Benedetti culpó a la “fallida” guerra contra las drogas del ataque a uniformados en Amalfi, Antioquia: “Los muertos solo son nuestros”

El ministro del Interior cuestionó la efectividad de la estrategia internacional e insistió en que el Gobierno sí está luchando contra el narcotráfico

Carol Salazar

Carol Salazar

El ministro Armando Benedetti lamentó el asesinato de uniformados en Antioquia

El ministro del Interior, Armando Benedetti, criticó la política antidrogas que se está implementando en Colombia luego de que se reportara el ataque terrorista perpetrado por un grupo armado en Amalfi, Antioquia. Esta acción criminal dejó un saldo de al menos ocho uniformados muertos y otros ocho heridos. Su estado de salud, por el momento, se desconoce.

A través de su cuenta de X, el jefe de la cartera aseguró que el ataque se registró en medio de un operativo que estaban desarrollando miembros de la Policía Colombia que tenía como fin erradicar cultivos de coca en el territorio.

Según Benedetti, los hechos son el resultado de una fallida política de lucha contra el narcotráfico, que está afectando a la fuerza pública y a la población civil del país. “Los muertos en la fallida guerra contra las drogas los pone Colombia. Acompañamos a las familias de los miembros de la Policía Colombia quienes murieron y resultaron heridos cuando se disponían a sustituir cultivos de coca en un helicóptero que fue derribado”, afirmó Armando Benedetti.

El ministro cuestionó el efecto de la estrategia antidrogas internacional y señaló que, a pesar del esfuerzo, “la guerra solo es para el cultivador y el jíbaro”. Destacó que en otros países no logran capturar a los máximos responsables ni interceptar los circuitos financieros ni las propiedades obtenidas por los narcotraficantes.

Este Gobierno lucha contra el narcotráfico, pero qué triste que los muertos solo son nuestros y la guerra solo se libra en nuestro territorio”, remarcó.

El ministro Armando Benedetti aseguró que los muertos en la lucha contra el narcotráfico los está poniendo Colombia

Esta postura no es nueva dentro del Gobierno. El presidente Gustavo Petro, en varias oportunidades, ha criticado la lucha contra el narcotráfico en Colombia –que también responde a los intereses de Estados Unidos–, asegurando que no ha surtido los efectos esperados. Además, asegura que las estrategias que se implementan para acabar con el tráfico de estupefacientes están derivando en el asesinato de miles de personas en Colombia y en América Latina.

En septiembre de 2023, cuando apenas llevaba un poco más de un año de administración, ya había hecho una advertencia al respecto. En la clausura de la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre drogas, indicó que la misma democracia podría estar en riesgo por el incorrecto abordaje de la problemática en el país y en la región.

La política llamada guerra contra las drogas ha fracasado, no sirve, si la continuamos, no vamos sino a sumar otro millón de muertos en América Latina y vamos a tener más estados fallidos y vamos a tener, quizá, la muerte de la democracia en nuestro continente”, precisó el jefe de Estado en su momento.

El presidente de la República, Gustavo Petro, aseguró que la guerra contra el narcotráfico ha fracasado

Señalamientos a la Paz Total del presidente Petro

Contrario a lo expuesto por el ministro del Interior sobre el ataque en Antioquia, políticos de distintos sectores, incluyendo a la oposición, señaló como responsable al Gobierno nacional; específicamente, a la implementación de la política de Paz Total, que tiene como objetivo negociar con las organizaciones criminales para conseguir su desmovilización, su aporte a la verdad y el cese de hostilidades contra la población civil y la fuerza pública.

El precandidato presidencial y exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo comparte esta posición. En su cuenta de X, aseguró que las autoridades requieren de un fortalecimiento que les permita actuar de manera oportuna y eficaz ante el peligro.

Este ataque es otra consecuencia de la funesta “paz total”, que nos tiene en un caos total. Sin una fuerza pública sólida, preparada y capacitada, nunca podremos garantizar la seguridad para construir la paz. Esa es una lección que no podemos seguir ignorando. No se diga más”, aseveró el aspirante a la Presidencia.

El precandidato Sergio Fajardo culpó al Gobierno por el violento ataque armado que se registró en Antioquia

Temas Relacionados

Armando BenedettiPolítica antidrogasClan del GolfoAmalfiAntioquiaNarcotráficoAtaque terroristaColombia-Noticias

