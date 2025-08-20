Colombia

Resultados El Dorado Mañana los números ganadores de hoy miércoles 20 de agosto

Como todos los días Infobae Colombia te comparte los resultados del sorteo de este miércoles de una de las loterías más populares del país

Por Armando Montes

Guardar
El sorteo de la lotería
El sorteo de la lotería El Dorado se lleva a cabo todos los días (excepto los lunes) a las 11:30 horas (Jesús Avilés/Infobae)

La lotería El Dorado Mañana ha conquistado a miles de jugadores en todo el país, gracias a su atractivo sistema de premios y sus sorteos diarios. Cada mañana, de lunes a sábado, se celebra el sorteo matutino a las 11:00 a.m., un evento lleno de expectativa para los participantes.

Los resultados son transmitidos en vivo por las plataformas oficiales de la lotería y por Canal 1, garantizando transparencia y emoción en cada jugada. Esta lotería se destaca por la flexibilidad en sus premios, que varían según los números acertados y el tipo de apuesta realizada.

Recuerda siempre conservar tu boleto, ya que sin él no podrás reclamar el premio en caso de ganar. ¡Aquí tienes los números ganadores de hoy!

Números ganadores El Dorado Mañana

Fecha: 20 Agosto 2025

Resultados: 9647 - 7

Cómo se juega El Dorado Mañana

Cada sábado puedes ganar millones
Cada sábado puedes ganar millones de pesos en los diferentes premios que sortea la Lotería de Boyacá (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lotería El Dorado se juega todos los días y ofrece una forma única y emocionante de apostar, en la que los números y su orden son fundamentales. A diferencia de otras loterías con billetes predefinidos, aquí tienes la libertad de elegir un número de hasta cuatro dígitos, aumentando tus opciones de ganar.

Los premios están directamente ligados al monto apostado y se dividen en dos modalidades principales: apuesta directa y combinada. En la apuesta directa, el número que elijas debe coincidir exactamente con el número ganador del sorteo. Por otro lado, en la apuesta combinada, eliges el mismo número, pero no importa el orden en el que aparezca.

La Lotería El Dorado Mañana tiene seis premios diferentes, dependiendo del número de cifras que aciertes:

4 cifras (apuesta directa): 4.500 veces el valor apostado.4 cifras (apuesta combinada): 208 veces lo apostado.3 últimas cifras (apuesta directa): 400 veces el monto de la apuesta.3 últimas cifras (apuesta combinada): 83 veces tu apuesta.2 cifras acertadas: 50 veces lo apostado.Última cifra acertada: cinco veces lo apostado.

El sorteo se lleva a
El sorteo se lleva a cabo de lunes a sábado a las 11:30 hora local (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dónde comprar tu boleto

Jugar en esta lotería es muy sencillo y accesible. Los billetes están disponibles en puntos de venta autorizados en todo el país, además de la opción de comprarlos en línea a través de la página web oficial, una alternativa implementada en los últimos años.

Para participar, solo necesitas elegir tu modalidad de apuesta: directa (donde el orden del número debe coincidir exactamente) o combinada (el orden no importa). Luego, seleccionas cuántas cifras deseas jugar, de una a cuatro y defines el monto que quieres apostar, desde pequeñas cantidades hasta sumas más significativas.

La Lotería El Dorado se juega todos los días, lo que te brinda la posibilidad de adquirir un boleto diariamente y disfrutar de la emoción de participar con frecuencia. Los resultados del sorteo se publican poco después de realizarse, facilitando el acceso a la información de los números ganadores.

Si ganas, puedes reclamar tu premio en cualquier punto autorizado de venta. Solo necesitas presentar tu boleto en buen estado, ya que es el documento oficial requerido para el cobro. En el lugar te proporcionarán las instrucciones necesarias para recibir tu dinero de forma segura y rápida. ¡Buena suerte!

¿Qué es la lotería El Dorado?

Este sorteo es supervisado por Grupo Empresaria y la Secretaría Distrital del Gobierno y Lotería de Bogotá. En Colombia las loterías tienen un propósito altruista, puesto que parte de las ganancias que dejan los diferentes concursos es destinado para el sector salud del país.

La lotería el dorado fue creada después del año 2000, su modalidad diaria es lo que llamó la atención de miles de colombianos que están en busca de probar su suerte y ganar diferentes premios por medio del azar.

Los resultados se publican todos los días poco después del sorteo y los participantes cuentan con la posibilidad de verificar rápidamente si el número que seleccionado fue el ganador.

Temas Relacionados

Lotería El Dorado MañanaColombia-noticiasColombia-loteriasNoticias

Más Noticias

SCG reporta temblor en Antioquia: magnitud y hora del sismo

El Servicio Geológico Colombiano es el encargado de monitorear y analizar la actividad sísmica en el país, así como la evaluación de una posible amenaza a causa de un movimiento telúrico

SCG reporta temblor en Antioquia:

Clara López confirmó que será precandidata presidencial: “Buscaré que el país continúe la transformación iniciada por Petro”

La senadora del Pacto Histórico aseguró que su intención es llegar a la consulta interpartidista de marzo de 2026, que lleva el nombre de ‘Frente Amplio’

Clara López confirmó que será

Gustavo Petro se refirió nuevamente al magnicidio de Miguel Uribe y lanzó pullas a la Fiscalía de Francisco Barbosa

El presidente colombiano hizo referencia a una hipótesis mencionada por ‘Antonio García’, líder del ELN, frente a las causas del magnicidio del senador y precandidato presidencial del Centro Democrático

Gustavo Petro se refirió nuevamente

Bruce Mac Master cuestionó reforma tributaria: “¿Puede Colombia aprobar un incremento de presupuesto general de hasta $553 billones"

El presidente de la Andi advierte sobre la necesidad de revisar prioridades y mecanismos de control en la administración de recursos estatales antes de avanzar en la reforma tributaria

Bruce Mac Master cuestionó reforma

Petro critica a alcaldes por portar la bandera de Colombia en el Congreso de la ANDI: “Tienen sucia la bandera”

El presidente cuestionó el simbolismo adoptado por los mandatarios locales durante el evento empresarial y asoció el gesto con debates sobre la violencia y la unidad nacional

Petro critica a alcaldes por
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Quién es alias Sara, líder

Quién es alias Sara, líder de las disidencias capturada por segunda vez: es pareja de uno de los cabecillas más buscados

Revelan posible motivo detrás del ataque armado en finca recreativa de Mesitas del Colegio

Reportan masacre en una finca recreativa de Mesitas del Colegio: gobernador confirmó tres muertos

Cayó alias el Flaco, cabecilla urbano del ELN responsable del reclutar menores y extorsionar a comerciantes

Hombres armados mataron a un joven de 19 años que tenía prisión domiciliaria en Soledad, Atlántico: estaba departiendo en un estadero

ENTRETENIMIENTO

Karely Ruiz le habría lanzado

Karely Ruiz le habría lanzado dura advertencia a Karina García para el ‘Stream Fighters 4’: “Voy a arrancar extensiones”

María Carolina Hoyos celebró el cumpleaños de su padre, en medio de su duelo por Miguel Uribe: “Elijo el vaso medio lleno”

Luisa Fernanda W reveló qué le molestó de Pipe Bueno durante el embarazo: “No puedo explicar lo difícil que fue”

En caos terminó el reinado de la Libertad en Colombia: a la ganadora le quitaron la corona por exigencia del jurado

Valentino Lázaro arremetió contra Juliana Calderón tras compararlo con su hermana: “Ser abogada le quedó grande”

Deportes

Este fue el penal sancionado

Este fue el penal sancionado por Wilmar Roldán en Copa Libertadores por el que es fuertemente criticado

Nueva polémica en León por nivel de James Rodríguez: lo acusan por la crisis y el director deportivo se pronunció

Estos fueron los mejores memes tras el partido de Edwin Cardona contra São Paulo en la Copa Libertadores

James Rodríguez se refirió al cruce de palabras con Messi en el partido Colombia - Argentina en la Copa América: “Como que no le gustó mucho”

Así fue la pelea entre jugadores del Once Caldas y Huracán en Buenos Aires en partido por los octavos de final de la Sudamericana