicado por la cartera de Hacienda ante el Congreso detalla que el nuevo modelo sanitario propuesto por el Ejecutivo necesitará un fuerte aumento presupuestal durante la próxima década

Frank Saavedra

Por Frank Saavedra

Guardar
Crecen los recursos para salud
Crecen los recursos para salud en Colombia, Ministerio de Hacienda impulsa reforma estimada en $180 billones - crédito @MinHacienda/X

El Ministerio de Hacienda, Germán Ávila, radicó ante el Congreso el sexto aval fiscal de la reforma a la salud, destacando que el modelo propuesto por el gobierno de Gustavo Petro implicará un costo acumulado superior a $180 billones para 2036.

La cifra se apoya en nuevas proyecciones de gasto y fuentes de financiación, en medio del debate legislativo sobre la viabilidad de la reforma estructural al sistema de salud en Colombia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Ávila presentó oficialmente ante la Comisión Séptima del Senado el análisis fiscal que acompaña al proyecto del Gobierno, el cual busca destrabar el trámite legislativo tras cinco meses de discusión.

El documento remitido contempla una hoja de ruta financiera actualizada sobre la implementación del nuevo modelo. El envío incluyó detalles sobre los recursos requeridos, el crecimiento estimado en los aportes de diferentes fuentes y los riesgos fiscales que asume el Estado si la reforma avanza.

El Ministerio de Hacienda proyecta
El Ministerio de Hacienda proyecta que la atención en salud de mediana y alta complejidad absorberá $112 billones en 2036 - crédito @MinHacienda/X

En el texto presentado, el Ministerio de Hacienda precisa que el sector salud contará con $112,6 billones en 2026 y alcanzará $114,8 billones en 2027, según datos reportados por La República.

Hacia 2036, la asignación podría crecer hasta $191,7 billones, dependiendo de la evolución macroeconómica y de eventuales ajustes en el texto normativo debatido.Esta evolución también modifica la participación del sector en el Producto Interno Bruto (PIB), que pasaría de 6,3% en 2026 a 7,73% en 2036.

El ministro Ávila enfatizó la importancia de este aval, asegurando que “tenemos fuentes por $112 billones en 2026, $114,8 billones en 2027 y hasta $191,7 billones, pasando por una participación en el Producto Interno Bruto de 6,3% en 2026 hasta 7,73% en 2036”.

De acuerdo con el documento que será debatido en el Congreso, los aportes de la Nación al sistema de salud crecerán en promedio 8,13% anual. El Sistema General de Participaciones incrementará a una tasa aproximada de 4,3% por año, mientras que las cotizaciones de los trabajadores mantendrán un crecimiento promedio de 2,87% anual.

El gasto sanitario aumentará su
El gasto sanitario aumentará su participación en el PIB del 5,88% en 2026 al 7,28% en 2036, según proyecciones oficiales- crédito Colprensa

Estos son los ingresos que respaldarían el funcionamiento del nuevo modelo y la cobertura de los costos operativos y reformas en marcha.

El Ministerio destacó que el impacto fiscal de la propuesta puede incorporarse al mismo tiempo con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, “manteniendo la sostenibilidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud y de las finanzas públicas”.

El análisis sostiene que las obligaciones acumuladas serán atendidas teniendo en cuenta la priorización y las definiciones que realice el Ministerio de Salud y Protección Social (Msps) con cargo a los recursos disponibles, dando cumplimiento a la autonomía presupuestal dispuesta en el artículo 110 del Estatuto Orgánico de Presupuesto”.

En caso de que el proyecto avance, el gasto total del sistema de salud colombiano pasaría de representar el 5,88% del PIB en 2026 a un 7,28% para 2036. Las estimaciones oficiales parten de un crecimiento anual real del salario mínimo de 1% y de los supuestos macroeconómicos consignados en el marco fiscal vigente, según constató el viceministro Leonardo Pazos al entregar el informe ante el Congreso.

El segundo mayor rubro está relacionado con “atención primaria en salud”, que implica la puesta en funcionamiento de los Centros de Atención Primaria en Salud (Caps), la conformación de los Equipos de Salud Territorial y la contratación de personal médico y administrativo, áreas señaladas como prioritarias por el Ministerio de Salud.

El fortalecimiento de la red
El fortalecimiento de la red pública recibirá $5,5 billones y las prestaciones económicas $4,4 billones en 2036 - crédito Visuales IA/Imagen Ilustrativa Infobae

Entre otros frentes que demandarían inversiones relevantes figuran el fortalecimiento de la red pública hospitalaria, estimado en $5,5 billones para 2036, y las prestaciones económicas —incluidos pagos por incapacidades y licencias de maternidad y paternidad— cuyo monto se calcula en $4,4 billones.

El análisis también detalla el plan para incorporar nuevas fuentes de financiación, principalmente la destinación completa de los llamados “impuestos saludables”: gravámenes al tabaco, alcohol, bebidas azucaradas y productos ultraprocesados, además del IVA social aplicado a servicios de salud.

El informe financiero presentado por el Ministerio de Hacienda está basado en cálculos suministrados por el Ministerio de Salud y Protección Social, ajustados a precios constantes de 2025. Las cifras permanecerán sujetas a revisión, pues podrían variar tras cambios legislativos o alteraciones en las variables macroeconómicas sobre las que se construyeron los escenarios de sostenibilidad.

Temas Relacionados

Ministerio de HaciendaGermán ÁvilaReforma a la saludGobierno nacionalGustavo PetroGuillermo Alfonso JaramilloCongreso de la RepúblicaColombia-noticias

Más Noticias

Alejandra Serje le respondió a la “Negra Candela” por llamarla “adorno de televisión”: “Yo estudié y me preparé, no conoces mi historia”

En presentadora de ‘Lo sé todo’ aprovechó el espacio en el pódcast de Tatiana Franko para responderle a la periodista por sus comentarios despectivos

Alejandra Serje le respondió a

Gobierno destinará $260.000 millones para ejecutar sanciones restaurativas de la JEP en casos de falsos positivos y secuestros

Estas medidas incluyen trabajos, obras y actividades reparadoras en zonas rurales y urbanas, y buscan garantizar la reparación efectiva de las comunidades afectadas por el conflicto armado

Gobierno destinará $260.000 millones para

Abogado de Keralty responsabiliza al Gobierno de Petro por crisis en salud: “El sistema como tal se ha deteriorado” y advierte sobre retrasos en la atención

La prolongada disputa jurídica y política expone tensiones estructurales y pone en entredicho la protección de derechos fundamentales

Abogado de Keralty responsabiliza al

Magnicidio Miguel Uribe: este sería el disidente de las Farc con el que Katerine Martínez se reuniría en Caquetá

Después de cometer el crimen en el parque El Golfito, en el occidente de Bogotá, alias Andrea huyó a Florencia, donde fue capturada por las autoridades

Magnicidio Miguel Uribe: este sería

Detrás del magnicidio de Miguel Uribe Turbay estaría la Segunda Marquetalia: el ministro de Justicia habló de esta “hipótesis principal”

Así lo confirmó Eduardo Montealegre, que maneja una hipótesis sobre la extensión que tendría el grupo armado en diferentes zonas del país

Detrás del magnicidio de Miguel
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Helicóptero de la Policía Nacional

Helicóptero de la Policía Nacional fue atacado con un dron en zona rural de Amalfi, Antioquia: habría un oficial muerto

Cayó alias Óscar, supuesto nexo del Clan del Golfo que coordinaba el envío de cocaína: Estados Unidos pidió su extradición

Comandos de Frontera podrían ayudar a resolver la guerra por la cocaína en zona limítrofe entre Colombia y Ecuador: esto dice el Time de Nueva York

Abogado del Clan del Golfo desmintió a Petro sobre presencia del grupo armado en la Junta del Narcotráfico: “Son casi imposibles”

Condenan a 40 años a exparamilitar de las AUC por desaparición de siete funcionarios del CTI en Cesar: aún no encuentran los restos

ENTRETENIMIENTO

Alejandra Serje le respondió a

Alejandra Serje le respondió a la “Negra Candela” por llamarla “adorno de televisión”: “Yo estudié y me preparé, no conoces mi historia”

Aida Victoria Merlano hizo curiosa consulta en internet sobre su la maternidad y las noches con su bebé

Ornella Sierra habló entre lágrimas sobre su polémica relación con Farid Pineda: confesó que no conocía su estado civil

Karina García y Andrés Altafulla reaparecieron juntos dando fin a los rumores de ruptura: lanzarán canción en pareja

Silvestre Dangond inaugura la casa-museo gratuita ‘Las Locuras de Silvestre’ en Barranquilla

Deportes

Enrique Camacho reveló detalles de

Enrique Camacho reveló detalles de cómo fue su última conversación con David Gónzalez, extécnico de Millonarios: “Reconozco su caballerosidad”

Dumek Turbay aseguró que Hernán Torres rechazó la oferta de Real Cartagena y le dijo que “sí” a Millonarios

Este es el lujoso hotel donde se hospeda Luis Díaz como jugador del Bayern Múnich

Este es el ambicioso objetivo de Egan Bernal en la Vuelta a España 2025: “lo siguiente sería un top 5″

Este fue el insólito motivo por el cual se retrasó el partido del Inter de Porto Alegre, de Rafael Santos Borré, ante Flamengo por Copa Libertadores