Detrás del magnicidio de Miguel Uribe Turbay estaría la Segunda Marquetalia: el ministro de Justicia habló de esta “hipótesis principal”

Eduardo Montealegre lanzó una hipótesis sobre el magnicidio de Miguel Uribe Turbay - crédito archivo Infobae Colombia

El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, reveló el 21 de agosto de 2025 una nueva hipótesis que manejan desde el Ministerio de Justicia, sobre el magnicidio perpetrado en contra del senador y precandidato presidecial Miguel Uribe Turbay, que apagó su vida el 11 del mismo mes.

En conversación con Noticias Caracol Ahora, el jefe de la cartera de Justicia aseguró que se trata de la hipótesis principal, sin excluir otras tantas que surjan de las investigaciones sobre el caso: “Tiene más fuerza en este momento, la de que los autores intelectuales son miembros de las antiguas Farc”.

El exfiscal Eduardo Montealegre aseguró que la Segunda Marquetalia estaría involucrada en el magnicidio del senador - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Agregó también que no son todos los miembros de la extinguida guerrilla, sino que pertenecen a una columna en específico a la que llaman Teófilo Forero, dirigida por alias Iván Márquez.

“Ya hay evidencias que apuntan hacia allá”, señaló el ministro Montealegre en conversación con ese medio de comunicación citado inicialmente.

Frente a las hipótesis que entregó recientemente, el jefe de la cartera de Justicia aseguró que todas estas son soportadas con información suministrada por la Fiscalía General de la Nación.

“Hay sustento, en primer lugar ha tenido gran respeto por las decisiones de la fiscal general de la Nación. Porque no se trata de que el presidente de la República le imponga hipótesis al ente acusador”, sentenció Montealegre, mientras las autoridades se concentran a buscar a la ficha clave entre alias El Costeño y la Segunda Marquetalia.