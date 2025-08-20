Colombia

Resultados de la Lotería de la Caribeña Noche del 19 de agosto: todos los números ganadores

A continuación te compartimos los cuatro números que fueron sorteados en este juego que se lleva a cabo todos los días en la noche de Colombia

Por Armando Montes

Guardar
La Caribeña Noche es una
La Caribeña Noche es una de las loterías más popular en el sur de país y cautiva a miles de personas que buscan ganar un dinero por medio de los juegos de azar (Jovani Pérez/Infobae)

Considerada una de las apuestas nocturnas más apasionantes del país, la Lotería Caribeña brinda cada noche distintas oportunidades de ganar premios.

Los resultados se difunden diariamente a las 22:00 horas, un momento esperado por miles de apostadores en todo el país. El mecanismo es sencillo: se elige un número de cuatro dígitos comprendido entre 0000 y 9999 y se define el valor de la apuesta a realizar.

Los boletos están disponibles en puntos de venta oficiales, que pueden consultarse en la web oficial de la lotería.

A continuación se revelan los números premiados en el sorteo realizado el 19 de agosto. En caso de ser uno de los ganadores, no olvide conservar su boleto, pues representa su respaldo para reclamar el premio.

Resultados del sorteo del 19 de agosto

Los pasos para jugar por
Los pasos para jugar por los premios de la Lotería de La Caribeña Noche (Imagen Ilustrativa Infobae)

Números sorteados: 9720

Quinta: 7

¿Cómo jugar la Lotería Caribeña?

La Lotería Caribeña es un popular juego de azar colombiano que se caracteriza por ofrecer sorteos diarios en dos horarios: en la tarde a las 14:30 horas y en la noche a las 22:00, con un horario especial los domingos y festivos. Este juego permite a los participantes probar suerte seleccionando un número de cuatro dígitos, lo que genera múltiples oportunidades para ganar premios importantes en cada sorteo.

Para jugar, el participante debe elegir un número de cuatro cifras, desde el 0000 hasta el 9999 y decidir cuánto dinero desea apostar por ese número. La compra del boleto puede realizarse en puntos autorizados o mediante aplicaciones móviles. El objetivo es que el número seleccionado coincida exactamente con el número ganador que se extrae en el sorteo oficial, lo que otorga el premio mayor.

Además del premio mayor, la Caribeña ofrece premios menores para quienes acierten parte de las cifras, según las reglas específicas de cada sorteo. Esto hace que el juego sea accesible y atractivo para una amplia variedad de jugadores, quienes pueden participar diariamente y aumentar sus posibilidades de ganar. Los resultados pueden consultarse en diversas plataformas en línea especializadas.

Conoce cuál es la historia
Conoce cuál es la historia de las loterías en Colombia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo se empezó a jugar la lotería en el país

Las loterías en Colombia tienen una historia que se remonta a varios siglos atrás. Sus primeros indicios se sitúan en la época del virreinato en América Latina. En ese periodo, comenzó a gestarse el primer juego de lotería reconocido oficialmente en el país, aunque no existen registros precisos que permitan identificar cuál fue la primera lotería jugada en territorio colombiano. Los juegos de azar estaban mal vistos por las autoridades y la iglesia de la época, motivo por el cual las primeras experiencias de este tipo se realizaban al margen de la ley, protegidas del escrutinio oficial.

Fue en 1792 cuando se instauró la primera lotería oficial en Colombia. Este juego, de bajo costo, buscaba ser accesible para la mayor parte de la población. La idea se expandió con rapidez y diversas regiones del país comenzaron a adoptar este formato recreativo. Ciudades como Medellín, Santa Fe, Cartagena y Mompós fueron pioneras en la creación y difusión de loterías regionales. De esta forma, la práctica de participar en sorteos se fue incorporando lentamente a la vida cotidiana.

A lo largo de los años, la lotería se consolidó como una tradición dentro de la cultura popular colombiana. Más localidades y apostadores se sumaron, lo cual favoreció la oficialización y el fortalecimiento de este sistema de juego en todo el país. En la actualidad, la lotería continúa vigente y mantiene un estrecho lazo con el pasado, reflejando la evolución histórica que permitió su arraigo e institucionalización en diversas comunidades de Colombia.

Temas Relacionados

Lotería Caribeña NocheColombia-noticiasColombia-loteriasNoticias

Más Noticias

Mónica de Greiff asume la presidencia de la junta directiva de Ecopetrol tras renuncia de Guillermo García Realpe

La abogada y exministra liderará el órgano rector de la petrolera desde agosto de 2025 en un contexto de retos estratégicos y transición energética

Mónica de Greiff asume la

Último resultado de la Lotería de la Cruz Roja hoy: martes 19 de agosto de 2025

Enseguida los resultados del sorteo de la Lotería de la Cruz Roja y averigüe si ha sido uno de los ganadores

Último resultado de la Lotería

Petro por tensión entre EE. UU. y Venezuela: “Los gringos están en la olla si piensan que invadiendo resuelven su problema”

El presidente alertó sobre graves consecuencias regionales si Washington decide actuar militarmente, señalando riesgos de desestabilización y arrastre de Colombia en el conflicto

Petro por tensión entre EE.

Lotería de Cundinamarca: jugada ganadora y resultado del último sorteo

Enseguida los resultados del sorteo de la Lotería de Cundinamarca y averigüe si ha sido uno de los ganadores

Lotería de Cundinamarca: jugada ganadora

María Elvira Salazar celebró la libertad de Álvaro Uribe: “Es una victoria contra la persecución política”

La congresista estadounidense se pronunció en X tras el fallo que ordenó la libertad del expresidente colombiano

Infobae
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Revelan posible motivo detrás del

Revelan posible motivo detrás del ataque armado en finca recreativa de Mesitas del Colegio

Reportan masacre en una finca recreativa de Mesitas del Colegio: gobernador confirmó tres muertos

Cayó alias el Flaco, cabecilla urbano del ELN responsable del reclutar menores y extorsionar a comerciantes

Hombres armados mataron a un joven de 19 años que tenía prisión domiciliaria en Soledad, Atlántico: estaba departiendo en un estadero

Ejército desmantela laboratorio de cocaína en el Caribe colombiano: el alcaloide era marcado con símbolos

ENTRETENIMIENTO

El Despertar del Alma se

El Despertar del Alma se posiciona como el podcast favorito de la audiencia colombiana de Spotify

Mauricio Figueroa logró su pensión a los 75 años, tras 13 años de espera

Hernán Orjuela publicó impactante mensaje en sus redes sociales: “El diablo anda alrededor buscando a quien devorar”

Alien: Earth encabeza las producciones más populares de Disney+ en Colombia para engancharse este día

Festival Salsa al Parque 2025 cambia de fecha y se celebrará en octubre en el Parque Simón Bolívar

Deportes

Atlético Nacional le dijo adiós

Atlético Nacional le dijo adiós a la Copa Libertadores: São Paulo lo eliminó en los penales por 4-3

Este será el rival de Once Caldas en los cuartos de final en la Copa Sudamericana: viajará a Ecuador

Con un estelar Kevin Serna, Fluminense se impuso 2-0 al América en el Maracaná por la Copa Sudamericana

América de Cali dio a conocer los precios de boletería para el clásico con Atlético Nacional en el Pascual Guerrero

América podría perder a una de sus figuras tras duelo por Sudamericana: habrían enviado emisarios a verlo en el Maracaná