Colombia

Jessica Cediel respondió las críticas sobre su piel y reveló una condición que padece: “No se me ha acabado la vida”

La modelo y presentadora volvió a generar debate tras aparecer en redes sociales sin maquillaje y sin filtros, exhibiendo las manchas en su rostro ocasionadas por el melasma, condición cutánea que enfrenta desde hace años

Elsa Barrera

Por Elsa Barrera

Guardar
La presentadora mostró su piel
La presentadora mostró su piel sin filtros y respondió las críticas sobre su apariencia - crédito @emfuror/Instagram

La modelo y presentadora Jessica Cediel, a través de un video publicado en sus redes sociales, abordó de manera directa y sin reservas la condición dermatológica que enfrenta desde hace años.

Luego de publicar un clip en el que se somete a un procedimiento estético de hidratación, Cediel dejó ver las marcas que el melasma ha dejado en su piel, recibiendo tanto críticas como muestras de apoyo.

Con esto, la modelo no solo expuso su situación personal, sino que también abrió una conversación de fondo acerca de cómo los supuestos “defectos” no determinan el valor ni la belleza de una persona.

La conductora de televisión expuso su condición de hiperpigmentación, desatando una ola de reacciones - crédito @emfuror/Instagram

En un testimonio compartido a través de sus redes sociales, la exconductora de La Descarga de Caracol Televisión relató: “Oigan, ustedes saben que yo aquí me muestro tal cual porque I don’t care, I love myself (No me importa, me quiero a mí misma), me siento muy bien con mi naturalidad y les comparto lo que me hago de tratamientos de belleza y demás. Entonces, ayer les puse el resultado de una sesión de hidratación sin una gota de maquillaje y sin filtro y sin nada de nada y había muchas niñas que me estaban preguntando por las manchas”.

A pesar de que Jessica Cediel ha abordado públicamente el tema de su condición cutánea en varias ocasiones, una nueva ola de comentarios tras compartir imágenes al natural la llevó a responder una vez más sobre la realidad de convivir con el melasma.

El melasma, según la información médica recopilada por MSD Manuals, ocurre cuando “aparecen en la piel áreas parcheadas de color oscuro, generalmente en ambos lados de la cara”, y aunque es frecuente en mujeres, puede afectar a cualquier persona.

La presentadora enfrentó comentarios negativos tras revelar manchas en su rostro, defendiendo la aceptación personal y visibilizando una condición dermatológica común entre mujeres - crédito @emfuror/Instagram

La plataforma explica que “la causa más probable del melasma es la producción excesiva de melanina”, el pigmento responsable del color de la piel, y que suele verse agravado por la exposición solar, factores hormonales y predisposición genética. Las placas de pigmentación “no causan picor ni duelen, y solo son un problema estético”.

A raíz del video publicado sin filtros ni maquillaje, varias personas en redes sociales cuestionaron el origen de las manchas de Cediel. Comentarios como “¿Por qué una mujer como tú, que come sano y con una vida saludable, tiene esas manchas? ¿Es genética? ¿O antes no te cuidabas?” se dejaron leer en su perfil, además de publicaciones más incisivas como “qué horrible, tiene la cara manchada”.

Ante la insistencia, la modelo respondió reafirmando su postura de aceptación y su deseo de desestigmatizar los cambios visibles de la piel, especialmente entre las mujeres.

Tras recibir comentarios sobre las manchas en su piel, la reconocida modelo defendió la naturalidad y la autenticidad, generando una ola de apoyo y empatía entre sus seguidores - crédito @emfuror/Instagram

“No se me acaba la vida porque tengo la cara manchada. ‘Ay, que es que porque tienes ahí unos paños cafés aquí en las mejillas’. Parce, se llama melasma y a muchas mujeres nos da porque viene de adentro y se pone un poco más intensa, claro, cuando estamos expuestas al sol, a los climas cálidos, ya qué hacemos. Es nuestra vida, es nuestra cara y es nuestra piel, ¿qué más podemos hacer?”, expresó.

La presentadora aseguró que, tras años de luchar con tratamientos y productos distintos, ha llegado a la conclusión de que la aceptación es la mejor respuesta a una condición persistente y compleja: “Por ahora, las tratamos como las podemos tratar, las aceptamos, así que a la próxima no se sorprenda porque ya sabe que hay mujeres que tenemos melasma en la piel y eso no nos hace ni feas, ni menos personas, ni menos mujeres porque tengamos la carita manchada”.

Tras las declaraciones de la presentadora, las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo por parte de sus seguidores: “Bella con manchas o sin manchas”; “Una de las mujeres más hermosas de Colombia”; “Ella es di vi na ❤️“; ”Un rostro real 👏🏻 y muchas se obsesionan por lo que ven en las redes😂😂“; ”Así es mi Jessica Cediel bella que bueno que todas las que tenemos manchas fuéramos así de bellas 😍😍😍“.

