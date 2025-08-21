Colombia

Juan Espinal exigió la renuncia del ministro de Defensa tras ataque del Clan del Golfo en Antioquia: “Le salió muy mal”

El congresista cuestionó la gestión del jefe de la cartera, Pedro Sánchez, luego del acto terrorista del grupo armado en Amalfi, señalando graves fallas en la respuesta de la fuerza pública

Carol Salazar

Por Carol Salazar

Guardar
El ministro de Defensa reporta
El ministro de Defensa reporta más de 300 integrantes de grupos criminales neutralizados en el Huila en 2024 - crédito Colprensa

El congresista Juan Espinal criticó duramente la gestión del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, a raíz del reciente ataque atribuido al Clan del Golfo en Amalfi, Antioquia. El incidente, que dejó en evidencia fallas en el operativo de la Policía Nacional y resultó en la destrucción de un helicóptero, generó fuertes cuestionamientos en el ámbito político.

Según la información divulgada por Pedro Sánchez, las capacidades de las Fuerzas Militares y la Policía fueron superadas por la acción delictiva, lo que derivó en la muerte de al menos seis uniformados y en la afectación física de otros ocho. Para extraer al personal, se requirió del uso coordinado de artillería terrestre, armamento aéreo y la neutralización de criminales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El ministro explicó que se adelantarán las investigaciones sobre lo ocurrido y que cuando se conozca más información al respecto, la ciudadanía será informada. Además, aseguró que, pese a la dureza del golpe perpetrado por el “cartel del narcotráfico y terror”, el Estado no cederá ante la intimidación: “No nos van a doblegar ante el terror. Nos levantamos y avanzamos de la mano de toda la población para derrotar a estas estructuras criminales y proteger la vida de nuestra gente”.

El ministro de Defensa, Pedro
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció la continuidad de operativos en contra de la criminalidad, tras ataque en Amalfi - crédito @PedroSanchezCol/X

Frente a este comunicado, el representante a la Cámara por el Centro Democrático fue contundente al exigir la renuncia inmediata al alto funcionario, advirtiendo falencias en su labor como titular de la cartera que debe garantizar la seguridad de la población y de la misma fuerza pública.

El operativo contra el narcotráfico le salió muy mal Ministro, asuma la responsabilidad, por respeto a los colombianos debería renunciar de inmediato”, señaló.

Indicó que la seguridad nacional quedó seriamente comprometida y cuestionó la capacidad del ministro para liderar el sector de la defensa: “Puede que haya sido muy buen militar, pero como Ministro es todo un fracaso”. De igual manera, defendió la labor de los efectivos caídos, denunció la falta de protección a las autoridades y acusó al Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, de propiciar un clima de impunidad en el país.

“Nos están matando los héroes de la patria, y su Presidente continúa beneficiando a los criminales y bandidos que tienen al país en jaque mate. ¡Irresponsables!”, aseveró.

El congresista Juan Espinal criticó
El congresista Juan Espinal criticó la gestión del ministro Pedro Sánchez en la defensa del país - crédito @Juan_EspinalR/X

La Paz Total de Petro: beneficios para criminales y expansión de grupos armados

El primer mandatario ha estado implementando una política de Paz Total fuertemente cuestionada por varios sectores del país, que se centra en adelantar negociaciones de paz con grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc. Las conversaciones de paz han pasado por varios momentos de crisis debido a incumplimientos de las organizaciones criminales.

Sin embargo, el jefe de Estado insiste en la necesidad de caminar hacia la paz por medio del diálogo y brindando algunos beneficios a los integrantes de las organizaciones ilegales que se acojan a las exigencias del Gobierno. Para garantizar el avance de las negociaciones, ha permitido la suspensión de órdenes de captura de algunos criminales, con el fin de que contribuyan a la verdad y a la paz.

En medio de sus intentos por lograr acuerdos de paz con las estructuras, estas se han fortalecido y extendido por el territorio nacional. De acuerdo con un informe revelado por Human Rights Watch (HRW) en enero de 2025, para junio de 2024, el Clan del Golfo ya hacía presencia en 392 municipios; el ELN, en 232; y las disidencias de las Farc, en 299.

El Clan del Golfo hace
El Clan del Golfo hace presencia en más de 390 municipios de Colombia - crédito Colprensa

Dos años y medio después de que el presidente Gustavo Petro asumiera la Presidencia, su estrategia de ‘paz total’ ha logrado resultados limitados en la reducción de los abusos contra la población civil (…). La violencia adoptó nuevas formas y los grupos armados han ampliado nuevamente su presencia en zonas del país”, precisó HRW en el informe.

Temas Relacionados

Juan EspinalPedro SánchezMinistro de DefensaClan del GolfoFuerzas MilitaresAntioquiaNarcotráficoColombia-Noticias

Más Noticias

Colombia: cotización de cierre del euro hoy 21 de agosto de EUR a COP

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Colombia: cotización de cierre del

Valor de cierre del dólar en Colombia este 21 de agosto de USD a COP

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Valor de cierre del dólar

Suministro eléctrico de hogares colombianos está en peligro por improvisación del Gobierno Petro en uno de sus programas

El crecimiento de la demanda y la situación financiera de Air-e exigen decisiones firmes para evitar riesgos en el servicio y la estabilidad del sector

Suministro eléctrico de hogares colombianos

Sinuano Día: estos son los resultados ganadores de este jueves 21 de agosto de 2025

Este es el sorteo más importante de la costa caribe colombiana que juega en el departamento de Córdoba

Sinuano Día: estos son los

Ministro de Defensa lanzó fuerte advertencia tras atentado en Amalfi: “El Clan del Golfo será enfrentado con toda la contundencia del Estado”

Un helicóptero de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía fue destruido por explosivos lanzados desde un dron, hecho que fue calificado por Pedro Sánchez como un acto de terror

Ministro de Defensa lanzó fuerte
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Helicóptero de la Policía Nacional

Helicóptero de la Policía Nacional fue derribado en zona rural de Amalfi, Antioquia: hay por lo menos seis muertos

Cayó alias Óscar, supuesto nexo del Clan del Golfo que coordinaba el envío de cocaína: Estados Unidos pidió su extradición

Comandos de Frontera podrían ayudar a resolver la guerra por la cocaína en zona limítrofe entre Colombia y Ecuador: esto dice el Time de Nueva York

Abogado del Clan del Golfo desmintió a Petro sobre presencia del grupo armado en la Junta del Narcotráfico: “Son casi imposibles”

Condenan a 40 años a exparamilitar de las AUC por desaparición de siete funcionarios del CTI en Cesar: aún no encuentran los restos

ENTRETENIMIENTO

Shakira, de ‘Yo me llamo’,

Shakira, de ‘Yo me llamo’, interpuso medidas judiciales contra Maluma, integrante del ‘reality’: “Imposible llegar a un acuerdo”

El ministro de Justicia se refirió al traslado de Epa Colombia desde la cárcel: “Recibió amenazas”

Alejandra Serje le respondió a la “Negra Candela” por llamarla “adorno de televisión”: “No conoces mi historia”

Aida Victoria Merlano hizo curiosa consulta en internet sobre su la maternidad y las noches con su bebé: “¿A qué edad empiezan?"

Ornella Sierra habló entre lágrimas sobre su polémica relación con empresario con quien estuvo siendo casado: confesó que no conocía su estado civil

Deportes

Rodrigo Holgado tendría todo listo

Rodrigo Holgado tendría todo listo para salir de América y partir al fútbol argentino: compartiría equipo con colombiano

Esta es la historia de Independiente del Valle: el matagigantes del Ecuador al que se enfrentará Once Caldas en la Copa Sudamericana

Luis Díaz lanzó advertencia a sus rivales de la Bundesliga previo al debut en Alemania: “Van a pasar cosas muy buenas con Harry, Olise”

Ricardo ‘el Gato’ Pérez dio la cara por la falta de continuidad de jugadores en Millonarios en el segundo semestre del 2025: “Tenemos que remplazar”

Enrique Camacho reveló detalles de cómo fue su última conversación con David Gónzalez, extécnico de Millonarios