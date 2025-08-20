Colombia

Resultados ganadores del Sinuano Día del miércoles 20 de agosto de 2025; premio mayor $1.500 millones

Este es el sorteo más importante de la costa caribe colombiana que juega en el departamento de Córdoba

Por Rodrigo Gutiérrez González

Desde un acierto puedes obtener un premio con la lotería del Sinuano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aquí están los números ganadores del más reciente sorteo Sinuano Día, una de las principales loterías de Colombia que multiplica hasta por 4 mil 500 veces el dinero de la apuesta.

Resultados Sinuano Día último sorteo

Fecha: 20 de agosto de 2025

Sorteo: Sinuano Día.

Números ganadores: 8422

La quinta: 4

Recuerde que esta lotería lleva a cabo dos sorteos diariamente: el primero, SinuanoDía, que se celebran de lunes a sábado a las 14:30 horas y los domingos a las 13:00 horas; y el segundo, Sinuano Noche, que se publica de lunes a sábado a las 22:30 horas y los domingos a las 20:30 horas. Se trata una de las pocas loterías que lleva a cabo sus sorteos hasta en días festivos.

Guarde bien el boleto porque es el comprobante oficial para reclamar el premio en caso de resultar ganador, hay que mantenerlo en un lugar seguro y procurar que no se pierda.

Si ganó alguno de los premios, se debe acudir a cualquier punto de venta con tu boleto e identificación oficial, donde se podrá cobrarlo sin problemas.

Recomendaciones para guardar y validar el billete ganador de la lotería Sinuano

Este es el peculiar plan de premios del Sinuano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para guardar y validar el billete ganador de la Lotería Sinuano, es fundamental:

Conservar el boleto original en buen estado, ya que es el único documento legal que acredita el derecho a reclamar el premio. Guardarlo en un lugar seguro, seco y protegido, para evitar que se deteriore, se moje o se ensucie, ya que un billete dañado puede impedir el cobro del premio. Tomar una fotografía o escanear el billete apenas se adquiere para tener un respaldo digital por si acaso.

Para validar el boleto, debes:

  1. Verificar el número ganador en fuentes oficiales como la página web de la Lotería Sinuano o medios confiables de resultados.
  2. Presentar el billete original junto con tu documento de identidad en los puntos autorizados es indispensable para cobrar. En caso de premios mayores, el trámite puede requerir adicionalmente documentos como certificado bancario.
  3. Recuerda que el billete debe ser legible y sin alteraciones para que sea aceptado sin problemas al momento de reclamar.

Evita divulgar públicamente que posees un billete ganador para evitar fraudes o presiones. Mantén la discreción mientras verificas los resultados. Respeta los plazos oficiales para reclamar el premio y acude a los distribuidores o oficinas autorizadas de la Lotería Sinuano para garantizar un proceso seguro y confiable.

Así proteges tu derecho y facilitas un cobro sin contratiempos.

