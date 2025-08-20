Procuraduría sancionó por tres meses al pastor Alfredo Saade por caso de pasaportes

Alfredo Saade serpia el próximo embajador de Colombia en Brasil - crédito Colprensa/Presidencia

La Procuraduría General de la Nación ordenó suspender provisionalmente del cargo a Alfredo Rafael Saade Vergel, que se desempeña como jefe de Despacho Presidencial, cargo al que había renunciado, pero que no se ha hecho oficial por la Casa de Nariño. ​

Según el Ministerio Publico, la determinación de la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría, desencadenada por el tema de los pasaportes, se da, en principio, por un término de tres meses.

“Contra Alfredo Saade, el Ministerio Público el pasado 9 de julio ya había aperturado investigación disciplinaria, medida que también cobijó a los excancilleres, Luis Gilberto Murillo Urrutia, y Laura Camila Sarabia Torres”, indicó la Procuraduría.

El ente de control investiga presuntas conductas indebidas que Alfredo Saade habría asumido para presionar la firma del convenio entre la Imprenta Nacional y Portugal para la fabricación y suministro de pasaportes.

El Ministerio Público precisó que la decisión solicita al presidente de la República, Gustavo Petro, que proceda a hacer efectiva esta medida.