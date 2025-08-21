Juan Espinal exigió la renuncia del ministro de Defensa tras ataque del Clan del Golfo en Antioquia: “Le salió muy mal”

El ministro de Defensa reporta más de 300 integrantes de grupos criminales neutralizados en el Huila en 2024 - crédito Colprensa

El congresista Juan Espinal criticó duramente la gestión del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, a raíz del reciente ataque atribuido al Clan del Golfo en Amalfi, Antioquia. El incidente, que dejó en evidencia fallas en el operativo de la Policía Nacional y resultó en la destrucción de un helicóptero, generó fuertes cuestionamientos en el ámbito político.

Según la información divulgada por Pedro Sánchez, las capacidades de las Fuerzas Militares y la Policía fueron superadas por la acción delictiva, lo que derivó en la muerte de al menos seis uniformados y en la afectación física de otros ocho. Para extraer al personal, se requirió del uso coordinado de artillería terrestre, armamento aéreo y la neutralización de criminales.

El ministro explicó que se adelantarán las investigaciones sobre lo ocurrido y que cuando se conozca más información al respecto, la ciudadanía será informada. Además, aseguró que, pese a la dureza del golpe perpetrado por el “cartel del narcotráfico y terror”, el Estado no cederá ante la intimidación: “No nos van a doblegar ante el terror. Nos levantamos y avanzamos de la mano de toda la población para derrotar a estas estructuras criminales y proteger la vida de nuestra gente”.

Frente a este comunicado, el representante a la Cámara por el Centro Democrático fue contundente al exigir la renuncia inmediata al alto funcionario, advirtiendo falencias en su labor como titular de la cartera que debe garantizar la seguridad de la población y de la misma fuerza pública.

“El operativo contra el narcotráfico le salió muy mal Ministro, asuma la responsabilidad, por respeto a los colombianos debería renunciar de inmediato”, señaló.

Indicó que la seguridad nacional quedó seriamente comprometida y cuestionó la capacidad del ministro para liderar el sector de la defensa: “Puede que haya sido muy buen militar, pero como Ministro es todo un fracaso”. De igual manera, defendió la labor de los efectivos caídos, denunció la falta de protección a las autoridades y acusó al Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, de propiciar un clima de impunidad en el país.

“Nos están matando los héroes de la patria, y su Presidente continúa beneficiando a los criminales y bandidos que tienen al país en jaque mate. ¡Irresponsables!”, aseveró.

La Paz Total de Petro: beneficios para criminales y expansión de grupos armados

El primer mandatario ha estado implementando una política de Paz Total fuertemente cuestionada por varios sectores del país, que se centra en adelantar negociaciones de paz con grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc. Las conversaciones de paz han pasado por varios momentos de crisis debido a incumplimientos de las organizaciones criminales.

Sin embargo, el jefe de Estado insiste en la necesidad de caminar hacia la paz por medio del diálogo y brindando algunos beneficios a los integrantes de las organizaciones ilegales que se acojan a las exigencias del Gobierno. Para garantizar el avance de las negociaciones, ha permitido la suspensión de órdenes de captura de algunos criminales, con el fin de que contribuyan a la verdad y a la paz.

En medio de sus intentos por lograr acuerdos de paz con las estructuras, estas se han fortalecido y extendido por el territorio nacional. De acuerdo con un informe revelado por Human Rights Watch (HRW) en enero de 2025, para junio de 2024, el Clan del Golfo ya hacía presencia en 392 municipios; el ELN, en 232; y las disidencias de las Farc, en 299.

“Dos años y medio después de que el presidente Gustavo Petro asumiera la Presidencia, su estrategia de ‘paz total’ ha logrado resultados limitados en la reducción de los abusos contra la población civil (…). La violencia adoptó nuevas formas y los grupos armados han ampliado nuevamente su presencia en zonas del país”, precisó HRW en el informe.