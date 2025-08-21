Colombia

Álvaro Uribe provocó euforia entre sus seguidores tras prometer triunfo en 2026: “Nosotros vamos a ganar, vamos a ganar tranquilamente”

Con la presencia del exmandatario en las calles de Sabaneta, Antioquia, el líder reafirmó que no se apartará de la vida pública a pesar de su proceso judicial y reiteró que su compromiso es con el país

Katherine Lancheros

Por Katherine Lancheros

Guardar
El expresidente Uribe criticó la zona binacional con Venezuela - crédito Redes sociales/X

Después de que el Tribunal Superior de Bogotá le otorgara la libertad, luego de que fue condenado en primera instancia por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, el expresidente Álvaro Uribe Vélez hizo su reaparición pública el miércoles 20 de agosto en el municipio de Sabaneta (Antioquia), donde fue recibido por una multitud de ciudadanos que expresaron su apoyo a su regreso a la vida política.

Durante la jornada, Uribe estuvo acompañado por el alcalde del municipio, Alder Cruz, con el que recorrió varios sectores del municipio. El mandatario local destacó la trayectoria política del exmandatario y reconoció su trabajo en asuntos relacionados con la seguridad y la democracia del país, además afirmó que desde Sabaneta existía un compromiso de apoyo a la labor del ex jefe de Estado y a su propósito de continuar promoviendo lo que definió como un camino para la libertad y el futuro de la nación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En horas de la tarde, el expresidente asistió a una misa en la iglesia María Auxiliadora, y fue allí que agradeció por su libertad y pidió que se le declare inocente en el proceso judicial que enfrenta. Su participación en este espacio religioso llamó la atención por el tono espiritual con el que se dirigió a los asistentes, antes de trasladarse a un encuentro con sus seguidores.

El exmandatario participó en una
El exmandatario participó en una misa en la iglesia María Auxiliadora, donde agradeció por su libertad y pidió ser declarado inocente en el proceso judicial que enfrenta - crédito @ReporteYa/X

Posteriormente, frente a cientos de ciudadanos que lo rodearon, el exmandatario tomó la palabra; sus declaraciones fueron transmitidas a través de sus redes sociales y rápidamente se difundieron en distintos espacios políticos y mediáticos.

En su intervención, el expresidente Álvaro Uribe transmitió un mensaje en tono de promesa que despertó entusiasmo entre sus seguidores, generó expectativa y fue interpretado como una alusión directa al Gobierno de Gustavo Petro: “Esa es la división. Incluso tenemos que hacer un esfuerzo, hay muchas personas que votaron por el actual Gobierno, muchas de esas personas, aquí no, pero en Colombia, desde Sabaneta para Colombia”.

En medio de su discurso, insistió en que “nosotros vamos a ganar, vamos a ganar tranquilamente. Nosotros no vamos a decir ‘fuera’, vamos a decir ‘adentro democracia’”.

Álvaro Uribe insistió en la
Álvaro Uribe insistió en la necesidad de convocar a sectores que respaldaron al Gobierno actual en 2022, y aseguró que existe una alternativa en construcción para el país - crédito Lina Gasca/Colprensa

El exmandatario también convocó a diferentes sectores políticos a unirse en lo que llamó una propuesta democrática. “Esta es una lucha muy difícil, pero tenemos que hacerla amable para todos los colombianos. Y convocante a nuestros amigos más cercanos, aquellos con quienes tenemos afinidades, a todo el espíritu democrático, aquellos sectores que en un momento votaron por el actual Gobierno y que saben que no es el camino para Colombia”.

“Mostrarle aún a los que siguen allí convencidos que aquí hay una solución que estamos construyendo para todos los colombianos. Un camino amable, adentro democracia”, señaló el expresidente.

Estas declaraciones fueron recibidas con aplausos y consignas por parte de los asistentes. La insistencia en que “nosotros vamos a ganar, vamos a ganar tranquilamente” se interpretó como una proyección de cara a las elecciones presidenciales de 2026 y como un mensaje directo hacia el Gobierno actual.

El expresidente Álvaro Uribe reveló
El expresidente Álvaro Uribe reveló sus planes para las elecciones de 2026, según él, en pro del bienestar de Colombia- crédito Cristian Bayona/Colprensa

El expresidente, a pesar de su proceso judicial, reiteró en varias ocasiones que su compromiso era con el país y que no se apartaría de la vida pública. Antes de la condena, participó en una transmisión en vivo a través de sus redes sociales, en las que, luego de un foro de seguridad organizado por su colectividad, habló de la necesidad de consolidar lo que llamó una “gran unidad democrática”. Esta expresión, aunque ha estado presente en el lenguaje político, tomó un sentido particular en el contexto electoral que empieza a configurarse con miras a 2026.

“A mí me parece que la idea de muchos colombianos de tener una gran unidad democrática no se logra en reuniones cerradas, en conciliábulos, no se logra con acuerdos burocráticos, se logra hablando de cara al pueblo colombiano y con toda sinceridad sobre lo que unos y otros piensan”, expresó el exmandatario en su intervención, el 14 de junio de 2025, en la que además señaló la importancia de que ese diálogo se construya desde la franqueza, sin subterfugios ni acuerdos de espaldas a la ciudadanía.

Temas Relacionados

Álvaro Uribe VélezUribe en SabanetaElecciones 2026Gustavo PetroUribe en misaExpresidente fue a la igelsiaUribe elecciones 2026Colombia-Noticias

Más Noticias

Leonardo Castro se enfrentó a hinchas de Millonarios en medio de disturbios en el duelo frente a Unión Magdalena

Decenas de hinchas del conjunto Embajador tuvieron un cruce con el delantero caucano, que estaba ubicado en uno de los palcos de la tribuna occidental del estadio Nemesio Camacho El Campín

Leonardo Castro se enfrentó a

Padre de Valeria Afanador denunció rumores en medio de la desaparición de su hija: “Han empezado a especular en redes sociales”

Manuel Afanador pidió responsabilidad ante la difusión de teorías infundadas en redes sociales y solicitó a la ciudadanía colaborar con datos verídicos para encontrar a su hija desaparecida

Padre de Valeria Afanador denunció

Luis Sinisterra llegó motivado para ser la estrella del Cruzeiro: “Estoy muy contento de estar aquí en un gran equipo”

El atacante suma experiencia internacional y buscará potenciar el frente ofensivo del club brasileño en la segunda mitad de la temporada, pensando también en convocatoria de la selección Colombia

Luis Sinisterra llegó motivado para

Álvaro Uribe Vélez afirmó que la zona binacional con Venezuela es una estrategia para “proteger a Maduro”

El exmandatario denunció el avance del “narcoterrorismo” y la pérdida de tranquilidad en amplias zonas del país durante su discurso en Sabaneta

Álvaro Uribe Vélez afirmó que

Suspenden el partido Millonarios vs. Unión Magdalena por desórdenes en tribuna de El Campín: volaron zapatos y hubo invasión

En medio de la crisis de los azules, que perdió por 2-1 en juego aplazado de la jornada dos, el inconformismo de los aficionados llegó al punto de un incidente en el sector norte

Suspenden el partido Millonarios vs.
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Condenan a 40 años a

Condenan a 40 años a exparamilitar de las AUC por desaparición de siete funcionarios del CTI en Cesar: aún no encuentran los restos

Masacre en Mesitas del Colegio: el vínculo con San Andresito de la 38 que tendría una de las personas asesinadas

Dos soldados secuestrados en Cúcuta fueron entregados a una comisión de la ONU en límites con Venezuela

Representante a la Cámara cuestionó a la defensora del Pueblo por su silencio ante la desaparición de mujeres en el Valle del Cauca

Quién es alias Sara, líder de las disidencias capturada por segunda vez: es pareja de uno de los cabecillas más buscados

ENTRETENIMIENTO

Shakira y la lista de

Shakira y la lista de famosos con los que fue vinculada sentimentalmente tras terminar con Piqué

Valentina Taguado, de ‘MasterChef Celebrity’, reveló los alimentos que no se atreve a comer: uno de ellos sabe a tierra

Vanessa Kirby conquista a la audiencia de Netflix Colombia con esta película de suspenso

Video: Salvador, hijo de Mateo Carvajal, cantó por primera vez una de las barras de Nacional: hasta groserías dijo

Marbelle hizo importante solicitud a quienes oraron por Miguel Uribe: “Salvar a Colombia”

Deportes

Richard Rios y Jhon Jader

Richard Rios y Jhon Jader Durán vivieron realidades opuestas en la Champions League

Esta es la millonaria cifra que Sunderland pagaría por Jhon Lucumí: Bologna se frota las manos

Huracán, el “hijo” de los colombianos: estas han sido las series que ha perdido el Globo argentino contra equipos cafeteros

Suspenden el partido Millonarios vs. Unión Magdalena por desórdenes en tribuna de El Campín: volaron zapatos y hubo invasión

Polémica en Atlético Nacional por eliminación en Copa Libertadores: Edwin Cardona es criticado por un compañero por expulsión